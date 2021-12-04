طريقة عمل صلصة الطماطم بطريقة سهلة ومضمونة بطريقة المصانع وأحلى

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طريقة عمل صلصة الطماطم ، تستخدم صلصة الطماطم في الكثير من الوصفات المختلفة والمتنوعة والمميزة التي لا تصلح الوصفة بدونها، مما يلجأ الكثير إلى شرائها جاهزة من محلات البقالة، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وبقوام وسر طريقة المصانع حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة وبقوام ولون المصانع، كما تستخدم صلصة الطماطم لعمل صلصة البيتزا التي تسكب البيتزا المذاق الرائع واللذيذ والمميز، كما يمكن حفظها في المجمد لحين الحاجة إليها، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صلصة الطماطم وسر نجاحها بكل سهولة، وبطريقة مضمونة، وبألذ الوصفاتمكونات طريقة عمل صلصة الطماطم
تتكون طريقة عمل صلصة الطماطم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 5 كيلو طماطم.
- حبة بنجر.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الليمون.
- ملعقة كبيرة من الماء.
- ملعقة كبيرة إلا ربع من الملح.
- ربع كوب من السكر.
- ربع كوب من الزيت.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل صلصة الطماطم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نغسل الطماطم جيدا، ثم نقطعها أرباع.
- ثم نضع حلة كبيرة على النار ونضيف إليها الطماطم والبنجر ونغطيها لمدة 10 دقائق تقريبا حتى ينزل ماؤها.
- ثم نرفع الغطاء ونقلب الطماطم من وقت لآخر حتى يستوي.
- بعد ذلك نرفع الطماطم من على النار ونتركها تبرد تماما.
- ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه الطماطم بقشره بعدما برد، ثم نخلطه ناعم.
- ثم نصفي الصلصة بالمصفاة جيدا لكي نتخلص من البذور والقشر.
- بعد ذلك نحضر كوب ونضيف إليه الماء وملح الليمون، ثم نقلبهم جيدا حتى يذوب ملح الليمون.
- ثم نسكب خليط ملح الليمون على صلصة الطماطم بعد تصفيتها ونقلب جيدا.
- ثم نضيف إلى الصلصة الملح ونقلب جيدا.
- بعد ذلك نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها السكر ونتركه يتكرمل بدون أن يغمق لونه مع مراعاة تحريك المقلاة من وقت لآخر.
- ثم نسكب السكر المكرمل فوق الصلصة ونقلبهم.
- ثم نضع الصلصة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى تغلي.
- بعد ذلك نرفع الصلصة من على النار ونتركها تبرد تماما.
- ثم نحضر برطمانات نظيفة ومعقمة وذلك بغسلها بالماء المغلي، ثم تجففها وذلك بوضعها على نار هادئة بدون أن تلمس النار حتى تجف منها الماء.
- ثم نملأ الصلصة في البرطمانات ونضيف على الوجه القليل من الزيت (ولكن في حالة حفظ الصلصة في أكياس بلاستيك يراعى إضافة الزيت إلى الصلصة وهي على النار أثناء الغليان).
- بعد ذلك تكون الصلصة جاهزة لاستخدامها في الأكلات المختلفة (كما يمكن حفظها في الثلاجة لمدة أسبوعين، وفي المجمد في حالة استخدامها لأكثر من أسبوعين).
الوسوم
طريقة عمل صلصة الطماطم ، تستخدم صلصة الطماطم في الكثير من الوصفات المختلفة والمتنوعة والمميزة التي لا تصلح الوصفة بدونها، مما يلجأ الكثير إلى شرائها جاهزة من محلات البقالة، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وبقوام وسر طريقة المصانع حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة وبقوام ولون المصانع، كما تستخدم صلصة الطماطم لعمل صلصة البيتزا التي تسكب البيتزا المذاق الرائع واللذيذ والمميز، كما يمكن حفظها في المجمد لحين الحاجة إليها، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صلصة الطماطم وسر نجاحها بكل سهولة، وبطريقة مضمونة، وبألذ الوصفاتمكونات طريقة عمل صلصة الطماطم
تتكون طريقة عمل صلصة الطماطم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 5 كيلو طماطم.
- حبة بنجر.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الليمون.
- ملعقة كبيرة من الماء.
- ملعقة كبيرة إلا ربع من الملح.
- ربع كوب من السكر.
- ربع كوب من الزيت.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل صلصة الطماطم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نغسل الطماطم جيدا، ثم نقطعها أرباع.
- ثم نضع حلة كبيرة على النار ونضيف إليها الطماطم والبنجر ونغطيها لمدة 10 دقائق تقريبا حتى ينزل ماؤها.
- ثم نرفع الغطاء ونقلب الطماطم من وقت لآخر حتى يستوي.
- بعد ذلك نرفع الطماطم من على النار ونتركها تبرد تماما.
- ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه الطماطم بقشره بعدما برد، ثم نخلطه ناعم.
- ثم نصفي الصلصة بالمصفاة جيدا لكي نتخلص من البذور والقشر.
- بعد ذلك نحضر كوب ونضيف إليه الماء وملح الليمون، ثم نقلبهم جيدا حتى يذوب ملح الليمون.
- ثم نسكب خليط ملح الليمون على صلصة الطماطم بعد تصفيتها ونقلب جيدا.
- ثم نضيف إلى الصلصة الملح ونقلب جيدا.
- بعد ذلك نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها السكر ونتركه يتكرمل بدون أن يغمق لونه مع مراعاة تحريك المقلاة من وقت لآخر.
- ثم نسكب السكر المكرمل فوق الصلصة ونقلبهم.
- ثم نضع الصلصة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى تغلي.
- بعد ذلك نرفع الصلصة من على النار ونتركها تبرد تماما.
- ثم نحضر برطمانات نظيفة ومعقمة وذلك بغسلها بالماء المغلي، ثم تجففها وذلك بوضعها على نار هادئة بدون أن تلمس النار حتى تجف منها الماء.
- ثم نملأ الصلصة في البرطمانات ونضيف على الوجه القليل من الزيت (ولكن في حالة حفظ الصلصة في أكياس بلاستيك يراعى إضافة الزيت إلى الصلصة وهي على النار أثناء الغليان).
- بعد ذلك تكون الصلصة جاهزة لاستخدامها في الأكلات المختلفة (كما يمكن حفظها في الثلاجة لمدة أسبوعين، وفي المجمد في حالة استخدامها لأكثر من أسبوعين).
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