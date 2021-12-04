كريم لبان الذكر والأرز.. معجزة تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وعلامات تقادم السن من أول استعمال

كريم لبان الذكر والأرز العجيب، هناك العديد من الطرق، والوصفات التي تعمل على إفادة البشرة الجلدية للوجه، وأيضا باقي جلد الجسم، وهناك من يعمل على التفتيح، والآخر يعمل الترطيب، وكل تلك الوصفات تعمل على إفادة الجسم بشكل كبير للغاية، لكن يجب أن تستخدم استخدام صحيح جدا، وتتبع طرق صنع هذا اللبان، وتتبع الخطوات بشكل صحيح، وطريقة صحيحة حتى لا تفسد مفعول هذا المركب، وتستطيع أن تخرج أفضل نتيجة.
معالجة التجاعيد بالطرق الطبية وأيضا الوصفات الطبيعية لبشرة مشدودة صحية
مكونات كريم لبان الذكر والأرز
يجب أن تحضر جميع المكونات اللازمة لطريقة العمل، وأن لا تنسى شيء لأن كل المكونات مهمة لطريقة العمل، وأول هذه المكونات هي:
- احضر كوب من الأرز، ويجب أن يكون خال من الشوائب.
- احضر أربعة ملاعق كبيرة من الجلسرين حتى يعمل على الترطيب.
- ثم نحضر اثنان من ملعقة اللوز الحلو، ويجب أن يكون حجم الملعقة كبيرة.
- ومن لبان الذكر احضر ثلاثة ملاعق منه.
- يجب أن تحضر عدد ثلاث كبسولات من فيتامين E.
- وأخيرا يجب أن تحضر من الماء المغلي كوب كبير.
يجب أن تعلم الطريقة المثلى لتحضير هذا اللبان المخلط بالأرز لأن لهذا المركب له فوائد عديدة كما ذكرناها، وأهمها أنه يعمل على تفتيح البشرة، وأيضا يعمل على شد البشرة، وإزالة التجاعيد لأن هذا المركب غنى بمادة الكولاجين، والتى تعمل على شد البشرة، وطريقة التحضير هي:
- عليك أن تحضر كوب الماء المغلي، وقم بإضافة اللبان، وقلب جيدا ثم اترك هذا المركب لمدة تكون ٢٤ ساعة حتى يمتزج المركب، ويصبح مثل اللبن
- ثم عليك أن تحضر الماء الموضوع به اللبان، وقم بتصفية الماء جيدا حتى لا يسقط أي قطعة من اللبان، وقم بوضع الأرز في الماء الذى كان يحتوى على اللبان.
- نضع الأرز بالماء في وعاء على النار، ونقلب جيدا حتى يغلى، ويصبح السائل مثل العجين
- نغلق النار ثم نترك المركب حتى يبرد تماما ونقوم بإضافة زيت اللوز، والجلسرين، ونضع في زجاجة معقم ثم نضع الزجاجة في الفريزر.
- أصبح المركب كريمي القوام ولكى تضعه على بشرتك يجب أن تغسل وجهك جيدا ثم ضع الكريم على وجهك.
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كريم لبان الذكر والأرز العجيب، هناك العديد من الطرق، والوصفات التي تعمل على إفادة البشرة الجلدية للوجه، وأيضا باقي جلد الجسم، وهناك من يعمل على التفتيح، والآخر يعمل الترطيب، وكل تلك الوصفات تعمل على إفادة الجسم بشكل كبير للغاية، لكن يجب أن تستخدم استخدام صحيح جدا، وتتبع طرق صنع هذا اللبان، وتتبع الخطوات بشكل صحيح، وطريقة صحيحة حتى لا تفسد مفعول هذا المركب، وتستطيع أن تخرج أفضل نتيجة.
معالجة التجاعيد بالطرق الطبية وأيضا الوصفات الطبيعية لبشرة مشدودة صحية
مكونات كريم لبان الذكر والأرز
يجب أن تحضر جميع المكونات اللازمة لطريقة العمل، وأن لا تنسى شيء لأن كل المكونات مهمة لطريقة العمل، وأول هذه المكونات هي:
- احضر كوب من الأرز، ويجب أن يكون خال من الشوائب.
- احضر أربعة ملاعق كبيرة من الجلسرين حتى يعمل على الترطيب.
- ثم نحضر اثنان من ملعقة اللوز الحلو، ويجب أن يكون حجم الملعقة كبيرة.
- ومن لبان الذكر احضر ثلاثة ملاعق منه.
- يجب أن تحضر عدد ثلاث كبسولات من فيتامين E.
- وأخيرا يجب أن تحضر من الماء المغلي كوب كبير.
يجب أن تعلم الطريقة المثلى لتحضير هذا اللبان المخلط بالأرز لأن لهذا المركب له فوائد عديدة كما ذكرناها، وأهمها أنه يعمل على تفتيح البشرة، وأيضا يعمل على شد البشرة، وإزالة التجاعيد لأن هذا المركب غنى بمادة الكولاجين، والتى تعمل على شد البشرة، وطريقة التحضير هي:
- عليك أن تحضر كوب الماء المغلي، وقم بإضافة اللبان، وقلب جيدا ثم اترك هذا المركب لمدة تكون ٢٤ ساعة حتى يمتزج المركب، ويصبح مثل اللبن
- ثم عليك أن تحضر الماء الموضوع به اللبان، وقم بتصفية الماء جيدا حتى لا يسقط أي قطعة من اللبان، وقم بوضع الأرز في الماء الذى كان يحتوى على اللبان.
- نضع الأرز بالماء في وعاء على النار، ونقلب جيدا حتى يغلى، ويصبح السائل مثل العجين
- نغلق النار ثم نترك المركب حتى يبرد تماما ونقوم بإضافة زيت اللوز، والجلسرين، ونضع في زجاجة معقم ثم نضع الزجاجة في الفريزر.
- أصبح المركب كريمي القوام ولكى تضعه على بشرتك يجب أن تغسل وجهك جيدا ثم ضع الكريم على وجهك.
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