عايزة جسمك يبيض ويفتح بملعقة كركم ادعكي جسمك والمناطق الداكنة وهتبقي زي القشطة

الكركم له فوائد عديدة ومن أهمها استخدامه في ماسكات لتفتيح وتبيض الاماكن الداكنة للجسم، كما يوجد الكثير من النساء لديها اماكن في الجسم داكنة بسبب الحمل وهرموناته التي تتغير في جسم النساء وتعرضهم أيضاً لأشعة الشمس، وتؤثر ذلك علي أنوثتها وثقتها بنفسها، وجميع النساء تلجأ الي عمل العديد من الجلسات لتفتيح وتقشير المناطق الداكنة وهذه الحلول غالية الثمن ومكلفة ولم نحصل علي نتائج مذهلة يكاد تكون النتيجة قليله جدا، وفي هذا المقال سوف نعرف علي طريقة تحضير ماسك الكركم بكل أنواعه لتفتيح الاماكن الداكنة بالجسم. خلطة الكركم لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم خلطة الكركم لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم المكونات: معلقتين كبار من الكركم.

معلقة كبيرة من عصير الخيار.

معلقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة الاستخدام : اولا نقوم بخلط المكونات جميعا حتي تتجانس الخليط.

ثم نأخذ دش دافئ وننشف جيدا، ثم نضع الماسك على الأماكن الداكنة بالجسم.

ونتركها لمدة نص ساعة، ثم نفركها جيد بأي ليفة.

ثم نأخذ دش دافئ ايضا، ثم نقوم باستخدام أي لوشن ترطيب.

تكرر الوصفة لمدة 3اسابيع ومرتين في الاسبوع. خلطة أخري بالكركم لتفتيح الاماكن الداكنة بالجسم خلطة أخري بالكركم لتفتيح الاماكن الداكنة بالجسم المكونات: 3 معالق كبيرة من الكركم.

معلقتين كبار من الفازلين .

معلقتين كبار من الماء الورد. طريقة الاستخدام: أولا نخلط جميع المكونات مع بعض جيد حتى تتجانس.

وبعد ذلك نقوم نأخذ دش دافئ، ثم نقوم بتنشيف الجسم بالفوطة.

ثم نقوم بوضع الخليط على الاماكن الداكنة بالجسم بطريقة دائرية الشكل.

ثم نتركها لمدة نصف ساعة علي الاماكن الداكنة حتي تنشف.

ثم ندعكها بالليفة، ثم نأخذ دش دافئ أيضا.

ثم نستخدم لوشن خاص لترطيب الجسم . خلطة أخري بالكركم لتفتيح الاماكن الداكنة بالجسم. خلطة أخري بالكركم لتفتيح الاماكن الداكنة بالجسم. المكونات: 3 معالق كبيرة من الكركم.

معلقتين زيت جوز الهند الاصلي.

معلقتين ماء الورد.

معلقتين لبن بودر. طريقة الاستخدام: أولا نخلط جميع المكونات مع بعض جيد حتى تتجانس تماما .

ثم نأخذ دش دافئ وننشف الجسم ليس جيداً نجعله مندي .

ثم نضع الخليط على الاماكن الداكنة ونتركه لمدة نص ساعة.

ثم نقوم بفركها بطريقة دائرية الشكل .

ثم نقوم بأخذ دش دافئ أيضا، ونستخدم لوشن خاص بكى لترطيب الجسم. الوسوم

الكركم له فوائد عديدة ومن أهمها استخدامه في ماسكات لتفتيح وتبيض الاماكن الداكنة للجسم، كما يوجد الكثير من النساء لديها اماكن في الجسم داكنة بسبب الحمل وهرموناته التي تتغير في جسم النساء وتعرضهم أيضاً لأشعة الشمس، وتؤثر ذلك علي أنوثتها وثقتها بنفسها، وجميع النساء تلجأ الي عمل العديد من الجلسات لتفتيح وتقشير المناطق الداكنة وهذه الحلول غالية الثمن ومكلفة ولم نحصل علي نتائج مذهلة يكاد تكون النتيجة قليله جدا، وفي هذا المقال سوف نعرف علي طريقة تحضير ماسك الكركم بكل أنواعه لتفتيح الاماكن الداكنة بالجسم. خلطة الكركم لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم خلطة الكركم لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم المكونات: معلقتين كبار من الكركم.

معلقة كبيرة من عصير الخيار.

معلقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة الاستخدام : اولا نقوم بخلط المكونات جميعا حتي تتجانس الخليط.

ثم نأخذ دش دافئ وننشف جيدا، ثم نضع الماسك على الأماكن الداكنة بالجسم.

ونتركها لمدة نص ساعة، ثم نفركها جيد بأي ليفة.

ثم نأخذ دش دافئ ايضا، ثم نقوم باستخدام أي لوشن ترطيب.

تكرر الوصفة لمدة 3اسابيع ومرتين في الاسبوع. خلطة أخري بالكركم لتفتيح الاماكن الداكنة بالجسم خلطة أخري بالكركم لتفتيح الاماكن الداكنة بالجسم المكونات: 3 معالق كبيرة من الكركم.

معلقتين كبار من الفازلين .

معلقتين كبار من الماء الورد. طريقة الاستخدام: أولا نخلط جميع المكونات مع بعض جيد حتى تتجانس.

وبعد ذلك نقوم نأخذ دش دافئ، ثم نقوم بتنشيف الجسم بالفوطة.

ثم نقوم بوضع الخليط على الاماكن الداكنة بالجسم بطريقة دائرية الشكل.

ثم نتركها لمدة نصف ساعة علي الاماكن الداكنة حتي تنشف.

ثم ندعكها بالليفة، ثم نأخذ دش دافئ أيضا.

ثم نستخدم لوشن خاص لترطيب الجسم . خلطة أخري بالكركم لتفتيح الاماكن الداكنة بالجسم. خلطة أخري بالكركم لتفتيح الاماكن الداكنة بالجسم. المكونات: 3 معالق كبيرة من الكركم.

معلقتين زيت جوز الهند الاصلي.

معلقتين ماء الورد.

معلقتين لبن بودر. طريقة الاستخدام: أولا نخلط جميع المكونات مع بعض جيد حتى تتجانس تماما .

ثم نأخذ دش دافئ وننشف الجسم ليس جيداً نجعله مندي .

ثم نضع الخليط على الاماكن الداكنة ونتركه لمدة نص ساعة.

ثم نقوم بفركها بطريقة دائرية الشكل .

ثم نقوم بأخذ دش دافئ أيضا، ونستخدم لوشن خاص بكى لترطيب الجسم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عايزة جسمك يبيض ويفتح بملعقة كركم ادعكي جسمك والمناطق الداكنة وهتبقي زي القشطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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