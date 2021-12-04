أقوى سيروم بمكونات منزلية لشد الوجه ومسح تجاعيد البشرة، إليكي سيدتي أفضل وصفة سيروم طبيعية بمكونات موجودة في كل منزل، هذا السيروم يعمل بشكل فعال وآمن على محاربة علامات الشيخوخة وتأخير ظهور التجاعيد. لتحضير هذا السيروم نحتاج إلى قشر البرتقال والذي يحمي البشرة من كافة العيوب التي تشوه مظهرها ويغلق مسامات الجلد المفتوحة، بالإضافة إلى دور قشر البرتقال الهام في تنعيم البشرة وترطيبها وأيضاً تفتيح لونها بفاعلية. كما نحتاج إلى ماء الورد حيث أنه سهل الامتصاص يرطب البشرة بعمق ويمنع جفافها كما يجعلها ناعمة ونضرة، البشرة وكذلك نحتاج إلى جل الألوفيرا فهو يرطب البشرة ويعزز توهجها بدون مساحيق نجميل.

أقوى سيروم لشد الوجه وإزالة التجاعيد

تتكون خلطة السيروم المنزلي من العناصر التالية:

حبة برتقال.

1 كوب صغير من ماء الورد.

1 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

2 ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.

1 ملعقة صغيرة من زيت الجلسرين.

بضع قطرات من زيت فيتامين ه.

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

نبدأ تحضير السيروم باستخدام وعاء عميق ثم ملئه بالماء مع إضافة مقدار ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ثم ننظف البرتقالة جيداً بإستخدام هذا المحلول، وبعد ذلك نقوم بتقشير البرتقالة حيث أننا في هذه الوصفة نحتاج إلى قشور البرتقال فقط، وبعد ذلك نقطع قشور البرتقال إلى قطع صغيرة الحجم ثم نضيفها في قدر مناسب مع إضافة ماء الورد، ثم نضع القدر على الموقد لمدة 10 دقائق مع تغطية القدر.

أفضل خلطة لشد البشرة

بعد غلي قشور البرتقال نرفع القدر عن النار، ثم نضع قشور البرتقال المسلوقة في الخلاط الكهربائي ويتم الخلط والطحن جيداً، وبعد ذلك نقوم بتصفيته بإستخدام قطعة قماش أو مصفاة ونضع المحلول الناتج في وعاء صغير، ثم نضيف إليه جل الألوفيرا ونمزج قليلاً وبعد ذلك نضيف مقدار كلا من جل بذور الكتان، زيت الجلسرين، زيت فيتامين ه وأيضاً زيت اللوز الحلو ثم نمزج المكونات جيداً، والآن لدينا سيروم طبيعي مضاد للشيخوخة.

احتفظ بهذا السيروم في وعاء زجاجي مناسب، ضعي هذا السيروم على بشرة الوجه والرقبة وضعيه على المناطق المجعدة في بشرتك، ثم دلكي بشرتك لمدة دقيقتين بهذا السيروم واتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بعد ذلك، ضعي هذا السيروم على بشرتك كل يوم حيث يساعدك هذا السيروم على تقليل ومنع ظهور التجاعيد، وستحصلين على نتيجة رائعة من الأسبوع الأول من الإستخدام.