بدون تكاليف اعملي أجمل وألذ صينية بطاطا حلوة فى الفرن ممكن تاكليها فى حياتك

تعتبر البطاطا من الحلويات السريعة التي يمكنك عملها بكل سهولة في البيت وخاصة في فصل الشتاء لأنها تمد الجسم بالطاقة وتساعد على الشعور بالدفء، وهي تتميز بطعمها الرائع ولذلك يحبها الكبار والأطفال ويمكن عملها بطرق مختلفة ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطا فتابعونا. طريقة عمل صينية البطاطا طريقة عمل صينية البطاطا المكونات: كيلو بطاطا حلوة.

كوب ونصف حليب.

كوب جوز هند.

رشة فانيليا.

نصف كوب سمنة.

نصف كوب قشطة أو كريمة.

كوب سكر. طريقة التحضير: نغسل البطاطا جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة بها ثم نسلقها في ماء نظيف بدون أي إضافات. نقوم بتقشير البطاطا ونهرسها جيدا حتى تصبح ناعمة ثم نضيف عليها الحليب مع السكر وجوز الهند والقشطة. ثم نضع الفانيليا والسمنة ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180. وندهن صينية بالسمنة ونصب الخليط بها ونساوي الوجه وندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتحمر. بعد ذلك نشغل الشواية لمدة 3 دقائق حتى تحمر وعندما تخرج من الفرن نتركها تهدأ قليلا وتزين بجوز الهند وبالهنا والشفا. طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة بالبشاميل طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة بالبشاميل المكونات: كيلو ونصف بطاطا حلوة.

نصف كيلو حليب.

نصف كوب دقيق.

2 ملعقة سمنة.

كوب سكر.

مكسرات.

فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بتنظيف البطاطا ونغسلها تحت الماء الجاري ونسلقها في كمية مناسبة من الماء ثم تقشر وتقطع على شكل حلقات متساوية في الحجم ونتركها جانبا.

نحضر وعاء ونضع به السمنة مع الدقيق ونقلب حتى يحمر ثم نضيف اللبن مع الفانيليا ونقلب حتى يصبح القوام سميك.

تضاف المكسرات مع البشاميل ويرفع من النار ثم نحضر صينية وندهنها بالسمنة نضع طبقة من البشاميل في القاع ثم البطاطا.

وعلى الوجه نضع باقي البشاميل وندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة ساعة ثم تقدم وهي باردة مع كوب من الشاي.

عندما تخرج من الفرن يجب تركها حتى تبرد تماما ثم تقطع ويمكن تزيين الوجه بجوز الهند وقطعة من عين الجمل وبالهنا والشفا. فوائد البطاطا الحلوة تحتوي البطاطا على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم فهي تعد مصدر جيد للألياف والفيتامينات والمعادن ويوجد بها مواد مضادة للأكسدة تقوم بمحاربة الجذور الحرة وتقي من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.

تعزز من صحة الجهاز الهضمي لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وهي مهمة لصحة القولون لأنها تتغذي على البكتيريا النافعة في القولون. فوائد البطاطا الحلوة الوسوم

تعتبر البطاطا من الحلويات السريعة التي يمكنك عملها بكل سهولة في البيت وخاصة في فصل الشتاء لأنها تمد الجسم بالطاقة وتساعد على الشعور بالدفء، وهي تتميز بطعمها الرائع ولذلك يحبها الكبار والأطفال ويمكن عملها بطرق مختلفة ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطا فتابعونا. طريقة عمل صينية البطاطا طريقة عمل صينية البطاطا المكونات: كيلو بطاطا حلوة.

كوب ونصف حليب.

كوب جوز هند.

رشة فانيليا.

نصف كوب سمنة.

نصف كوب قشطة أو كريمة.

كوب سكر. طريقة التحضير: نغسل البطاطا جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة بها ثم نسلقها في ماء نظيف بدون أي إضافات. نقوم بتقشير البطاطا ونهرسها جيدا حتى تصبح ناعمة ثم نضيف عليها الحليب مع السكر وجوز الهند والقشطة. ثم نضع الفانيليا والسمنة ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180. وندهن صينية بالسمنة ونصب الخليط بها ونساوي الوجه وندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتحمر. بعد ذلك نشغل الشواية لمدة 3 دقائق حتى تحمر وعندما تخرج من الفرن نتركها تهدأ قليلا وتزين بجوز الهند وبالهنا والشفا. طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة بالبشاميل طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة بالبشاميل المكونات: كيلو ونصف بطاطا حلوة.

نصف كيلو حليب.

نصف كوب دقيق.

2 ملعقة سمنة.

كوب سكر.

مكسرات.

فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بتنظيف البطاطا ونغسلها تحت الماء الجاري ونسلقها في كمية مناسبة من الماء ثم تقشر وتقطع على شكل حلقات متساوية في الحجم ونتركها جانبا.

نحضر وعاء ونضع به السمنة مع الدقيق ونقلب حتى يحمر ثم نضيف اللبن مع الفانيليا ونقلب حتى يصبح القوام سميك.

تضاف المكسرات مع البشاميل ويرفع من النار ثم نحضر صينية وندهنها بالسمنة نضع طبقة من البشاميل في القاع ثم البطاطا.

وعلى الوجه نضع باقي البشاميل وندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة ساعة ثم تقدم وهي باردة مع كوب من الشاي.

عندما تخرج من الفرن يجب تركها حتى تبرد تماما ثم تقطع ويمكن تزيين الوجه بجوز الهند وقطعة من عين الجمل وبالهنا والشفا. فوائد البطاطا الحلوة تحتوي البطاطا على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم فهي تعد مصدر جيد للألياف والفيتامينات والمعادن ويوجد بها مواد مضادة للأكسدة تقوم بمحاربة الجذور الحرة وتقي من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.

تعزز من صحة الجهاز الهضمي لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وهي مهمة لصحة القولون لأنها تتغذي على البكتيريا النافعة في القولون. فوائد البطاطا الحلوة

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