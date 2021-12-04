طريقة عمل الطعمية في المنزل مثل المطاعم بخطوات بسيطة وبتبقى مقرمشة وتحفة

لا شيء يضاهي وجبة الإفطار الساخنة، حيث تكون أقراص الفلافل اللذيذة بطلة المائدة وبجانبها طبق من الفول الساخن مع الطحينة والسلطة الخضراء والمخللات، كما يجب الإشارة أن الطعمية من الأكلات الشعبية المشهورة بشكل كبير في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، الفلافل المصري من أشهر الأطباق في مصر، حيث يفضله الكبار والصغار على حدٍ سواء نادراً ما تفتقر مائدة الإفطار إلى جانب الفول والمخللات والخبز الساخن وهو غذاء رخيص الثمن ولكنه مشبع وذو قيمة غذائية عالية وكان يعرف بالفلافل تختلف طريقة تحضير الفلافل من منطقة لأخرى وتختلف عن غيرها في أنها تستخدم الفول المفروم مع البقدونس والكزبرة والبصل والحمص، بينما في الدول الأخرى يكون المكون الأساسي هو الحمص.المقادير المطلوبة لعمل الطعمية في المنزل
الطعمية من أهم أطباق الإفطار ويفضلها أفراد الأسرة لذلك تسعى الكثير من الأمهات إلى طهيه بمفردهن حتى يكون نظيفًا وصحيًا ولذيذًا هذه هي مكونات الطبخ:
- الفول المقشر: نصف كيلو.
- البقدونس: نصف حزمة .
- كزبرة: نصف حزمة .
- الشبت: نصف حزمة.
- بصل أخضر: عودان.
- الكمون المطحون: أربع ملاعق صغيرة.
- فلفل أسود: ملعقة صغيرة.
- ملح: ملعقة كبيرة.
- كزبرة مطحونة: ملعقة كبيرة.
- شطه: ملعقة شاي.
- الثوم: عشرة فصوص.
- البصل: حبة متوسطة الحجم.
- البيكنج بودر: ملعقتان صغيرتان.
- زيت نباتي: يكفي للقلي.
الفلافل المصري من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات والألياف تكون مقلية وتقدم ساخنة مع الفول والحمص والمخللات والسلطات اللذيذة هذه هي الطريقة التي يعمل بها:
- نقع الفول في ماء دافئ طوال الليل.
- صفي الحبوب من الماء وضعيها في الخلاط.
- يغسل البقدونس ويقطع ويضاف إلى الفول.
- اغسلي الكزبرة وقطعيها وأضيفيها إلى المكونات كذلك اشطفي الشبت وقطعيها وأضيفيها إلى الخليط ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود واخلطي جميع المكونات.
- نضيف الكزبرة المطحونة والفلفل الحار، ويقشر ويضاف إلى باقي المكونات ، ويتم تقطيعها جيداً بخلاط كهربائي.
- أضيفي البيكنج بودر واعجن الخليط.
- يتكون الخليط في أقراص مستديرة.
- نسكب الزيت في مقلاة مناسبة ونضع المقلاة على النار حتى تصبح الزبدة ساخنة.
- توضع أقراص الفلافل في زيت ساخن وتترك لمدة 10 دقائق ربع ساعة حتى تتحول إلى اللون الأحمر.
- أخرجي أقراص الفلافل من الزيت وضعيها في طبق التقديم.
- تقدم ساخنة مع الخبز والفول والمخلل.
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لا شيء يضاهي وجبة الإفطار الساخنة، حيث تكون أقراص الفلافل اللذيذة بطلة المائدة وبجانبها طبق من الفول الساخن مع الطحينة والسلطة الخضراء والمخللات، كما يجب الإشارة أن الطعمية من الأكلات الشعبية المشهورة بشكل كبير في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، الفلافل المصري من أشهر الأطباق في مصر، حيث يفضله الكبار والصغار على حدٍ سواء نادراً ما تفتقر مائدة الإفطار إلى جانب الفول والمخللات والخبز الساخن وهو غذاء رخيص الثمن ولكنه مشبع وذو قيمة غذائية عالية وكان يعرف بالفلافل تختلف طريقة تحضير الفلافل من منطقة لأخرى وتختلف عن غيرها في أنها تستخدم الفول المفروم مع البقدونس والكزبرة والبصل والحمص، بينما في الدول الأخرى يكون المكون الأساسي هو الحمص.المقادير المطلوبة لعمل الطعمية في المنزل
الطعمية من أهم أطباق الإفطار ويفضلها أفراد الأسرة لذلك تسعى الكثير من الأمهات إلى طهيه بمفردهن حتى يكون نظيفًا وصحيًا ولذيذًا هذه هي مكونات الطبخ:
- الفول المقشر: نصف كيلو.
- البقدونس: نصف حزمة .
- كزبرة: نصف حزمة .
- الشبت: نصف حزمة.
- بصل أخضر: عودان.
- الكمون المطحون: أربع ملاعق صغيرة.
- فلفل أسود: ملعقة صغيرة.
- ملح: ملعقة كبيرة.
- كزبرة مطحونة: ملعقة كبيرة.
- شطه: ملعقة شاي.
- الثوم: عشرة فصوص.
- البصل: حبة متوسطة الحجم.
- البيكنج بودر: ملعقتان صغيرتان.
- زيت نباتي: يكفي للقلي.
الفلافل المصري من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات والألياف تكون مقلية وتقدم ساخنة مع الفول والحمص والمخللات والسلطات اللذيذة هذه هي الطريقة التي يعمل بها:
- نقع الفول في ماء دافئ طوال الليل.
- صفي الحبوب من الماء وضعيها في الخلاط.
- يغسل البقدونس ويقطع ويضاف إلى الفول.
- اغسلي الكزبرة وقطعيها وأضيفيها إلى المكونات كذلك اشطفي الشبت وقطعيها وأضيفيها إلى الخليط ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود واخلطي جميع المكونات.
- نضيف الكزبرة المطحونة والفلفل الحار، ويقشر ويضاف إلى باقي المكونات ، ويتم تقطيعها جيداً بخلاط كهربائي.
- أضيفي البيكنج بودر واعجن الخليط.
- يتكون الخليط في أقراص مستديرة.
- نسكب الزيت في مقلاة مناسبة ونضع المقلاة على النار حتى تصبح الزبدة ساخنة.
- توضع أقراص الفلافل في زيت ساخن وتترك لمدة 10 دقائق ربع ساعة حتى تتحول إلى اللون الأحمر.
- أخرجي أقراص الفلافل من الزيت وضعيها في طبق التقديم.
- تقدم ساخنة مع الخبز والفول والمخلل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الطعمية في المنزل مثل المطاعم بخطوات بسيطة وبتبقى مقرمشة وتحفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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