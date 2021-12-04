إعملي الكيكة بعجينة السكر بأسهل طريقة

الكيكة بعجينة السكر من أجمل الكيكات شكلاً ومذاقاً ويعشقها الأطفال لكونها مليئة بالالوان المبهجة والأشكال الجميلة ويمكن عملها لهم في أعياد الميلاد لإسعادهم واليوم سوف نتناول طريقة بسيطة لعمل الكيكة الاسفنجية وعجينة السكر لتزين الكيكة.

ويمكن عملها باشكال كثيرة لتسعد اطفالنا على اشكال كرتونية أو على شكل عربه او على شكل فراشة بالوانها البهجة ويمكن عملها على شكل عروسة جميله كل هذا من أجل اسعاد الأطفال.

وتتحدى حواء دائما نفسها وتسعي الي تعلم كل ما هو جديد ويسعد أفراد الأسرة واليوم سوف نتناول طريقة سهلة ومبسطة لعمل الكيكة الاسفنجية بعجينة السكر وطريقة تشكيلها وأسرار نجاحها وكيفية الحفاظ عليها مدة أطول.

٢ كوب دقيق.

كوب ونصف سكر.

٣ بيضات.

بيكينج بودر.

فانيليا.

رشة ملح.

كوب وربع حليب.

كوب إلا ربع زبدة.

في وعاء نضع المكونات الجافة معاً الدقيق مع البيكنج بودر والملح وتقلب المكونات جيدًا. نقوم بخفق البيض مع السكر والفانيليا جيداً ثم نضيف الزبدة. نضع المكونات الجافة بالتدريج على البيض ونخفق حتى نحصل على خليط الكيك. نسكب الخليط في صينية مدهونة زيت ورشه دقيق وندخلها الفرن على الرف الأوسط لمدة من نصف ساعه الي ٤٥ دقيقة حسب الفرن.

مقادير الكيكة الاسفنجية :طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية:نقوم بتجهيز عجينة السكر:

كوب زبدة سائحة.

٦معالق ماء بارد.

كوب سكر بودرة.

فانيليا.

٢ ملعقة كبيرة نشأ.

الوان طعام جل حسب الرغبة.

نقوم نخفق الزبدة والفانيليا والماء حتى يصبح الخليط ناعم وفاتح اللون. نضيف السكر البودرة تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح الخليط هش ثم يضاف النشأ ويقلب حتى تمتزج المكونات. نقسم عجينة السكر الى عدة قطع يتم تلوينها بالوان الطعام المختلفة ثم يوضع في الثلاجة الى ان يتماسك قليلا ولكن لا نتركها يتماسك تماماً ترتاح فقط. ونقوم بفردها بالمقاس المطلوب وندهن وجه الكيكة بزيت بسيط أو سكر بودرة ثم تغطية الكيكه الاسفنجية بعجينة السكر. وتزين بالاشكال المصنعه من عجينة السكر بالالوان المختلفة عن التي تم تغطية الكيكه بها.

تجف عجينة السكر بسرعة لذلك يجب وضعها في كيس بلاستيك وعند بداية استخدامها نعمل بسرعة لكي لا تجف وتتكسر. ندعك عجينة السكر بالأيدي جيداً قبل استعمالها لتصبح طرية وقابلة للتشكيل. اذا أصبحت العجينة لينة او متلصقة نضيف القليل من السكر البودرة. ندهن الطاولة التي نفرد عليها العجينة بنشأ أو السكر البودرة كي لا تلتصق. نتاكد من نظافة الطاولة التي نفرد عليها عجينة السكر فعجينة السكر تتسخ بسرعة. لا تكثري من الالوان بالعجينة لانها تلين من قوام العجينة. نضع الكيكة المزينة بعجينة السكر في وعاء مغلق بعيداً عن حرارة المطبخ عند الانتهاء من تحضيرها وضعها في الثلاجة او اي مكان بارد.

طريقة تحضير كيكة السكر الملونة:أسرار نجاح عجينة السكر:

يمكن عمل كب كيك وتزين بعجينة السكر ذات شكل رائع ومذاق لذيذ و يعطي لسفرة الحفلات واعياد الميلاد شكل جمالي لا مثيل له وطريقة تجهيز الكب كيك بعجينة السكر سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت.

طريقة عمل كب كيك بعجينة السكر: