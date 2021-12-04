بأقل تكلفة طريقة عمل تونة قطع في المنزل وسر طعم التونة المعلبة وتحدي

كيفية عمل التونة في المنزل هو ما ستجدينه في هذا المقال، ونضمن لكِ أن تحصلي على تونة أفضل من المُعلبة التي نبتاعها من المتاجر، وستكون صحية جدًا وتضمنين مكوناتها بأي حال، كما أن سعرها لا يقارن بسعر علب التونة الجاهزة، لذا تابعي معنا، ولا تنسي أن سمك التونة به فوائد غذائية كثيرة جدًا منها تعزيز صحة القلب والأعصاب كما أنه سمك صحي ويناسب من يتبعون نظام غذائي من أجل إنقاص الوزن. طريقة عمل التونة طريقة عمل التونة المكونات: 1 كيلو من سمك التونة.

عدد 2 من ورق اللورا.

¼ كوب من الدقيق.

¼ ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

½ كوب من الزيت.

½ كوب من الخل.

½ ملعقة كبيرة من الملح.

¼ كوب من عصير الليمون.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

¼ ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب واحد من مرقة السمك. طريقة التحضير: نقوم بتنظيف السمك وتخليته من كل شيء لنحصل على اللحم، أي ننزع الخياشيم والرأس والزعانف.

نغسل السمك بالماء المضاف له ملح وخل ودقيق جيدًا.

نترك السمك جانبًا لكي يجف.

نضع وعاء كبير على النار ونضع به الماء ثم نتركه حتى يغلي

نضيف الماء الكمون والفلفل الأسود وورق اللورى وشرائح الليمون.

بعد مرور خمس دقائق نضيف السمك ونتركه ليغلي ثم نُهدئ النار ونتركه لكي ينضج لمدة ساعة.

نقوم بتصفية السمك بعد أن ينضج من مرقة السمك ثم نضعه مباشرة في الماء المُثلج.

بعد مرور دقيقتين، نقوم بتصفية السمك من الماء ثم نزيل القشر برفق وكذلك إزالة الشوك من الداخل.

في برطمان زجاجي محكم الغلق نضع ماء السلق مع عصير الليمون والملح والزيت ثم نقلبهم جيدًا.

نضيف قطع سمك التونة إلى المحلول في البرطمان ثم مخزنه في الثلاجة لمدة يومين على الأقل قبل استخدامه. طريقة عمل طبق التونة بالكزبرة طريقة عمل طبق التونة بالكزبرة المقادير: قطع من التونة مُسبقة التحضير بالمنزل.

عدد 2 من الليمون.

4 ملاعق كزبرة مطحونة.

3 قطع فلفل حار.

2 بصلة.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملح. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع الفلفل والبصل ثم نضيف عليهم قطع التونة والملح والليمون ثم نقلب جيدًا.

نضع الزيت على النار ونضيف الكزبرة ونقلبها لدقيقتين حتى تظهر رائحتها ثم نضيف التونة مع البصل والفلفل.

نقلب التونة مع الكزبرة ثم تقدم. الوسوم

كيفية عمل التونة في المنزل هو ما ستجدينه في هذا المقال، ونضمن لكِ أن تحصلي على تونة أفضل من المُعلبة التي نبتاعها من المتاجر، وستكون صحية جدًا وتضمنين مكوناتها بأي حال، كما أن سعرها لا يقارن بسعر علب التونة الجاهزة، لذا تابعي معنا، ولا تنسي أن سمك التونة به فوائد غذائية كثيرة جدًا منها تعزيز صحة القلب والأعصاب كما أنه سمك صحي ويناسب من يتبعون نظام غذائي من أجل إنقاص الوزن. طريقة عمل التونة طريقة عمل التونة المكونات: 1 كيلو من سمك التونة.

عدد 2 من ورق اللورا.

¼ كوب من الدقيق.

¼ ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

½ كوب من الزيت.

½ كوب من الخل.

½ ملعقة كبيرة من الملح.

¼ كوب من عصير الليمون.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

¼ ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب واحد من مرقة السمك. طريقة التحضير: نقوم بتنظيف السمك وتخليته من كل شيء لنحصل على اللحم، أي ننزع الخياشيم والرأس والزعانف.

نغسل السمك بالماء المضاف له ملح وخل ودقيق جيدًا.

نترك السمك جانبًا لكي يجف.

نضع وعاء كبير على النار ونضع به الماء ثم نتركه حتى يغلي

نضيف الماء الكمون والفلفل الأسود وورق اللورى وشرائح الليمون.

بعد مرور خمس دقائق نضيف السمك ونتركه ليغلي ثم نُهدئ النار ونتركه لكي ينضج لمدة ساعة.

نقوم بتصفية السمك بعد أن ينضج من مرقة السمك ثم نضعه مباشرة في الماء المُثلج.

بعد مرور دقيقتين، نقوم بتصفية السمك من الماء ثم نزيل القشر برفق وكذلك إزالة الشوك من الداخل.

في برطمان زجاجي محكم الغلق نضع ماء السلق مع عصير الليمون والملح والزيت ثم نقلبهم جيدًا.

نضيف قطع سمك التونة إلى المحلول في البرطمان ثم مخزنه في الثلاجة لمدة يومين على الأقل قبل استخدامه. طريقة عمل طبق التونة بالكزبرة طريقة عمل طبق التونة بالكزبرة المقادير: قطع من التونة مُسبقة التحضير بالمنزل.

عدد 2 من الليمون.

4 ملاعق كزبرة مطحونة.

3 قطع فلفل حار.

2 بصلة.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملح. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع الفلفل والبصل ثم نضيف عليهم قطع التونة والملح والليمون ثم نقلب جيدًا.

نضع الزيت على النار ونضيف الكزبرة ونقلبها لدقيقتين حتى تظهر رائحتها ثم نضيف التونة مع البصل والفلفل.

نقلب التونة مع الكزبرة ثم تقدم.

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