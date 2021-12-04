كريم لبان الذكر والأرز.. معجزة تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وعلامات تقادم السن من أول استعمال

كريم لبان الذكر والأرز العجيب، هناك العديد من الطرق، والوصفات التي تعمل على إفادة البشرة الجلدية للوجه، وأيضا باقي جلد الجسم، وهناك من يعمل على التفتيح، والآخر يعمل الترطيب، وكل تلك الوصفات تعمل على إفادة الجسم بشكل كبير للغاية، لكن يجب أن تستخدم استخدام صحيح جدا، وتتبع طرق صنع هذا اللبان، وتتبع الخطوات بشكل صحيح، وطريقة صحيحة حتى لا تفسد مفعول هذا المركب، وتستطيع أن تخرج أفضل نتيجة.

معالجة التجاعيد بالطرق الطبية وأيضا الوصفات الطبيعية لبشرة مشدودة صحية

مكونات كريم لبان الذكر والأرز

يجب أن تحضر جميع المكونات اللازمة لطريقة العمل، وأن لا تنسى شيء لأن كل المكونات مهمة لطريقة العمل، وأول هذه المكونات هي:

احضر كوب من الأرز، ويجب أن يكون خال من الشوائب.

احضر أربعة ملاعق كبيرة من الجلسرين حتى يعمل على الترطيب.

ثم نحضر اثنان من ملعقة اللوز الحلو، ويجب أن يكون حجم الملعقة كبيرة.

ومن لبان الذكر احضر ثلاثة ملاعق منه.

يجب أن تحضر عدد ثلاث كبسولات من فيتامين E.

وأخيرا يجب أن تحضر من الماء المغلي كوب كبير.

طريقة التحضير

يجب أن تعلم الطريقة المثلى لتحضير هذا اللبان المخلط بالأرز لأن لهذا المركب له فوائد عديدة كما ذكرناها، وأهمها أنه يعمل على تفتيح البشرة، وأيضا يعمل على شد البشرة، وإزالة التجاعيد لأن هذا المركب غنى بمادة الكولاجين، والتى تعمل على شد البشرة، وطريقة التحضير هي: