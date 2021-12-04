أسرار عمل العجينة السحرية الهشة القطنية ف 10 دقائق لكل أنواع المعجنات والمخبوزات مش هتبطلي تعمليها

عمل العجينة السحرية الهشة القطنية ف 10 دقائق لكل أنواع المعجنات، يمكن استخدامها في عمل أي نوع من أنواع المعجنات، ويمكن أن يستخدم فيها أنواع مختلفة من الحشوات، والمعجنات من الأطعمة المحببة للكبار والصغار، والتي تحرص ربات البيوت علي إعدادها، كوجبة خفيفة يمكن تناولها في جميع الأوقات، ونجاح أي معجنات يتوقف على نجاح العجينة المستخدمة في الوصفة. عمل العجينة السحرية الهشة القطنية ف 10 دقائق عمل العجينة السحرية الهشة القطنية ف 10 دقائق سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير عجينة العشر دقائق وهي:- المكونات المستخدمة في عمل العجينة الهشة القطنية: ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول .

3 ملاعق من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

3 ملاعق حليب بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زبدة مذاب.

ماء دافئ للعجن. المكونات المستخدمة في عمل العجينة الهشة القطنية: طريقة تحضير العجينة الهشة القطنية يتم وضع الخميرة في نصف كوب من الماء الدافئ ويضاف إليه السكر ويترك للتفاعل.

في إناء عميق يتم وضع الدقيق، والبيكنج بودر، والملح، وتقليبهم جيدا.

يتم إضافة الزبدة إلى الإناء والتقليب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات.

ثم إضافة الخميرة مع العجن جيدا باليد ، وتتم إضافة الماء على حسب الحاجة.

الاستمرار العجن لمدة 15 دقيقة، وكلما زاد وقت العجن كلما أصبحت العجينة الهشة القطنية أفضل.

يتم تغطية العجينة وتركها في مكان دافئ 30 دقيقة حتى تتخمر جيدا.

ويتم تقطيع العجينة إلى قطع صغيرة .

إلى قطع صغيرة . يتم حشو العجينة بالحشوة المطلوبة. طريقة تحضير العجينة الهشة القطنية أسرار عمل عجينة هشة قطنية ناجحة لعمل عجينة قطعية هشة يجب الالتزام بالاحتياطات التالية:

يجب الالتزام بالاحتياطات التالية: الحرص على أن ينخل الدقيق المستخدم في العجينة أكثر من مرة حتى يساعد الهواء على ارتفاع العجينة.

والحرص على خلط جميع المكونات الجافة أولا، ثم تضاف السوائل أثناء العجن.

الحرص على أن تكون الخميرة محفوظة في علبة محكمة الغلق حتى لا يقلل الهواء من فاعليتها.

كلما زادت مدة العجن كلما أصبحت العجينة أكثر هشاشة.

يجب أن تكون العجينة لينة وغير متماسكة.

وغير متماسكة. ويجب ترك العجينة لترتاح لمدة نصف ساعة بعد العجن، و ترتاح ربع ساعة بعد التشكيل قبل الخبز.

لمدة نصف ساعة بعد العجن، و ترتاح ربع ساعة بعد التشكيل قبل الخبز. يجب تسخين الفرن قبل الخبز، ويتم وضع المعجنات لعدة دقائق في الفرن على درجة حرارة عالية، ثم يتم خفض درجة الحرارة حتى تمام النضج. أسرار عمل عجينة هشة قطنية ناجحة الوسوم

عمل العجينة السحرية الهشة القطنية ف 10 دقائق لكل أنواع المعجنات، يمكن استخدامها في عمل أي نوع من أنواع المعجنات، ويمكن أن يستخدم فيها أنواع مختلفة من الحشوات، والمعجنات من الأطعمة المحببة للكبار والصغار، والتي تحرص ربات البيوت علي إعدادها، كوجبة خفيفة يمكن تناولها في جميع الأوقات، ونجاح أي معجنات يتوقف على نجاح العجينة المستخدمة في الوصفة. عمل العجينة السحرية الهشة القطنية ف 10 دقائق عمل العجينة السحرية الهشة القطنية ف 10 دقائق سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير عجينة العشر دقائق وهي:- المكونات المستخدمة في عمل العجينة الهشة القطنية: ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول .

3 ملاعق من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

3 ملاعق حليب بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زبدة مذاب.

ماء دافئ للعجن. المكونات المستخدمة في عمل العجينة الهشة القطنية: طريقة تحضير العجينة الهشة القطنية يتم وضع الخميرة في نصف كوب من الماء الدافئ ويضاف إليه السكر ويترك للتفاعل.

في إناء عميق يتم وضع الدقيق، والبيكنج بودر، والملح، وتقليبهم جيدا.

يتم إضافة الزبدة إلى الإناء والتقليب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات.

ثم إضافة الخميرة مع العجن جيدا باليد ، وتتم إضافة الماء على حسب الحاجة.

الاستمرار العجن لمدة 15 دقيقة، وكلما زاد وقت العجن كلما أصبحت العجينة الهشة القطنية أفضل.

يتم تغطية العجينة وتركها في مكان دافئ 30 دقيقة حتى تتخمر جيدا.

ويتم تقطيع العجينة إلى قطع صغيرة .

إلى قطع صغيرة . يتم حشو العجينة بالحشوة المطلوبة. طريقة تحضير العجينة الهشة القطنية أسرار عمل عجينة هشة قطنية ناجحة لعمل عجينة قطعية هشة يجب الالتزام بالاحتياطات التالية:

يجب الالتزام بالاحتياطات التالية: الحرص على أن ينخل الدقيق المستخدم في العجينة أكثر من مرة حتى يساعد الهواء على ارتفاع العجينة.

والحرص على خلط جميع المكونات الجافة أولا، ثم تضاف السوائل أثناء العجن.

الحرص على أن تكون الخميرة محفوظة في علبة محكمة الغلق حتى لا يقلل الهواء من فاعليتها.

كلما زادت مدة العجن كلما أصبحت العجينة أكثر هشاشة.

يجب أن تكون العجينة لينة وغير متماسكة.

وغير متماسكة. ويجب ترك العجينة لترتاح لمدة نصف ساعة بعد العجن، و ترتاح ربع ساعة بعد التشكيل قبل الخبز.

لمدة نصف ساعة بعد العجن، و ترتاح ربع ساعة بعد التشكيل قبل الخبز. يجب تسخين الفرن قبل الخبز، ويتم وضع المعجنات لعدة دقائق في الفرن على درجة حرارة عالية، ثم يتم خفض درجة الحرارة حتى تمام النضج. أسرار عمل عجينة هشة قطنية ناجحة

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