طريقة عمل مزيل العرق بجوز الهند ورائحة جميلة تدوم طول اليوم

يعتبر مزيل العرق بجوز الهند من أجمل المزيلات الطبيعية التي تعطينا رائحة جميلة تدوم 24 ساعة، وتخلصنا من رائحة العرق الكريهة والتي يعاني منها أغلب الناس، وتسبب لهم الإزعاج وتجعل الناس ينفرون منهم، ويؤدي العرق إلى تكون الجراثيم والبكتيريا والفطريات تحب الإبطين وينتج عن ذلك رائحة كريهة وغير محببه، وهذا النوع من المزيلات يحتوي على مواد طبيعية مفيدة في تبييض المناطق الحساسة بالجسم، ولا يحتوي على أي مركبات كيميائية تسبب تهيج الجلد والالتهابات بالجسم، وعمل المزيل في المنزل يوفر لنا الكثير من الأموال التي نصرفها على شرائه، فهو غير مكلف عند صناعته بالمنزل وآمن على الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل مزيل العرق بجوز الهند بخطوات سريعة وسهلة بالمنزل. مكونات مزيل العرق بجوز الهند مكونات مزيل العرق بجوز الهند يحتوي هذا المزيل الرائع على مكونات طبيعية مفيدة في إزالة الروائح الكريهة وتفتيح المناطق الحساسة وهى كما يأتي كيس بيكنج بودر.

3 ملاعق نشا.

خمسة ملاعق زيت جوز هند.

خمس نقاط زيت شاي.

ربع ملعقة صغيرة فازلين طبي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير مزيل العرق بجوز الهند الطبيعي بأبسط الخطوات بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بإحضار علبة صغيرة الحجم، ثم نضع بداخلها النشا، والبيكنج بودر، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض. نقوم بإضافة زيت الشاي، وزيت جوز الهند، ثم نقلب المكونات جيدًا حتى يصبح المزيج متجانس مثل الكريم. نضع الفازلين على الخليط السابق، ثم نقوم بالتقليب حتى يختلط مع باقي المكونات ويصبح المزيل جاهز للاستخدام. ندهن المزيل بالمناطق التي ينبعث منها الروائح الكريهة مثل الإبطين والمناطق الحساسة، وسوف نحصل على رائحة جميلة ومنعشة تدوم طول اليوم. فوائد مزيل العرق الطبيعي للجسم هناك العديد من الفوائد التي تحتوي عليها مزيلات العرق وهى كالتالي:- تعمل على إزالة الروائح الكريهة التي تسبب الإزعاج وعدم الثقة بالنفس لكثير من الناس.

تعتبر المزيلات الطبيعية صحية جدًا للجسم، كما تعمل على تفتيح وتبييض المناطق الحساسة.

لا تحتوي على أي مواد كيميائية لذلك لا تسبب الالتهابات أو حكة الجلد.

تعتبر غير مكلفة لأن جميع مكوناتها مواد طبيعية رخيصة الثمن.

سهلة التحضير في المنزل ولا تحتاج منا وقت أو جهد كبير عند تحضيرها. الوسوم

يعتبر مزيل العرق بجوز الهند من أجمل المزيلات الطبيعية التي تعطينا رائحة جميلة تدوم 24 ساعة، وتخلصنا من رائحة العرق الكريهة والتي يعاني منها أغلب الناس، وتسبب لهم الإزعاج وتجعل الناس ينفرون منهم، ويؤدي العرق إلى تكون الجراثيم والبكتيريا والفطريات تحب الإبطين وينتج عن ذلك رائحة كريهة وغير محببه، وهذا النوع من المزيلات يحتوي على مواد طبيعية مفيدة في تبييض المناطق الحساسة بالجسم، ولا يحتوي على أي مركبات كيميائية تسبب تهيج الجلد والالتهابات بالجسم، وعمل المزيل في المنزل يوفر لنا الكثير من الأموال التي نصرفها على شرائه، فهو غير مكلف عند صناعته بالمنزل وآمن على الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل مزيل العرق بجوز الهند بخطوات سريعة وسهلة بالمنزل. مكونات مزيل العرق بجوز الهند مكونات مزيل العرق بجوز الهند يحتوي هذا المزيل الرائع على مكونات طبيعية مفيدة في إزالة الروائح الكريهة وتفتيح المناطق الحساسة وهى كما يأتي كيس بيكنج بودر.

3 ملاعق نشا.

خمسة ملاعق زيت جوز هند.

خمس نقاط زيت شاي.

ربع ملعقة صغيرة فازلين طبي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير مزيل العرق بجوز الهند الطبيعي بأبسط الخطوات بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بإحضار علبة صغيرة الحجم، ثم نضع بداخلها النشا، والبيكنج بودر، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض. نقوم بإضافة زيت الشاي، وزيت جوز الهند، ثم نقلب المكونات جيدًا حتى يصبح المزيج متجانس مثل الكريم. نضع الفازلين على الخليط السابق، ثم نقوم بالتقليب حتى يختلط مع باقي المكونات ويصبح المزيل جاهز للاستخدام. ندهن المزيل بالمناطق التي ينبعث منها الروائح الكريهة مثل الإبطين والمناطق الحساسة، وسوف نحصل على رائحة جميلة ومنعشة تدوم طول اليوم. فوائد مزيل العرق الطبيعي للجسم هناك العديد من الفوائد التي تحتوي عليها مزيلات العرق وهى كالتالي:- تعمل على إزالة الروائح الكريهة التي تسبب الإزعاج وعدم الثقة بالنفس لكثير من الناس.

تعتبر المزيلات الطبيعية صحية جدًا للجسم، كما تعمل على تفتيح وتبييض المناطق الحساسة.

لا تحتوي على أي مواد كيميائية لذلك لا تسبب الالتهابات أو حكة الجلد.

تعتبر غير مكلفة لأن جميع مكوناتها مواد طبيعية رخيصة الثمن.

سهلة التحضير في المنزل ولا تحتاج منا وقت أو جهد كبير عند تحضيرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مزيل العرق بجوز الهند ورائحة جميلة تدوم طول اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.