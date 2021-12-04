“وداعاً للكوافيرات” أقوي الخلطات الطبيعية لعلاج الشيب نهائياً وبمكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل والنتيجة مبهرة

نلاحظ أن ظهور الشيب أمر مزعج جدا لدى معظم الناس سواء سيدات او رجال وفي فئات عمرية مختلفة ولا يشترط بكبر السن، فيبحث معظم الناس عن مختلف الطرق التي يستطيعون من خلالها التخلص من مشكلة الشيب يلجأون إلي الصبغات ولكنها تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر ولا تعالج مشكلة الشيب بل تظهرها بشكل ملحوظ.

وصفات طبيعية لعلاج الشيب

فنجد أن هناك العديد من الطرق والوصفات الطبيعية التي من خلالها نتخلص من مشكلة الشيب نهائيا لاحتوائها على عناصر طبيعية تغذية الفروة الشعر وتجعله صحي لامع والتخلص من التلف، ومن هذا الخلطات مايلي:

خلطة بودرة الأملا مع الحنة

المقادير

كوب واحد من عجينة الحنة المطحونة.

استخدام ثلاث ملاعق صغيرة من بودرة الأملا.

ملعقة صغيرة من بودرة القهوة.

احضار فرشاة.

قفازات بلاستيكية الايدين.

طريقة التحضير

نخلط كوب واحد من الحمى المطحونة في بولة صغيرة ونضيف عليها ثلاث ملاعق صغيرة من بودرة الاملا ثم نضيف عليها ملعقة صغيرة من بودرة القهوة ونخلطهم مع بعض مع قليل من الماء حتى تتشكل عجينة لينة.

نقوم بارتداء القفازات البلاستيكية اليدين حتى لا يتم تلوثها.

ونستخدم الفرشاة في فرد عجينة الحناء على الشعر بأكمله من جذور الشعر وفروة الرأس حتى أطراف الشعر.

نتأكد من أن يتم تغطية الشعر بالحناء كله ونتركها على الشعر حتى يتم جفاف الخلطة فقد تستغرق 60 دقيقة على الأقل.

نغسل الشعر جيدا باستخدام الماء الفاتر ويستخدم الشامبو التي يكون خالي من الكبريت حتي لا يضر ببصيلة الشعر.

نتبع هذه الخلطة بشكل مستمر حتى تعطي نتائج ناجحة.

خلطة الشاي الأسود لعلاج الشيب

المقادير

استخدام ملعقتين صغيرتين من أوراق الشاي الأسود.

كوب واحد من الماء الفاتر.

قفازات بلاستيكية.

احضار فرشاة.

طريقة التحضير

نضيف ملعقتين صغيرتين من أوراق الشاي الأسود في إناء صغير ثم نضيف كوب واحد من الماء الفاتر.

نضع الشاي الأسود بالماء علي النار ونتركه حتي يتم غليانه.

نترك خلطة الشاي الأسود حتى يتم تبريدها ونتركه لمدة خمس دقائق ويتم نقعه هذه الفترة.

نضع الخلطة على الشعر و نرتدي القفازات ونستخدم الفرشاة في فرد الخلطة ونتركها نصف ساعة ثم نغسل الشعر.

تعتبر مشكلة الشيب هي مشكلة كبيرة جدا تؤثر في المظهر العام لدى كل سيدة ولدي كل شاب، في تؤرق معظم الأشخاص ولا يجيدون اي وسيلة او حل للحصول على حل مشكلة الشيب، ولكن هناك وصفات طبيعية بتكون مفيدة للشعر وتعمل علي صبغة الشعر وعلاج كل مشكلة بشكل طبيعي وصحي للشعر.