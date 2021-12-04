طريقة عمل صدور الفراخ المحشية بخلطة وتتبيلة وطعم أول مرة تدوقيه للعزومات

يعتبر الدجاج هو أحد من أنواع الدواجن ذات اللحم الأبيض ويشتهر وجودها في جميع بلدان العالم، تتميز الدجاج بأنها خفيفة في هضمها في هيئة من أكثر اللحوم التي تعطي البروتين اللازم للجسم ويستطيع الجسم على امتصاص عنصر البروتين اللازم له بشكل سريع، يشتهر العديد من المحلات التجارية والمطاعم بعمل الدجاج بأشكال عديدة ومتنوعة على كل شكل ولون وطعم. طريقة عمل صدور الفراخ المحشية طريقة عمل صدور الفراخ المحشية المقادير إحضار نصف كيلو من قطع صدور الدجاج المخلية.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور.

نصف كوب من الجبن الشيدر على هيئة شرائح.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الريحان المطحون. طريقة التحضير نجهز الفرن ونعده قبل بدأ في إعداد الدجاج فنسخنة علي درجة حرارة عالية تصل إلى 220 درجة مئوية حتى يكون ساخن.

نقطع نصف كيلو من صدور الدجاج إلى شرائح عريضة طويلة ونضعها في اناء صغير.

نقوم بعمل تتبيلة صدور الدجاج الشرائح العريضة الطويلة ونضيف عليها ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون وملعقة صغيرة من والبابريكا ثم نقوم باضافة قشر الليمون المبشور إليها ونخلطهم مع بعض.

نفرد شرائح الدجاج الطويلة ونضع عليها شرائح الجبن الشيدر ونضع قليل من الريحان المطحون ثم نلفها صدور الدجاج على شكل اسطوانة رول.

نضع على صدور الدجاج الملفوفة بعض التوابل قليل من ملح الطعام والفلفل الاسود ونضع عليها ملعقة صغيرة من البابريكا وملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نحضر مقلاة عميقة ونضع بها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونضعها على نار هادئة حتي يتم تسخينها.

نقوم بوضع رول صدور الدجاج الملفوفة داخل المقلاة على النار ونتركها لمدة خمس دقائق ثم نقوم بتقليبه من جميع النواحي حتى يتم نضجها جيدا.

عندما نلاحظ أن صدور الدجاج أخذت اللون الذهبي نضع عليها ورق الفويل لتغطيتها بشكل كامل.

نضع المقلاة في الفرن المعد من قبل وهو ساخن ونتركها لمدة لا تتجاوز عن ربع ساعة. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر الدجاج هو أحد من أنواع الدواجن ذات اللحم الأبيض ويشتهر وجودها في جميع بلدان العالم، تتميز الدجاج بأنها خفيفة في هضمها في هيئة من أكثر اللحوم التي تعطي البروتين اللازم للجسم ويستطيع الجسم على امتصاص عنصر البروتين اللازم له بشكل سريع، يشتهر العديد من المحلات التجارية والمطاعم بعمل الدجاج بأشكال عديدة ومتنوعة على كل شكل ولون وطعم. طريقة عمل صدور الفراخ المحشية طريقة عمل صدور الفراخ المحشية المقادير إحضار نصف كيلو من قطع صدور الدجاج المخلية.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور.

نصف كوب من الجبن الشيدر على هيئة شرائح.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الريحان المطحون. طريقة التحضير نجهز الفرن ونعده قبل بدأ في إعداد الدجاج فنسخنة علي درجة حرارة عالية تصل إلى 220 درجة مئوية حتى يكون ساخن.

نقطع نصف كيلو من صدور الدجاج إلى شرائح عريضة طويلة ونضعها في اناء صغير.

نقوم بعمل تتبيلة صدور الدجاج الشرائح العريضة الطويلة ونضيف عليها ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون وملعقة صغيرة من والبابريكا ثم نقوم باضافة قشر الليمون المبشور إليها ونخلطهم مع بعض.

نفرد شرائح الدجاج الطويلة ونضع عليها شرائح الجبن الشيدر ونضع قليل من الريحان المطحون ثم نلفها صدور الدجاج على شكل اسطوانة رول.

نضع على صدور الدجاج الملفوفة بعض التوابل قليل من ملح الطعام والفلفل الاسود ونضع عليها ملعقة صغيرة من البابريكا وملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نحضر مقلاة عميقة ونضع بها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونضعها على نار هادئة حتي يتم تسخينها.

نقوم بوضع رول صدور الدجاج الملفوفة داخل المقلاة على النار ونتركها لمدة خمس دقائق ثم نقوم بتقليبه من جميع النواحي حتى يتم نضجها جيدا.

عندما نلاحظ أن صدور الدجاج أخذت اللون الذهبي نضع عليها ورق الفويل لتغطيتها بشكل كامل.

نضع المقلاة في الفرن المعد من قبل وهو ساخن ونتركها لمدة لا تتجاوز عن ربع ساعة. طريقة التحضير

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