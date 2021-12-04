سر توريق الفطير المشلتت الصعيدي على أصوله بمقادير طرية وبطريقة فرد سهلة بالخطوات

كثير من السيدات يبحثون دائما عن التغيير في اصناف المأكولات فيقومون بتناول أكلات مختلفة ومن أمثلتها الفطير المشلتت حيث أنه يتم تناوله بجانب طبق من الجبنة وطبق من العسل الأبيض أو العسل الإسود، ولكن معظم السيدات لا يستطيعون عمل الفطير كما يباع جاهز في المخابز فهو مميز بمذاق جذاب ويكون مورق. مكونات عمل الفطير المشلتت الصعيدي كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ربع كوب صغير من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

كمية مناسبة من الزبدة أو السمنة البلدي.

كمية من القشطة. طريقة عمل الفطير المشلتت الصعيدي قومي أولا بتجهيز طبق عميق ونضع في هذا الطبق كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول ثم نضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح، وبعد ذلك نضع ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ثم يتم خلط جميع المكونات الجافة مع بعض ثم نضع ربع كوب صغير من الزيت النباتي ونقوم بخلطهم جيدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع الماء الدافئ ولكي بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن لكي يتم الحصول علي عجينة متماسكة ونستمر في العجن حوالي عشر دقائق.

ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتي ترتاح جيدا، وبعد مرور هذه المدة يتم تشكيل العجينة علي شكل كور متوسطة الحجم ونضع علي هذه الكور كمية بسيطة من الزبدة الذائبة ونتركها مرة أخري لمدة ربع ساعة تقريبا.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية من السمنة البلدي الذائبة علي السطح الذي يتم الفرد عليه ثم نقوم بفردها بطريقة جيدة حتي يكون سمكها رقيق جدا، ثم يتم وضع كمية مناسبة من السمنة البلدي ونقوم بفرد العجينة الثانية علي الفطيرة الأولي ونضع كمية من السمنة البلدي مرة أخري ونضيف عجينة أخري ويتم فردها أيضا ونضع كمية من السمنة حتي يكون ثلاث طبقات من العجين وبين كل طبقة كمية من السمنة.

ثم نقوم بتقفيل العجينة جيدا لتكون علي شكل كرة وبعد ذلك نحضر صينية وبها ملعقتان كبيرتان من الزبدة ثم نضع العجينة بها ويتم فردها في الصينية ونضع عليها ملعقتان كبيرتان من القشطة، ثم نضعها في الفرن بشرط أن تكون سخنة ونتركها بداخلها لمدة نصف ساعة. مكونات عمل الفطير المشلتت الصعيديطريقة عمل الفطير المشلتت الصعيدي الوسوم

كثير من السيدات يبحثون دائما عن التغيير في اصناف المأكولات فيقومون بتناول أكلات مختلفة ومن أمثلتها الفطير المشلتت حيث أنه يتم تناوله بجانب طبق من الجبنة وطبق من العسل الأبيض أو العسل الإسود، ولكن معظم السيدات لا يستطيعون عمل الفطير كما يباع جاهز في المخابز فهو مميز بمذاق جذاب ويكون مورق. مكونات عمل الفطير المشلتت الصعيدي كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ربع كوب صغير من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

كمية مناسبة من الزبدة أو السمنة البلدي.

كمية من القشطة. طريقة عمل الفطير المشلتت الصعيدي قومي أولا بتجهيز طبق عميق ونضع في هذا الطبق كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول ثم نضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح، وبعد ذلك نضع ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ثم يتم خلط جميع المكونات الجافة مع بعض ثم نضع ربع كوب صغير من الزيت النباتي ونقوم بخلطهم جيدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع الماء الدافئ ولكي بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن لكي يتم الحصول علي عجينة متماسكة ونستمر في العجن حوالي عشر دقائق.

ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتي ترتاح جيدا، وبعد مرور هذه المدة يتم تشكيل العجينة علي شكل كور متوسطة الحجم ونضع علي هذه الكور كمية بسيطة من الزبدة الذائبة ونتركها مرة أخري لمدة ربع ساعة تقريبا.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية من السمنة البلدي الذائبة علي السطح الذي يتم الفرد عليه ثم نقوم بفردها بطريقة جيدة حتي يكون سمكها رقيق جدا، ثم يتم وضع كمية مناسبة من السمنة البلدي ونقوم بفرد العجينة الثانية علي الفطيرة الأولي ونضع كمية من السمنة البلدي مرة أخري ونضيف عجينة أخري ويتم فردها أيضا ونضع كمية من السمنة حتي يكون ثلاث طبقات من العجين وبين كل طبقة كمية من السمنة.

ثم نقوم بتقفيل العجينة جيدا لتكون علي شكل كرة وبعد ذلك نحضر صينية وبها ملعقتان كبيرتان من الزبدة ثم نضع العجينة بها ويتم فردها في الصينية ونضع عليها ملعقتان كبيرتان من القشطة، ثم نضعها في الفرن بشرط أن تكون سخنة ونتركها بداخلها لمدة نصف ساعة. مكونات عمل الفطير المشلتت الصعيديطريقة عمل الفطير المشلتت الصعيدي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر توريق الفطير المشلتت الصعيدي على أصوله بمقادير طرية وبطريقة فرد سهلة بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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