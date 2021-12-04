أصنعي بنفسك الكرواسون والباتيه بطبقات عديدة ومورقة وبأسهل طريقة للفرد وبدون تكلفة

الكرواسون والباتيه من أكثر المعجنات التي يقبل علي تناولها عدد كبير من الناس الكبار قبل الصغار فهما من المخبوزات التي يمكن تناولها بكثرة في وجبة الإفطار وأيضا من الممكن أن يتم تناولهم في أي وقت من الأوقات، حيث أن وجبة الإفطار من الوجبات التي تتطلب إلي التغيير أو التنوع في وصفاتها من حين لأخر فالكرواسون والباتيه من المخبوزات الذيذة والتي تتميز بمذاق شهي جدا ويمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو الحليب. مكونات عمل الكرواسون والباتيه نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب صغير من الزبدة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

بيضة واحدة.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

رشة بسيطة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب البودر.

أنواع مختلفة من الجبن للحشو. طريقة عمل الكرواسون والباتيه نقوم بتجهيز وعاء ونضعه علي النار بشرط أن تكون النار هادئة ونضع في الوعاء كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ونضيف إليه كوب واحد من الماء، ثم نقوم بتقليبهم ونتركهم علي النار حتي الغليان مع الإستمرار في التقليب لمدة ثلاث دقائق لكي نحصل علي عجينة سائلة وبعد ذلك يتم رفعها من علي النار ونتركها جانبا حتي تبرد تماما.

ثم نحضر طبق عميق مناسب للعجن ونضع به هذه العجينة ثم نضيف إليها الكمية المتبقية من الدقيق ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر، ثم نضيف بيضة واحدة ورشة بسيطة من الملح ونقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية، ثم نقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعضهم جيدا ويتم إضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي ونستمر في العجن لكي نحصل علي عجينة متماسكة.

وبعد ذلك نضع غطاء علي العجينة ونتركها حوالي ساعة في مكان دافئ حتي يتم تخميرها، وبعد تخمير العجينة نقوم بفردها ثم يتم دهنها بالزبدة وبعد ذلك نقوم بتقطيعها علي شكل مثلثات ثم يتم تجهيز الحشوة ونقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ثم نحضر صينية ونقوم بدهنها بملعقة كبيرة من الزبدة ثم يتم حشو الكرواسون والباتيه بالجبن وهذا من خلال وضع الحشوة علي قاعدة المثلث ثم يتم لفها حتي نصل إلي نهاية المثلث ثم نضعهم في الصينية.

وبعد ذلك نقوم بدهنهم بخليط من البيض والحليب ثم نضع الصينية في الفرن ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة. مكونات عمل الكرواسون والباتيهطريقة عمل الكرواسون والباتيه الوسوم

الكرواسون والباتيه من أكثر المعجنات التي يقبل علي تناولها عدد كبير من الناس الكبار قبل الصغار فهما من المخبوزات التي يمكن تناولها بكثرة في وجبة الإفطار وأيضا من الممكن أن يتم تناولهم في أي وقت من الأوقات، حيث أن وجبة الإفطار من الوجبات التي تتطلب إلي التغيير أو التنوع في وصفاتها من حين لأخر فالكرواسون والباتيه من المخبوزات الذيذة والتي تتميز بمذاق شهي جدا ويمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو الحليب. مكونات عمل الكرواسون والباتيه نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب صغير من الزبدة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

بيضة واحدة.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

رشة بسيطة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب البودر.

أنواع مختلفة من الجبن للحشو. طريقة عمل الكرواسون والباتيه نقوم بتجهيز وعاء ونضعه علي النار بشرط أن تكون النار هادئة ونضع في الوعاء كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ونضيف إليه كوب واحد من الماء، ثم نقوم بتقليبهم ونتركهم علي النار حتي الغليان مع الإستمرار في التقليب لمدة ثلاث دقائق لكي نحصل علي عجينة سائلة وبعد ذلك يتم رفعها من علي النار ونتركها جانبا حتي تبرد تماما.

ثم نحضر طبق عميق مناسب للعجن ونضع به هذه العجينة ثم نضيف إليها الكمية المتبقية من الدقيق ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر، ثم نضيف بيضة واحدة ورشة بسيطة من الملح ونقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية، ثم نقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعضهم جيدا ويتم إضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي ونستمر في العجن لكي نحصل علي عجينة متماسكة.

وبعد ذلك نضع غطاء علي العجينة ونتركها حوالي ساعة في مكان دافئ حتي يتم تخميرها، وبعد تخمير العجينة نقوم بفردها ثم يتم دهنها بالزبدة وبعد ذلك نقوم بتقطيعها علي شكل مثلثات ثم يتم تجهيز الحشوة ونقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ثم نحضر صينية ونقوم بدهنها بملعقة كبيرة من الزبدة ثم يتم حشو الكرواسون والباتيه بالجبن وهذا من خلال وضع الحشوة علي قاعدة المثلث ثم يتم لفها حتي نصل إلي نهاية المثلث ثم نضعهم في الصينية.

وبعد ذلك نقوم بدهنهم بخليط من البيض والحليب ثم نضع الصينية في الفرن ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة. مكونات عمل الكرواسون والباتيهطريقة عمل الكرواسون والباتيه

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