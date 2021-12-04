مفعول كريم الفازلين والقرنفل في تبيض البشرة والمناطق الحساسة من أول استعمال

اختلاف لون البشرة من المشاكل التي تعاني منها الكثير من الفتيات، ومن أكثر المناطق التي يظهر فيها الاختلاف المناطق الحساسة، حيث تشكي معظم الفتيات من الاسمرار في هذه المناطق، ولا يوجد فتاة أو إمرأة لا تبحث عن وصفة سحرية لتفتيح هذه المناطق وتوحيد لونها مع باقي أجزاء الجسم، تعد نبات القرنفل من أفضل النباتات العشبية التي تعالج أيضا جميع مشاكل الشعر، لذلك نقدم لكي طريقة بسيطة وطبيعية ورخيصة الثمن لتفتيح هذه المناطق، لكن يجب المواظبة على تطبيقها للحصول على النتيجة المطلوبة.

مفعول كريم الفازلين والقرنفل في تبيض البشرة

هذه الوصفة تعتمد على الفازلين والقرنفل ومجموعة من المواد الطبيعية الأخرى المتوفرة في كل منزل، و لتحضيرها نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة كبيرة من القرنفل المطحون، يتم تذويب الفازلين على حمام مائي ساخن، ثم نضيف له القرنفل ونخلط جيدً، وبعدها نضيف ملعقة صغيرة من القهوة وملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من جوز الهند ونخلط جيداً.

نوزع كمية صغيرة من الخليط على البشرة وننتظر لدقائق، حتى يتم التأكد من عدم تحسس البشرة من الخليط، نترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نفركها بحركات دائرية ونغسلها بالماء الفاتر، ثم نمسح البشرة بالقليل من ماء الورد ثم نرطب البشرة جيداً، نقوم بتطبيق هذا الخليط مرتين في الأسبوع لنلاحظ النتيجة في أقل من شهر واحد.

القرنفل لتبيض البشرة 7 درجات

يمكن استخدام القرنفل لتفتيح الجسم والوجه بشكل عام، وهناك العديد من الوصفات الذي يدخل في تحضيرها وتكون النتيجة رائعة، أولى هذه الوصفات نحتاج لتحضيرها إلى ملعقة كبيرة من ماء القرنفل وملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من الدقيق

وملعقة كبيرة من الحليب البودرة وحبة من الطماطم، حيث يتم تقشير الطماطم وتقطيعها إلى مكعبات وهرسها جيداً، ثم نضيف لها باقي المكونات ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متماسك، ثم نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر ونرطبها جيداً، نكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.