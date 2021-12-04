اتحدي بهذا القناع اي منتج عالمي ستشكروني عليه طوال حياتكم يقضي علي التجاعيد ويجدد خلايا البشرة ويعيد نضارة الوجه مرة ثانية

يحرص أغلبنا في الحصول على بشرة خالية من العيوب، كما أن في الفترة الأخيرة أصبحت عمليات التجميل المختصة في مجال البشرة، ذات أهمية كبيرة، حيث يوجد الكثير من النساء الباحثين حول كيفية شد الوجه والقضاء علي التجاعيد، وكيفية التمتع ببشرة ذات نضارة ولمعان، ولكن الأغلب يرفض عمليات التجميل خوفا من حدوث مضاعفات، أو حدوث أي خلل في الخلايا في داخل العمليات، لذلك سنقوم بذكر أهم المكونات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من التجاعيد، وأيضا إعادة نضارة الوجه مرة أخرى.العناية البشرة
يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي تفيد البشرة والتي تقوم بإصلاح عيوب البشرة، وأكثر المكونات شهرة هي:
- الأفوكادو والعسل.
- الخميرة والليمون.
- الأرز وعصير الليمون.
- السكر والعسل وزيت الزيتون.
- القهوة والملح.
- أولاالافوكادو والعسل، يساعد الأفوكادو على الحفاظ على البشرة من التجاعيد كما أنه يؤخر من ظهور التجاعيد علي البشرة، ولكي تقومي بصنع الماسك، قومي بإحضار ربع ثمرة من الأفوكادو ثم إضافة ملعقة من العسل، وثلاث معالق من الكريمة الطازجة، كل ذلك تقومي بوضعها في الخلاط، حتى يتم امتزاجهم جيدا، وبعد ذلك يمكنك وضعه علي البشرة.
- يساعد الخميرة المضاف إليه الليمون على القضاء على حب الشباب وإعطاء الوجه نضارة، ولكي تقومي بتحضير الماسك قومي بجلب خميرة بيرة ثم تقوم بوضع عصير الليمون ثم إضافة إليه القليل من الماء، وتقوم بتقليبهم جيدا حتى الامتزاج بعد، ذلك تقوم بوضعه على المناطق المصابة علي الوجه.
- سكرب السكر وزيت الزيتون مع إضافة كريمة طازجة ثم إضافة زيت اللوز، تقومي بتقليبهم جيدا حتى الامتزاج، ثم تقومي بوضعه علي البشرة، وتقوم بتدليك البشرة بشكل دائري.
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يحرص أغلبنا في الحصول على بشرة خالية من العيوب، كما أن في الفترة الأخيرة أصبحت عمليات التجميل المختصة في مجال البشرة، ذات أهمية كبيرة، حيث يوجد الكثير من النساء الباحثين حول كيفية شد الوجه والقضاء علي التجاعيد، وكيفية التمتع ببشرة ذات نضارة ولمعان، ولكن الأغلب يرفض عمليات التجميل خوفا من حدوث مضاعفات، أو حدوث أي خلل في الخلايا في داخل العمليات، لذلك سنقوم بذكر أهم المكونات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من التجاعيد، وأيضا إعادة نضارة الوجه مرة أخرى.العناية البشرة
يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي تفيد البشرة والتي تقوم بإصلاح عيوب البشرة، وأكثر المكونات شهرة هي:
- الأفوكادو والعسل.
- الخميرة والليمون.
- الأرز وعصير الليمون.
- السكر والعسل وزيت الزيتون.
- القهوة والملح.
- أولاالافوكادو والعسل، يساعد الأفوكادو على الحفاظ على البشرة من التجاعيد كما أنه يؤخر من ظهور التجاعيد علي البشرة، ولكي تقومي بصنع الماسك، قومي بإحضار ربع ثمرة من الأفوكادو ثم إضافة ملعقة من العسل، وثلاث معالق من الكريمة الطازجة، كل ذلك تقومي بوضعها في الخلاط، حتى يتم امتزاجهم جيدا، وبعد ذلك يمكنك وضعه علي البشرة.
- يساعد الخميرة المضاف إليه الليمون على القضاء على حب الشباب وإعطاء الوجه نضارة، ولكي تقومي بتحضير الماسك قومي بجلب خميرة بيرة ثم تقوم بوضع عصير الليمون ثم إضافة إليه القليل من الماء، وتقوم بتقليبهم جيدا حتى الامتزاج بعد، ذلك تقوم بوضعه على المناطق المصابة علي الوجه.
- سكرب السكر وزيت الزيتون مع إضافة كريمة طازجة ثم إضافة زيت اللوز، تقومي بتقليبهم جيدا حتى الامتزاج، ثم تقومي بوضعه علي البشرة، وتقوم بتدليك البشرة بشكل دائري.
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