طريقة عمل لانشون الفراخ المدخن على طريقة المصانع خطوة بخطوة

لانشون الفراخ المدخن ، من الأطعمة الباردة التي يقبل على تناولها عدد كبير من الناس، ويضاف إليه قطع الزيتون والفلفل الحصي الذي يجعل طعمه جميل ورائع، كما يتم استخدامه لعمل السندويتشات، وبعض الأكلات اللذيذة التي يضاف إليها، فتعطي له طعم مميز ورائحة جميلة، وطريقة عمل بسيطة للغاية ولا تكلفنا وقت طويل أثناء تحضيره، وتستطيع السيدات القيام بعمله بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل لانشون الفراخ المدخن أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة. مكونات لانشون الفراخ المدخن مكونات لانشون الفراخ المدخن يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٤ حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع كوب من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

فصين من الثوم المفروم.

مكعب من مرقة الدجاج.

مثلثين من الجبنة النستون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة خل.

٤ ملاعق كبيرة من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء المثلج.

ربع كوب من صدور الدجاج المفرومة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير لانشون الفراخ المدخن أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع جميع المكونات به ونخفق جيداً حتى نحصل على خليط ناعم وثقيل القوام. نحضر أكياس الحرارة التي تستخدم في شوي الفراخ، ونضع به الخليط ونلفه على شكل رول. ثم نحضر كيس بلاستيك عادي على شكل اسطوانة، ونضع الرول السابق به ونغلقه جيداً. ثم نحضر ورق الفويل ونضع الرول داخلها، ثم نغلقها على شكل البونبوني نحضر حلة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضع بها كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى تغلي جيداً. ثم نضع رول اللانشون في الماء، ونغطيها ونتركها لمدة ساعة كاملة حتى يتماسك وينضج تماماً. بعد ذلك نخرج الرول من الماء ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نخرجه من الكيس ونتركه في الهواء حتى يجف. نحضر صينية ونضع بها ملعقتين من الشاي، وملعقتين من السكر، وملعقتين من العسل الأسود ونضعها على نار متوسطة. ثم نقوم بوضع شبكة على الصينية ونضع رول اللانشون عليها ثم نغطيه بصينية حتى لا يخرج الدخان، نترك الرول في الدخان لمدة عشر دقائق حتى يكتسب رائحة الدخان ويصبح لونه ذهبي جميل. ثم نضع الرول في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتماسك ويسهل تقطيعه. نصائح عند عمل لانشون الفراخ المدخن بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:- خلط جميع المكونات حتى تصبح ناعمة وثقيل القوام.

غلي الماء جيداً قبل وضع رول داخله.

وضع بعض البهارات والتوابل حتى نجعل طعمه جميل ورائع.

كما يفضل غلق الأكياس جيداً حتى لا يدخل الماء إليها.

كما يفضل وضع البيض حتى نجعل القوام متماسك. الوسوم

لانشون الفراخ المدخن ، من الأطعمة الباردة التي يقبل على تناولها عدد كبير من الناس، ويضاف إليه قطع الزيتون والفلفل الحصي الذي يجعل طعمه جميل ورائع، كما يتم استخدامه لعمل السندويتشات، وبعض الأكلات اللذيذة التي يضاف إليها، فتعطي له طعم مميز ورائحة جميلة، وطريقة عمل بسيطة للغاية ولا تكلفنا وقت طويل أثناء تحضيره، وتستطيع السيدات القيام بعمله بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل لانشون الفراخ المدخن أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة. مكونات لانشون الفراخ المدخن مكونات لانشون الفراخ المدخن يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٤ حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع كوب من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

فصين من الثوم المفروم.

مكعب من مرقة الدجاج.

مثلثين من الجبنة النستون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة خل.

٤ ملاعق كبيرة من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء المثلج.

ربع كوب من صدور الدجاج المفرومة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير لانشون الفراخ المدخن أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع جميع المكونات به ونخفق جيداً حتى نحصل على خليط ناعم وثقيل القوام. نحضر أكياس الحرارة التي تستخدم في شوي الفراخ، ونضع به الخليط ونلفه على شكل رول. ثم نحضر كيس بلاستيك عادي على شكل اسطوانة، ونضع الرول السابق به ونغلقه جيداً. ثم نحضر ورق الفويل ونضع الرول داخلها، ثم نغلقها على شكل البونبوني نحضر حلة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضع بها كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى تغلي جيداً. ثم نضع رول اللانشون في الماء، ونغطيها ونتركها لمدة ساعة كاملة حتى يتماسك وينضج تماماً. بعد ذلك نخرج الرول من الماء ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نخرجه من الكيس ونتركه في الهواء حتى يجف. نحضر صينية ونضع بها ملعقتين من الشاي، وملعقتين من السكر، وملعقتين من العسل الأسود ونضعها على نار متوسطة. ثم نقوم بوضع شبكة على الصينية ونضع رول اللانشون عليها ثم نغطيه بصينية حتى لا يخرج الدخان، نترك الرول في الدخان لمدة عشر دقائق حتى يكتسب رائحة الدخان ويصبح لونه ذهبي جميل. ثم نضع الرول في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتماسك ويسهل تقطيعه. نصائح عند عمل لانشون الفراخ المدخن بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:- خلط جميع المكونات حتى تصبح ناعمة وثقيل القوام.

غلي الماء جيداً قبل وضع رول داخله.

وضع بعض البهارات والتوابل حتى نجعل طعمه جميل ورائع.

كما يفضل غلق الأكياس جيداً حتى لا يدخل الماء إليها.

كما يفضل وضع البيض حتى نجعل القوام متماسك.

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