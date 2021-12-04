تكات عمل خلية النحل في المنزل بالمكونات البسيطة والطعم خيالي

خلية النحل تكون من بين المخبوزات الطيبة واللذيذة التي يقوم العديد بتفضيلها، كما أن أمهات عديدة تريد أن تتعرف على خطوات إعدادها، ومن المعروف أن خلية النحل من ضمن الحلويات الشهية للأطفال، فهي تكون وجبة إفطار لذيذة، وتقدم بجوار المخبوزات بالمناسبات العائلية وأيضاً تجمعات الأهل والأصدقاء، وتستطيعين إعدادها بمقادير ليست مكلفة وموجودة بمطبخ كل منزل، هذا بجانب أن خطواتها بسيطة وسهلة للغاية، فبإمكان أي شخص تحضيرها بكل سهولة وبأقل وقت ممكن، وكذلك بأقل التكاليف التي تكون بمتناول الأيدي، وللتعرف على طريقة تحضيرها تابعوا قراءة تلك المقالة عبر موقعنا الرائع ثقفني. مقادير معجنات خلية النحل الهشة الشهية عدد أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب زيت صغير.

ملح “ملعقة واحدة فقط”.

كوب ونصف ماء دافئ.

عدد ٦ ملاعق طعام كبيرة حليب.

بيكنغ باودر “ملعقة واحدة فقط”.

عدد ٢ ملعقة من الخميرة الفورية.

سكر “ملعقة واحدة” خطوات عمل معجنات خلية النحل الهشة الشهية في البيت في البداية قومي بخلط الماء مع الحليب جيداً، ومن ثم قومي بإضافة الخميرة والسكر مع التقليب جيداً.

بعد ذلك قومي بإضافة الزيت والملح ومن ثم مزج كافة المقادير سوياً مع بعضهم البعض، ومن ثم قومي بإضافة الدقيق والباكينج باودر مع متابعة المزج جيداً.

بعدها قومي بترك المزيج إلى أن تختمر حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة فقط.

بعدها قومي بتقسيم العجينة إلى هيئة كرات، ولا بد أن تكون الكرات بحجمها المتساوي وذلك من حيث الحجم والهيئة.

بعد ذلك قومي بحشو الكرات بواسطة الحشو الملائم، فمن الممكن أن تقومي بحشوها بواسطة الجبن الرومي أو من خلال اللحوم كالهوت دوج، ومن ثم قومي بتركها حتى تختمر لما يقرب من حوالي ربع ساعة.

بعدها قومي بدهن سطح العجين بواسطة استخدام الحليب.

كذلك تستطيعين أن تقومي باستعمال حبة البركة أو السمسم للتزيين.

بعد ذلك قومي بوضعها في الفرن حتى مرور ما يقرب من حوالي ثلث ساعة وذلك على درجة حرارة 180°.

كذلك من الممكن أن تقومي بإضافة الشربات إلى خلية النحل الحلوة. الوسوم

خلية النحل تكون من بين المخبوزات الطيبة واللذيذة التي يقوم العديد بتفضيلها، كما أن أمهات عديدة تريد أن تتعرف على خطوات إعدادها، ومن المعروف أن خلية النحل من ضمن الحلويات الشهية للأطفال، فهي تكون وجبة إفطار لذيذة، وتقدم بجوار المخبوزات بالمناسبات العائلية وأيضاً تجمعات الأهل والأصدقاء، وتستطيعين إعدادها بمقادير ليست مكلفة وموجودة بمطبخ كل منزل، هذا بجانب أن خطواتها بسيطة وسهلة للغاية، فبإمكان أي شخص تحضيرها بكل سهولة وبأقل وقت ممكن، وكذلك بأقل التكاليف التي تكون بمتناول الأيدي، وللتعرف على طريقة تحضيرها تابعوا قراءة تلك المقالة عبر موقعنا الرائع ثقفني. مقادير معجنات خلية النحل الهشة الشهية عدد أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب زيت صغير.

ملح “ملعقة واحدة فقط”.

كوب ونصف ماء دافئ.

عدد ٦ ملاعق طعام كبيرة حليب.

بيكنغ باودر “ملعقة واحدة فقط”.

عدد ٢ ملعقة من الخميرة الفورية.

سكر “ملعقة واحدة” خطوات عمل معجنات خلية النحل الهشة الشهية في البيت في البداية قومي بخلط الماء مع الحليب جيداً، ومن ثم قومي بإضافة الخميرة والسكر مع التقليب جيداً.

بعد ذلك قومي بإضافة الزيت والملح ومن ثم مزج كافة المقادير سوياً مع بعضهم البعض، ومن ثم قومي بإضافة الدقيق والباكينج باودر مع متابعة المزج جيداً.

بعدها قومي بترك المزيج إلى أن تختمر حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة فقط.

بعدها قومي بتقسيم العجينة إلى هيئة كرات، ولا بد أن تكون الكرات بحجمها المتساوي وذلك من حيث الحجم والهيئة.

بعد ذلك قومي بحشو الكرات بواسطة الحشو الملائم، فمن الممكن أن تقومي بحشوها بواسطة الجبن الرومي أو من خلال اللحوم كالهوت دوج، ومن ثم قومي بتركها حتى تختمر لما يقرب من حوالي ربع ساعة.

بعدها قومي بدهن سطح العجين بواسطة استخدام الحليب.

كذلك تستطيعين أن تقومي باستعمال حبة البركة أو السمسم للتزيين.

بعد ذلك قومي بوضعها في الفرن حتى مرور ما يقرب من حوالي ثلث ساعة وذلك على درجة حرارة 180°.

كذلك من الممكن أن تقومي بإضافة الشربات إلى خلية النحل الحلوة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكات عمل خلية النحل في المنزل بالمكونات البسيطة والطعم خيالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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