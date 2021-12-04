أسرار وتكات بسكويت العشر دقائق طريقة عمل بسكويت ال10 دقائق بمكونات غير مكلفة وطعم هش

نلاحظ أن بسكويت العشر دقائق اشتهر إعدادها في فترة الحظر فكل الفتيات أثناء تواجدهم في المنزل يقومون بإعداده بشكل سلسل، بسكويت العشر دقائق هو يكون شئ اساسي في المنزل لأن كل أفراد الأسرة يقبلون على تناولها، ويمكن عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل بصورة سلسة وسهلة جدا بالأشياء متوفر لدي المنزل وغير مكلفة على الاطلاق.طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
نجد أن بسكويت العشر دقائق رغم من أن طريقة تحضيرها باسهل ما يمكن إلا أنه يعطي قيمة غذائية عالية جدا لما يحتويه من سعرات حرارية تعطي طاقة للجسم، ويعتبر البسكويت من الأشياء الخفيفة جدا علي المعدة فيمكن أن الاطفال الصغار تناوله بجوار الشاى او الحليب ويمكن تحضيره فيما يلي:
المقادير
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- استخدام نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب السكر المطحون.
- ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.
- كمية مناسبة من السكر البودرة اللازم للتزيين.
- ناتي ببولة صغيرة نضع بها حبة واحدة من البيض ونضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا ونخفق بالمضرب اليدوي.
- نقوم بإضافة نصف كوب من السكر المطحون ونضربهم مع بعض ثم نضيف عليهم نصف كوب من الزيت النباتي ونضربهم مع بعض.
- ثم نضيف عليهم كوب ونصف من الدقيق الأبيض وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة صغيرة من ملح الطعام ونقلبهم مع بعض بالمضرب حتي يصبح عجينة متماسكة لينة.
- نقسم عجينة البسكويت الي نصفين نصف نضيف عليه ملعقة صغيرة من الحليب الدافئ والقسم الآخر نقوم باضافة ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام ونخلطهم جيدا حتى يتم امتزاجها مع بعض.
- نقوم بتشكيل عجينة البسكويت على أشكال مختلفة على حسب الرغبة او عمل كرات صغيرة ونفردها باستخدام الشوكة.
- ناتي بالصينية الدائرية وندهنها بقليل من الزبدة السائلة و نجهز الفرن على درجة حرارة متوسطة ونرص بها البسكويت وندخلها في الفرن.
- نترك البسكويت حتى ينضج ونلاحظ أنه يأخذ اللون الذهبي من الوجه وأسفل البسكويت نخرجها من الفرن ونتركها تبرد.
الوسوم
نلاحظ أن بسكويت العشر دقائق اشتهر إعدادها في فترة الحظر فكل الفتيات أثناء تواجدهم في المنزل يقومون بإعداده بشكل سلسل، بسكويت العشر دقائق هو يكون شئ اساسي في المنزل لأن كل أفراد الأسرة يقبلون على تناولها، ويمكن عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل بصورة سلسة وسهلة جدا بالأشياء متوفر لدي المنزل وغير مكلفة على الاطلاق.طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
نجد أن بسكويت العشر دقائق رغم من أن طريقة تحضيرها باسهل ما يمكن إلا أنه يعطي قيمة غذائية عالية جدا لما يحتويه من سعرات حرارية تعطي طاقة للجسم، ويعتبر البسكويت من الأشياء الخفيفة جدا علي المعدة فيمكن أن الاطفال الصغار تناوله بجوار الشاى او الحليب ويمكن تحضيره فيما يلي:
المقادير
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- استخدام نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب السكر المطحون.
- ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.
- كمية مناسبة من السكر البودرة اللازم للتزيين.
- ناتي ببولة صغيرة نضع بها حبة واحدة من البيض ونضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا ونخفق بالمضرب اليدوي.
- نقوم بإضافة نصف كوب من السكر المطحون ونضربهم مع بعض ثم نضيف عليهم نصف كوب من الزيت النباتي ونضربهم مع بعض.
- ثم نضيف عليهم كوب ونصف من الدقيق الأبيض وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة صغيرة من ملح الطعام ونقلبهم مع بعض بالمضرب حتي يصبح عجينة متماسكة لينة.
- نقسم عجينة البسكويت الي نصفين نصف نضيف عليه ملعقة صغيرة من الحليب الدافئ والقسم الآخر نقوم باضافة ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام ونخلطهم جيدا حتى يتم امتزاجها مع بعض.
- نقوم بتشكيل عجينة البسكويت على أشكال مختلفة على حسب الرغبة او عمل كرات صغيرة ونفردها باستخدام الشوكة.
- ناتي بالصينية الدائرية وندهنها بقليل من الزبدة السائلة و نجهز الفرن على درجة حرارة متوسطة ونرص بها البسكويت وندخلها في الفرن.
- نترك البسكويت حتى ينضج ونلاحظ أنه يأخذ اللون الذهبي من الوجه وأسفل البسكويت نخرجها من الفرن ونتركها تبرد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار وتكات بسكويت العشر دقائق طريقة عمل بسكويت ال10 دقائق بمكونات غير مكلفة وطعم هش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.