هل تعلمي ماذا يحدث لكي إذا تناولتي حفنة من اللب السوري يوميا هذه أضرار اللب السوري احذري منها وهل له فوائد

أضرار اللب السوري والذي يعتبر أحد المسليات التي يحبها الكبار والأطفال، يأتي تناول اللب السوري في أوقات الفراغ وأوقات الأعياد وفي المصايف حيث يستمتع الجميع بتناول مختلف أنواع المسليات في هذه الأوقات، لكن ما تتسبب فيه تناول هذه المسليات من أضرار ومنها اللب السوري أمر لابد من معرفته.

هل تناول اللب السوري يسبب حدوث أضرار للجسم؟ وما هي هذه الأضرار؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في الآتي:

تناول اللب السوري بطريقة مفرطة يعمل على تلف خلايا و أنسجة الكلى والكبد.

يحدث اللب السوري ما يعرف بمرض هشاشة العظام.

تناول اللب السوري بكميات كبيرة يتسبب في الإصابة بالديدان.

يؤثر على صحة القلب وسلامته بطريقة سلبية، حيث يؤثر على الأوعية الدموية ويؤثر على عملها بالطريقة الطبيعية.

يسبب الإفراط في تناوله كذلك التهابات المفاصل.

يتسبب في إصابة الكثير من الأطفال بالنزلات المعوية.

يزيد من احتمالية التعرض الجلطات والأزمات القلبية خاصةً من لديهم مشكلات صحية بالقلب.

يحتوي على معدل مرتفع من الدهون المشبعة مما يتسبب في زيادة الوزن.

يتسبب اللب السوري في رفع معدل الكوليسترول بالدم.

كما أن اللب السوري له أضرار لكنه يعطي الجسم العديد من الفوائد التي لابد من عرضها، حيث:

يساهم في امتناع المدخنين تدريجياً عن السجائر وما شابهها، حيث يعتبر مادة أفضل لشغل أوقاتهم فيها بدلاً من الدخان ومشتقاته.

يحتوي على نسبة عالية من معدن الحديد وهو ما يقي من حدوث فقر الدم.

يحتوي على عنصر الفوسفور وهو هام لصحة وسلامة الأسنان، كما أنه يمنع إلى حد كبير من تسوس الأسنان.

يقي من أنواع مختلفة من السرطان منها سرطان الرئة.

وما يسببه من اضطرابات في الجهاز الهضمي، وما يسببه من أضرار لمرضى القلب، ومدى ضرره على الكبد والكلى، هذا ما تعرفنا عليه في هذا المقال.