طريقة عمل الكنافة الطرية زي المحلات بأسهل طريقة وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكنافة واحدة من اشهر الحلويات الشرقية الشائعة في الوط العربي والمفضلة لدي الكثير من السيدات والرجال. وترتبط الكنافة ارتباط وثيق بشهر رمضان المبارك حيث تتميز الكنافة بطعمها الشهي واللذيذ ويبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة عمل الكنافة مثل المحلات. ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكنافة في البيت بطريقة سهلة وسريعة وسوف تحصلين علي طعم رائع ولذيذ جداً.

طريقة عمل الكنافة

هناك العديد من الوصفات والطرق المتعددة لعمل الكنافة في المنزل. ولكن سوف نعرض لكم في هذا الموضوع اسرار عمل الكنافة مثل المطاعم التي يبحث عنها الكثير من السيدات من أجل الحصول علي طعم لذيذ والاستمتاع بالكنافة التي تعد من اشهي الحلويات الشرقية.

نصف كيلو من الكنافة المفرزة أو طازجة ونقومي بوضعها في الفريزر.

1 كوب من السمن الحيواني.

نصف كيلو حليب للقشطة.

كوب من جبن موازريلا أو 100 جرام.

نصف كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

للشربات احضري 2 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

1 ملعقة كبيرة من السمن الحيواني.

1 عود من القرفة.

احضري كافة مكونات الشربات ماعدا السمن وقومي بوضعها علي النار.

اتركي المكونات علي نار متوسطة واتركيها حتي تغلي ولا تقومي بتقليب المكونات.

بعد ان يغلي اتركية جانبا حتي يبرد تماما.

بعد ذلك نقوم بتحضير القشطة حيث نقوم بوضع الحليب في قدر علي نار متوسطة حتي يسخن وارفعيه عند بداية الغليان.

احضري الماء وضعي بها النشا وقومي بتقليبهم جيداً حتي يذوب جيداً بعد ذلك قومي بإضافتهم للحليب وهو علي النار قبل ان يغلي وقومي بتهدئة النار وقومي بتقليب المكونات.

استمري في تقليب المكونات في الحليب حتي يصبح ذو قوام غليظ وبعد ذلك قومي بإضافة الجبن اليهم واستمري في التقليب.

احضري صينية ذات حجم كبير ونضع بها ثلاث اكواب من السمن.

بعد ذلك احضري الكبة وضعي بها الكنافة وقومي بفردها في الصينية ويمكنك استخدام الايد بدلاً من الكبة.

ثم قومي بوضع جميع كمية القشطة وقومي بتوزيعها جيداً فوق الكنافة.

بعد ذلك قومي بوضع كمية الكنافة المتبقية فوق القشطة ولابد ان تغطي كافة كمية القشطة بالكنافة.

احضري باقي السمن المتبقي وضعية فوق الطبقة الأخيرة من الكنافة وتأكدي ان الحواف يوجد عليها سمن أيضا.

قومي بإدخال الصينية الي الفرن علي درجة حرارة متوسطة واتركيها حتي يصبح لون الكنافة ذهبي.

بعد ذلك اخرجيها من الفرن وضعي الشربات الباردة عليها واتركيها قليلا واقلبيها علي الجهة الأخرى وضعي عليها الشربات.

وبذلك تكون قد انتهينا من طريقة عمل الكنافة مثل المحلات وأصبحت جاهزة للتناول.

مكونات عمل الكنافةخطوات تحضير وعمل الكنافةطريقة عمل الكنافة فاطمة ابو حاتي

يمكنك معرفة طريقة عمل الكنافة علي طريقة الشيف فاطمة ابو حاتي والتي تقدم طريقة رائعة ومميزة جداً لعمل الكنافة بطريقتها الخاصة. ويمكنك أتباع الفيديو التالي لمعرفة كافة المكونات المطلوبة وطريقة التحضير.