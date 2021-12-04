اسرار محلات الطورشى.. تخليل الليمون دايب زى الزبدة بخطوات سهلة وبسيطة وطعم رائع

اسرار محلات الطورشى.. تخليل الليمون دايب زى الزبدة ، يوجد الكثير من الأشخاص الذين يحبون تناول الليمون المخلل بجاب الوجبات وأنواع معينة من الطعام، فهو يكون من الأشياء الأساسية على السفرة لأنه يساعد على فتح الشهية ويتمتع بالمذاق الجيد، ولذلك تهتم كل ربة منزل بتواجده في البيت لذلك يكون من الأفضل عزيزتي إذا قومتي بتخليله بنفسك في البيت، ونحن سوف نقدم لك أسهل طرق تخليل الليمون.

اسرار محلات الطورشى.. تخليل الليمون دايب زى الزبدة

يوجد بعض من الخطوات التي يجب أن تلتزمين بها عند قيامك بتخليل الليمون في البيت ومن أهمها توفير المكونات التي سوف نوضحها لك خلال السطور القادمة وهي:

1 كيلو ليمون طازج.

4/1 كيلو جزر مبشور.

1 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة هريسة شطة.

1 ملعقة كبيرة خل.

4/1 كوب عصفر مع حبة البركة.

كرفس مقطع.

4 ملعقة كبيرة ملح.

قومي في البداية بغسيل حبات الليمون جيداً حتى تصبح نظيفة وخالية من المبيدات والأتربة.

بعدها توضع في الماء المغلي لحوالي 15 دقيقة.

يتم رفعها من على النار وتصفي ثم يتم شقها بواسطة السكين.

وضعي العصفر مع حبة البركة والجزر المبشور والملح وابدئي في خلطهم مع بعضهم جيداً.

ثم بعد ذلك يتم حشو حبات الليمون بالخليط ويتم إحضار برطمان محكم الغلق يوضع به القليل من الجزر المبشور قليل من حبات الليمون ثم طبقة أخرى من الجزر المبشور ثم الليمون.

بعد الانتهاء من ذلك يتم تجهيز المحلول الذي سوف ينقع به الليمون من خلال غلي مقدار من الماء وبعد أن يبرد يضاف له الخل

والملح والقرنفل والكرفس والشطة ويتم تقليبه بالبرطمان وقبل الغلق ضعي على وجه الليمون الزيت ثم اغلقيه ولا يتم فتحه إلى بعد أن يكون جاهز تماماً على الأقل بعد مرور أسبوع.

المكونات:خطوات الاعداد:طريقة تخليل الليمون الأخضر:

الليمون الأخضر هو الليمون الطازج ويحتاج لمزيد من الوقت حتى أن يكون باللون الأصفر ويصبح طري قليلاً ويمكن تخليله بهذا الشكل:

كيلو ليمون أخضر.

3 كيلو زيتون أخضر.

ملح.

2 حبة جزر مبشورة.

5 حبات من الفلفل الأخضر والأحمر.

5 كوب خل أبيض.

3 ورق لورا.

سكر.

2/1 كوب زيت نباتي.

4 قرن فلفل حار.

يتم نقع الزيتون في كمية من الماء لحوالي 3 أيام.

ثم يتم غسله بعد النقع ويخلط الفلفل والليمون والخل والثوم بالخلاط الكهربائي.

ثم يصفى ويضاف له الجزر المبشور والسكر بعدها يضاف الزيتون والليمون والفلفل الحار.

المكونات:طريقة تخليل الليمون: