سحر مفعول كريم القهوة لتبييض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع والتصبغات نهائياً

القهوة من أهم المواد الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في علاج الكثير من مشاكل البشرة، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تقضي على جذور حرة قد تؤدي إلى ظهور الحبوب وإتلاف الجلد بشكل كبير، كما أنها لها القدرة على حماية الجلد من الميكروبات والجراثيم بشكل فعال، ولذلك سوف نتعرف الان على طريقة عمل واستخدام ماسك القهوة للبشرة من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل ماسك القهوة لتفتيح البشرة بشكل طبيعي

تعتبر القهوة من المواد الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد فهي تحتوي على العديد من العناصر المفيدة جدًا للبشرة، والتي تعمل على تفتيح البشرة، والحفاظ على جمالها ونضارتها ليس ذلك فقط فقد تستخدم أيضًا للتخلص من التجاعيد، وعلامات الشيخوخة، ولذلك تستخدم القهوة في عمل العديد من الماسكات الطبيعية للبشرة، وسوف نتعرف الآن على هذه الوصفات من خلال متابعة لهذا المقال.

هذا الماسك له نتيجة سريعة وفعالة في تفتيح البشرة بشكل رائع وسوف نتعرف على طريقه تطبيقه وهي كالأتي:

المكونات

أربع ملاعق من القهوة المطحونة.

ملعقتين من الحليب الغير محلى.

طريقة التحضير

احضري طبق مناسب وأضيفي بداخله المكونات مع بعض.

اخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة مناسبة.

قومي بتنظيف بشرتك الان جيدًا بغسلها بالماء والغسول وتجفيفها.

قومي بتوزيع الماسك على البشرة جيدًا، واتركيه لمدة نصف ساعة على البشرة.

افركي الماسك بيدك جيدًا بعد أن يكون قد جف تمامًا.

اغسلي وجهك الان بالماء الفاتر.

ماسك القهوة لنضارة البشرة

هذا الماسك أيضًا لها الكثير من الفوائد للبشرة فهو يقوم بتغذيتها حتى يمنحها النضارة والجمال الذي تحلمين به وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من مسحوق القهوة الناعم.

ملعقتين من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها البعض لتحصلي على قوام كريمي ناعم بعض الشيء.

قومي بتنظيف وجهك بالماء حتى تكون المسام نظيفة.

وزعي الخليط على البشرة جيدًا.

اتركيه لمدة نصف ساعة.

بعد مرور الوقت اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

ماسك القهوة مع الشوفان للتخلص من التجاعيد

يمكنك الان اذا كنتي تعانين من ظهور التجاعيد على بشرتك استخدام هذا الماسك، وسوف تحصلين على نتيجة رائعة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من مسحوق الشوفان.

ملعقتين من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير والتطبيق