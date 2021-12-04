قوارب البيتزا التركية بعجينة قطنية هشة وبمذاق روعة أحلى من المطاعم

قوارب البيتزا التركية ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولشكلها الخرافى والجذاب، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة احترافية مثل المطاعم بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما يمكنكم حشوها بأي حشوة تفضلونها، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بيتزا الطاسة بدون عجن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل قوارب البيتزا التركية بكل أسرارها بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات قوارب البيتزا التركية

تتكون قوارب البيتزا التركية بكل أسرارها من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب حليب دافئ.

كوب ماء دافئ.

ملح.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الخل.

5 أكواب دقيق.

مقادير الحشو

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الخل.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على قوارب البيتزا التركية بكل أسرارها بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الخميرة والسكر والحليب الدافئ والماء الدافئ والزيت والخل، ثم نقلبهم جيدا حتى تذوب المكونات.

ثم نضيف الملح والدقيق بالتدريج ونقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة طرية.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها بكيس بلاستيك، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الفلفل الألوان المفروم ناعم والبصل المفروم ناعم ونقلبهم جيدا.

ثم نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها.

بعد ذلك نضع العجينة على سطع مرشوش بالدقيق ونلمها ونكورها، ثم نقسمها إلى كور متساوية في الحجم حسب الحجم المرغوب.

ثم نفرد كل كرة من العجين على سطح مرشوش بالدقيق على شكل بيضاوي.

ثم نوزع على كل طرف بالطول جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نثني الطرفين ونضغط عليهم لكي نغلقهم.

بعد ذلك نضع في المنتصف بالطول 3 ملاعق كبيرة من صلصة البيتزا، ثم نوزع فوقها جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نضع فوقها مقدار من الحشو، ثم حلقات زيتون، ثم نلصق كل طرفين معا.

بعد ذلك نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها قوارب البيتزا.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيض والخل، ثم نخلطهم جيدا.

ثم ندهن أطراف البيتزا بخليط البيض، ثم نرش سمسم.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 220 درجة مئوية من أسفل، ثم نتركها حتى تتحمر البيتزا من أسفل.

ثم نشغل الفرن من أعلى ونتركها حتى تتحمر من أعلى.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم قوارب البيتزا التركية في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة البيتزا

المقادير

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

4 فصوص ثوم مهروس.

4 حبات طماطم مفروم في الخلاط.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة صغيرة أوريجانو.

ملعقة صغيرة ببريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها الزيت النباتي والبصل المفروم ناعم، ثم نقلبه باستمرار حتى يذبل. ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب باستمرار قليلاً. ثم نضيف الطماطم المفروم وصلصة الطماطم والكاتشب والملح والفلفل الأسود والببريكا وأوريجانو، ثم نخلطهم جيداً، ثم نترك الصلصة حتى تغلي مع التقليب من وقت لآخر. بعد ذلك نخفض النار ونغطي الحلة ونترك الصلصة حتى تستوي. ثم نرفع الحلة من على النار، ثم نسكب صلصة البيتزا في وعاء ونتركها تبرد. بعد ذلك تكون صلصة البيتزا جاهزة للاستخدام.

طريقة التحضير