اصنعي بنفسك كعك التمر الفاخر بكل سهولة أحلى من الجاهز

كعك التمر ، من أجمل المخبوزات الناعمة التي يقبل على تناولها الكثير من الناس يفضلون تناوله بجانب المشروبات الساخنة، وطريقة صنعه في المنزل بسيطة للغاية ولا يستغرق وقت طويل في تحضيره، ومكوناته بسيطة توجد في كل منزل، وتستطيع جميع الأمهات عمله بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج، كما يحتوي على حشوة التمر اللذيذة التي تعطي له رائحة ومذاق مختلف عن المخبوزات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كعك التمر الفاخر بطعم حكاية أحلي من الجاهز ١٠٠ مرة. مكونات كعك التمر الفاخر مكونات كعك التمر الفاخر يتكون الكعك من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كيلو من الدقيق.

كوب ونصف من السمنة الباردة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

ملعقتين من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

مقدار ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

تلت كوب من الحليب السائل.

طبق صغير من العجوة الجاهزة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كعك التمر الفاخر بطعم خرافي أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، والحبهان، والمحلب، والسمسم المحمص ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة الخميرة الفورية على الحليب ونتركهم لمدة عشر دقائق حتى يصبح الخليط مثل الرغوة. بعد ذلك نحضر العجان الكهربائي، ونضع السمنة والسكر ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام. ثم نضيف خليط الدقيق السابق على السمنة ونعجنهم جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب السابقة للعجين ونقلب برفق حتى يتشرب العجين الحليب بالكامل. ثم نغطي العجين ونتركه يرتاح لمدة ربع ساعة كاملة، ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم ونتركها ترتاح قليلا. طريقة حشو كعك التمر سوف نتعرف على طريقة الحشو بكل بساطة وهى كالتالي:- نحضر العجوة ونضع بتشكيلها إلي كرات صغيرة الحجم.

ثم نحضر قطع العجين ونقوم بعمل تجويف في منتصف العجينة، ثم نضع قطع العجوة داخلها ونغلق الأطراف جيداً.

نرص قطع الكعك في الصينية ونضغط عليها بواسطة اليد حتى تصبح على شكل دائرة.

ثم نحضر شوكة الطعام ونقوم بعمل خطوط رفيعة على وجه الكعك حتى نحصل على الشكل المناسب.

نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تسخن جيداً.

ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماماً، ثم نضعها على طبق التقديم ونرش قطع الكحك بالسكر البودرة ونقدمه بألف صحة وهنا. طريقة عمل العجوة بالمنزل طريقة عمل العجوة بالمنزل توجد بعض الخطوات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار. ثم نضيف إليها ربع كوب من الماء ونتركه حتى يغلي جيداً. نقوم بوضع البلح الخالي من النواة في الطاسة ونقلبهم من حين لاخر حتى ينضج البلح تماماً. نرفع الطاسة من على النار ونضيف إليها ملعقة من الزبدة ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل العجوة. نحتفظ بها داخل الثلاجة لحين الاستخدام. نصائح عند عمل الكعك العجوة نصائح عند عمل الكعك العجوة سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:- ترك كرات العجين ترتاح قليل قبل التشكيل.

تسخين الفرن أولا قبل وضع صينية الكعك.

يفضل أن تكون السمنة باردة حتى نحصل على قوام متماسك للعجين.

تشكيل العجوة على شكل كرات صغيرة الحجم.

ترك العجينة تختمر قليل قبل التقطيع.

رش الكعك بالسكر البوردة بعد أن يبرد تماماً. الوسوم

كعك التمر ، من أجمل المخبوزات الناعمة التي يقبل على تناولها الكثير من الناس يفضلون تناوله بجانب المشروبات الساخنة، وطريقة صنعه في المنزل بسيطة للغاية ولا يستغرق وقت طويل في تحضيره، ومكوناته بسيطة توجد في كل منزل، وتستطيع جميع الأمهات عمله بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج، كما يحتوي على حشوة التمر اللذيذة التي تعطي له رائحة ومذاق مختلف عن المخبوزات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كعك التمر الفاخر بطعم حكاية أحلي من الجاهز ١٠٠ مرة. مكونات كعك التمر الفاخر مكونات كعك التمر الفاخر يتكون الكعك من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كيلو من الدقيق.

كوب ونصف من السمنة الباردة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

ملعقتين من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

مقدار ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

تلت كوب من الحليب السائل.

طبق صغير من العجوة الجاهزة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كعك التمر الفاخر بطعم خرافي أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، والحبهان، والمحلب، والسمسم المحمص ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة الخميرة الفورية على الحليب ونتركهم لمدة عشر دقائق حتى يصبح الخليط مثل الرغوة. بعد ذلك نحضر العجان الكهربائي، ونضع السمنة والسكر ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام. ثم نضيف خليط الدقيق السابق على السمنة ونعجنهم جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب السابقة للعجين ونقلب برفق حتى يتشرب العجين الحليب بالكامل. ثم نغطي العجين ونتركه يرتاح لمدة ربع ساعة كاملة، ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم ونتركها ترتاح قليلا. طريقة حشو كعك التمر سوف نتعرف على طريقة الحشو بكل بساطة وهى كالتالي:- نحضر العجوة ونضع بتشكيلها إلي كرات صغيرة الحجم.

ثم نحضر قطع العجين ونقوم بعمل تجويف في منتصف العجينة، ثم نضع قطع العجوة داخلها ونغلق الأطراف جيداً.

نرص قطع الكعك في الصينية ونضغط عليها بواسطة اليد حتى تصبح على شكل دائرة.

ثم نحضر شوكة الطعام ونقوم بعمل خطوط رفيعة على وجه الكعك حتى نحصل على الشكل المناسب.

نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تسخن جيداً.

ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماماً، ثم نضعها على طبق التقديم ونرش قطع الكحك بالسكر البودرة ونقدمه بألف صحة وهنا. طريقة عمل العجوة بالمنزل طريقة عمل العجوة بالمنزل توجد بعض الخطوات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار. ثم نضيف إليها ربع كوب من الماء ونتركه حتى يغلي جيداً. نقوم بوضع البلح الخالي من النواة في الطاسة ونقلبهم من حين لاخر حتى ينضج البلح تماماً. نرفع الطاسة من على النار ونضيف إليها ملعقة من الزبدة ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل العجوة. نحتفظ بها داخل الثلاجة لحين الاستخدام. نصائح عند عمل الكعك العجوة نصائح عند عمل الكعك العجوة سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:- ترك كرات العجين ترتاح قليل قبل التشكيل.

تسخين الفرن أولا قبل وضع صينية الكعك.

يفضل أن تكون السمنة باردة حتى نحصل على قوام متماسك للعجين.

تشكيل العجوة على شكل كرات صغيرة الحجم.

ترك العجينة تختمر قليل قبل التقطيع.

رش الكعك بالسكر البوردة بعد أن يبرد تماماً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك كعك التمر الفاخر بكل سهولة أحلى من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.