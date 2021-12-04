طريقة عمل صلصة الطماطم بطريقة سهلة ومضمونة بطريقة المصانع وأحلى

طريقة عمل صلصة الطماطم ، تستخدم صلصة الطماطم في الكثير من الوصفات المختلفة والمتنوعة والمميزة التي لا تصلح الوصفة بدونها، مما يلجأ الكثير إلى شرائها جاهزة من محلات البقالة، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وبقوام وسر طريقة المصانع حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة وبقوام ولون المصانع، كما تستخدم صلصة الطماطم لعمل صلصة البيتزا التي تسكب البيتزا المذاق الرائع واللذيذ والمميز، كما يمكن حفظها في المجمد لحين الحاجة إليها، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صلصة الطماطم وسر نجاحها بكل سهولة، وبطريقة مضمونة، وبألذ الوصفات

مكونات طريقة عمل صلصة الطماطم

تتكون طريقة عمل صلصة الطماطم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

5 كيلو طماطم.

حبة بنجر.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

ملعقة كبيرة من الماء.

ملعقة كبيرة إلا ربع من الملح.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من الزيت.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل صلصة الطماطم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: