طريقة عمل الطعمية في المنزل مثل المطاعم بخطوات بسيطة وبتبقى مقرمشة وتحفة

لا شيء يضاهي وجبة الإفطار الساخنة، حيث تكون أقراص الفلافل اللذيذة بطلة المائدة وبجانبها طبق من الفول الساخن مع الطحينة والسلطة الخضراء والمخللات، كما يجب الإشارة أن الطعمية من الأكلات الشعبية المشهورة بشكل كبير في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، الفلافل المصري من أشهر الأطباق في مصر، حيث يفضله الكبار والصغار على حدٍ سواء نادراً ما تفتقر مائدة الإفطار إلى جانب الفول والمخللات والخبز الساخن وهو غذاء رخيص الثمن ولكنه مشبع وذو قيمة غذائية عالية وكان يعرف بالفلافل تختلف طريقة تحضير الفلافل من منطقة لأخرى وتختلف عن غيرها في أنها تستخدم الفول المفروم مع البقدونس والكزبرة والبصل والحمص، بينما في الدول الأخرى يكون المكون الأساسي هو الحمص.

الطعمية من أهم أطباق الإفطار ويفضلها أفراد الأسرة لذلك تسعى الكثير من الأمهات إلى طهيه بمفردهن حتى يكون نظيفًا وصحيًا ولذيذًا هذه هي مكونات الطبخ:

الفول المقشر: نصف كيلو.

البقدونس: نصف حزمة .

كزبرة: نصف حزمة .

الشبت: نصف حزمة.

بصل أخضر: عودان.

الكمون المطحون: أربع ملاعق صغيرة.

فلفل أسود: ملعقة صغيرة.

ملح: ملعقة كبيرة.

كزبرة مطحونة: ملعقة كبيرة.

شطه: ملعقة شاي.

الثوم: عشرة فصوص.

البصل: حبة متوسطة الحجم.

البيكنج بودر: ملعقتان صغيرتان.

زيت نباتي: يكفي للقلي.

الفلافل المصري من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات والألياف تكون مقلية وتقدم ساخنة مع الفول والحمص والمخللات والسلطات اللذيذة هذه هي الطريقة التي يعمل بها: