للتبيض الفوري استخدمي النشا وكريم بوبانا للتفتيح وشد التجاعيد

كريم بوبانا والنشا للتفتيح وشد التجاعيد والتخلص من البقع السوداء، من المعروف أن كل سيدة تهتم بالعناية ببشرتها والظهور بمظهر جميل وجذاب، ولكن يتعرض العديد منهم إلى اسمرار بالبشرة وظهور الكثير من الحبوب مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة، ويبحثون دائماً عن كريمات أو وصفات لتعيد للبشرة حيويتها ونضارتها، والجدير بالذكر أن كريم بوبانا من الكريمات التي تساعد على التفتيح والتخلص من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس أو كثرة استخدام مستحضرات التجميل، كما أن يستخدم كمرطب قوي للبشرة، كما تجد أن النشا تدخل في الكثير من الوصفات للعناية بالبشرة، ولذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة استخدام كريم بوبانا والنشا بكل سهولة بالمنزل.

كريم بوبانا والنشا للتفتيح وشد التجاعيد

يوجد الكثير من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد نهائياً بالإضافة للخطوط الرفيعة والهالات السوداء الموجودة حول منطقة العين، حيث أن المكونات والكريمات الطبيعية التي تحتوي على مواد من الطبيعة تعد الأكثر أماناً على البشرة، وليس منها أي ضرر نهائياً حتى وإن لم تعطي النتيجة المطلوبة، وذلك بدلاً من استخدام الكريمات التي تحوي بداخلها على مكونات كيميائية قد تسبب ضرر للبشرة، ويعد من بين هذه الكريمات كريم بوبانا والنشا للتفتيح وشد التجاعيد، وتجد هناك عدة خطوات تتمثل كالآتي:

المكونات

ثلاث ملاعق من كريم بوبانا.

ملعقتين من النشا.

مقدار ملعقة من العسل.

ملعقة الليمون.

طريقة التحضير

يوجد العديد من الخطوات التي تجعلك تستخدم هذا الكريم بطريقة صحيحة وهي تتمثل كالآتي:

قومي بوضع كريم بوبانا والنشا والعسل والليمون مع بعضهم البعض، واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات جيداً.

قومي بإحضار برطمان صغيرة ووضع هذه المكونات لاستخدامه لعدة مرات.

يغسل الوجه بالماء جيداً للتخلص من الزيوت والأتربة.

قومي يوضع هذا الكريم من الليل حتى الصباح للتبيض، والتخلص من البقع الداكنة.

من ثم يغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.

يوضع بعد ذلك كريم مرطب.

يفضل تكرار هذا الكريم حتى تلاحظي الفرق وتصلي إلى النتيجة المطلوبة.

وفي النهاية المقال يمكنك معرفة كريم بوبانا والنشا لتفتيح وشد التجاعيد وتفتيح البشرة والحصول على بشرة نضرة وناعمة.