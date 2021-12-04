بسكويت الكاكاو الروسي سهل وسريع بمكونات من مطبخك

بسكويت الكاكاو الروسي من أسهل وألذ أنواع البسكويت التي يمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في مطبخك، وتشتهر روسيا بالحلويات والمخبوزات الشهية اللذيذة التي يتم إعدادها بطريقة مختلفة تكسبها طعم مميز، ويتميز البسكويت الروسي بقوام طري يجمع بين البسكويت والكيك ويتم تزيين البسكويت بطبقة من جليز السكر البودرة، ودائماً تحرص الامهات على إعداد البسكويت لأطفالهم لأنه من المخبوزات المحببة جداً لهم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل البسكويت الروسي لآية حبيب. مكونات بسكويت الكاكاو الروسي 3 كوب إلا ربع دقيق (340 جرام).

كوب سكر (220 جرام).

نصف كوب كاكاو خام (50 جرام).

كوب إلا ثلث من الحليب (200 مللي).

3 ملاعق كبيرة زيت (40 جرام).

ملعقة كبيرة بيكنج بودر(14 جرام).

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات بسكويت الكاكاو الروسي للتزيين كوب سكر مطحون (150 جرام).

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير بسكويت الكاكاو الروسي بطريقة سهلة وخطوات سريعة كالتالي:- نأخذ كوب إلا ربع دقيق ثم نضيف عليه كوب إلا ثلث من الحليب الساخن مع مراعاة ألا يصل الحليب لدرجة الغليان. نقلب مزيج الحليب والدقيق جيداً ثم نتركه جانباً ليبرد. بعد أن يبرد الخليط نضيف 3 ملاعق كبيرة من الزيت وملعقة صغيرة من الفانيليا، ثم نضيف الكاكاو وباقي كمية الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر والبيكنج صودا. نعجن المكونات يدوياً أو بالعجان الكهربي حتى تمتزج مع بعضها وتتشكل لدينا عجينة طرية. نفرد العجينة على طاولة عليها قليل من الدقيق ثم نقطعها بأشكال دائرية. نضع قطع البسكويت في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بورق زبدة ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية لمدة 10 دقائق. لتحضير الجليز: نضيف ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون على كوب من السكر البودرة ثم نزود ملعقتين كبيرتين من الماء تدريجياً مع التقليب الجيد حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم القوام. نضع حبات البسكويت بعد أن تبرد في الجليز ثم نضعها على الصينية وندخلها الفرن الدافئ مرة ثانية لمدة دقيقتين حتى تتماسك طبقة الجليز أو نتركها في درجة حرارة الغرفة حتى تتماسك. الوسوم

بسكويت الكاكاو الروسي من أسهل وألذ أنواع البسكويت التي يمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في مطبخك، وتشتهر روسيا بالحلويات والمخبوزات الشهية اللذيذة التي يتم إعدادها بطريقة مختلفة تكسبها طعم مميز، ويتميز البسكويت الروسي بقوام طري يجمع بين البسكويت والكيك ويتم تزيين البسكويت بطبقة من جليز السكر البودرة، ودائماً تحرص الامهات على إعداد البسكويت لأطفالهم لأنه من المخبوزات المحببة جداً لهم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل البسكويت الروسي لآية حبيب. مكونات بسكويت الكاكاو الروسي 3 كوب إلا ربع دقيق (340 جرام).

كوب سكر (220 جرام).

نصف كوب كاكاو خام (50 جرام).

كوب إلا ثلث من الحليب (200 مللي).

3 ملاعق كبيرة زيت (40 جرام).

ملعقة كبيرة بيكنج بودر(14 جرام).

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات بسكويت الكاكاو الروسي للتزيين كوب سكر مطحون (150 جرام).

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير بسكويت الكاكاو الروسي بطريقة سهلة وخطوات سريعة كالتالي:- نأخذ كوب إلا ربع دقيق ثم نضيف عليه كوب إلا ثلث من الحليب الساخن مع مراعاة ألا يصل الحليب لدرجة الغليان. نقلب مزيج الحليب والدقيق جيداً ثم نتركه جانباً ليبرد. بعد أن يبرد الخليط نضيف 3 ملاعق كبيرة من الزيت وملعقة صغيرة من الفانيليا، ثم نضيف الكاكاو وباقي كمية الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر والبيكنج صودا. نعجن المكونات يدوياً أو بالعجان الكهربي حتى تمتزج مع بعضها وتتشكل لدينا عجينة طرية. نفرد العجينة على طاولة عليها قليل من الدقيق ثم نقطعها بأشكال دائرية. نضع قطع البسكويت في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بورق زبدة ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية لمدة 10 دقائق. لتحضير الجليز: نضيف ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون على كوب من السكر البودرة ثم نزود ملعقتين كبيرتين من الماء تدريجياً مع التقليب الجيد حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم القوام. نضع حبات البسكويت بعد أن تبرد في الجليز ثم نضعها على الصينية وندخلها الفرن الدافئ مرة ثانية لمدة دقيقتين حتى تتماسك طبقة الجليز أو نتركها في درجة حرارة الغرفة حتى تتماسك.

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