بملعقة شاي تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً وللأبد في ساعة واحدة بدون صبغات

يعاني الكثير من الأشخاص من الشيب المبكر، وظهور الشعر الأبيض بشكل كبير وذلك يعطي للإنسان شكل أكبر من عمره، لذلك يبحثون دائماً عن بعض الطرق الطبيعية لصبغ الشعر الأبيض لأن الصبغات التي تحتوي على المواد الكيميائية تترك أثر سيء على الشعر حيث تعمل على تساقط الشعر وتقصفه وتسبب إتلافه مع الاستخدام المستمر لها.وصفة الشاي الأسود للتخلص من الشيب
يعتبر الشاي الأسود من أكثر المواد الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر باللون الأسود بدون ترك أي أثر سلبي على الشعر بل إنه يمده بالكثير من الفوائد لأنه مليئ بمضادات الأكسدة
المكونات
- كوب من أوراق الشاي الأسود.
- 5 ملاعق من عصير الليمون.
طريقة التطبيق
- يتم نقع أوراق الشاي في الماء لمدة لا تقل عن ساعتين.
- يتم طحن أوراق الشاي حتى تصبح ذات قوام ناعم.
- يتم وضع عصير الليمون على أوراق الشاي وتقليبهم جيدًا.
- يتم وضع الخليط على الشعر وتوزيعه جيدًا على الشعر الأبيض من الجذور حتى الأطراف.
- يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- يتم غسل الشعر بالماء للتخلص من الخليط تماماً.
- يفضل استخدام الخليط مرة في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.
يعمل جوز الهند مع عصير الليمون على صبغ الشعر بشكل طبيعي عند الاستمرار على إستخدامه بالإضافة إلى إنه يعطي الشعر الترطيب اللازم له
المكونات
- كوب واحد من زيت جوز الهند.
- كوب واحد من عصير الليمون.
طريقة التطبيق
- يتم وضع زيت جوز الهند على عصير الليمون ويتم تقليبهم جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- يغسل الشعر جيدًا للتخلص من الأتربة و آثار الزيوت.
- يتم تجفيف الشعر تماماً قبل وضع الخليط عليه.
- يتم وضع الخليط على الشعر ويغطى بإستخدام غطاء الرأس البلاستيكي.
- ويترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة واحدة.
- يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من الخليط تماماً.
- يتم استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة في التخلص من الشعر الأبيض.
الوسوم
يعاني الكثير من الأشخاص من الشيب المبكر، وظهور الشعر الأبيض بشكل كبير وذلك يعطي للإنسان شكل أكبر من عمره، لذلك يبحثون دائماً عن بعض الطرق الطبيعية لصبغ الشعر الأبيض لأن الصبغات التي تحتوي على المواد الكيميائية تترك أثر سيء على الشعر حيث تعمل على تساقط الشعر وتقصفه وتسبب إتلافه مع الاستخدام المستمر لها.وصفة الشاي الأسود للتخلص من الشيب
يعتبر الشاي الأسود من أكثر المواد الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر باللون الأسود بدون ترك أي أثر سلبي على الشعر بل إنه يمده بالكثير من الفوائد لأنه مليئ بمضادات الأكسدة
المكونات
- كوب من أوراق الشاي الأسود.
- 5 ملاعق من عصير الليمون.
طريقة التطبيق
- يتم نقع أوراق الشاي في الماء لمدة لا تقل عن ساعتين.
- يتم طحن أوراق الشاي حتى تصبح ذات قوام ناعم.
- يتم وضع عصير الليمون على أوراق الشاي وتقليبهم جيدًا.
- يتم وضع الخليط على الشعر وتوزيعه جيدًا على الشعر الأبيض من الجذور حتى الأطراف.
- يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- يتم غسل الشعر بالماء للتخلص من الخليط تماماً.
- يفضل استخدام الخليط مرة في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.
يعمل جوز الهند مع عصير الليمون على صبغ الشعر بشكل طبيعي عند الاستمرار على إستخدامه بالإضافة إلى إنه يعطي الشعر الترطيب اللازم له
المكونات
- كوب واحد من زيت جوز الهند.
- كوب واحد من عصير الليمون.
طريقة التطبيق
- يتم وضع زيت جوز الهند على عصير الليمون ويتم تقليبهم جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- يغسل الشعر جيدًا للتخلص من الأتربة و آثار الزيوت.
- يتم تجفيف الشعر تماماً قبل وضع الخليط عليه.
- يتم وضع الخليط على الشعر ويغطى بإستخدام غطاء الرأس البلاستيكي.
- ويترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة واحدة.
- يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من الخليط تماماً.
- يتم استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة في التخلص من الشعر الأبيض.
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