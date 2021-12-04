“عشاق الجبنة الرومي” أحلي وألذ طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة والطعم حكاية

نجد أن الجبنة الرومي هي إحدى أنواع الأجبان التي تكون متداولة لدينا في مصر، فهي من الأجبان التي تكون لها قيمة غذائية وذلك لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن التي يستفيد منها الجسم بشكل عام، كما أننا لابد من أن نكون حريصين عند شرائها لان الجبنة الرومي من أنواع الجبن التي تحتاج إلى تخزين ولابد أن يتم ذلك التخزين بشكل صحي وأمن.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

حتى نضمن جودة الجبن الرومي وان تكون آمنة يمكننا أن نقوم بإعدادها بشكل صحي وسهل وبسيط في المنزل وبشكل غير مكلف ومن ثم نتناول سويا طريقة إعداد الجبن الرومي:

كيلو واحد من الحليب كامل الدسم.

استخدام حبة واحدة من البطاطس المسلوقة.

علبة واحدة من الزبادي البلدي.

ثلث كوب من الماء المثلج.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من القشطة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كمية مناسبة من الشاش.

نضع في اناء كوب واحد من الحليب الكامل الدسم ونضعه على نار هادئة نترك الحليب حتى يغلي.

نقوم باضافة علبة واحدة من الزبادي البلدي على الحليب ونقلبهم مع بعض ونستمر في التقليب وقت كافي حتي يتم امتزاجها مع بعضهم.

نضيف علي الحليب ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الصحي وثلث من الماء المثلج و ندمجهم.

نهرس حبة من البطاطس المسلوقة ونضيف عليها ملعقة كبيرة من القشطة ونضيفهم على خليط الحليب ونقلبهم مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نستخدم مصفاة ونضع بها قليل من الشاش ونضع بها خليط اللبن ونتركها لمدة لا تتعدى 12 ساعة.

بعد ذلك نقوم برفع الشاش من على خليط اللبن بالزبادي ونقوم بتجهيز شاش غيره ونضع به الخليط مرة أخرى ونضغط عليه ضغطه جامدة ثم نتركها مرة ثانية لمدة 12 ساعة نصف يوم آخر.

نقوم بتكرار تلك الخطوة بعد مرور 12 ساعة نضعه في ماء جديد مرة أخرى وتطورها لمدة اربع مرات حتى نلاحظ تماسك الخليط مع بعض ويصبح قطعة سميكة.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى تتماسك ويمكن تقطيع الجبن الرومي واستخدامه آمن وصحي.

مكونات عمل الجبنة الروميطريقة التحضير

تعد الجبنة الرومي هي من أنواع الجبن لذيذة الطعم، ونستخدمها ربة المنزل في عمل ساندويتشات لأطفالها فلا تخلو أي مائدة إفطار الا بوجود الجبن بها، ومعتاد اننا تشتريها من سوبر ماركت ومنها الجبنة الرومي القديم والجبن الرومي الجديدة بيكون فيها نسبة الأملاح أقل من العادية، يمكننا إعدادها في المنزل بطريقة سريعه وسهلة ومكونات طبيعية وصحية.