طريقة عمل شاورما الدجاج بالصلصلة خطوة بخطوة لتحضير وجبة عشاء اقتصادية وسريعة

تعتبر شاورما الدجاج بالصلصلة من أجمل الأكلات الشعبية المشهورة، التي يقبل على تناولها الكثير من الناس، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع جميع الأمهات تحضيرها في البيت بكل بساطة، بدل من شراء الأطعمة الأخرى التي لا نعرف مصدرها، وهى تتكون من بعض المكونات التي لا يخلو أي منزل منها، ويمكن تحضيرها باللحم، أو السجق، أو التونة، وكلاً منها تعطي طعم ورائحة ومذاق مختلف عن الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل شاورما الدجاج بالصلصة خطوة بخطوة أحلى من المطاعم لتحضير وجبة اقتصادية وسريعة بكل سهولة بالمنزل. مكونات شاورما الدجاج بالصلصة مكونات شاورما الدجاج بالصلصة تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي :- نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع شرائح رفيعة.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

طبق كبير من الفلفل الرومي الألوان المقطع شرائح.

حبة كبيرة من الطماطم المقطعة شرائح رفيعة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

رشه صغيرة من الزعتر.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

شطه حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير شاورما الدجاج بالصلصة خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضع بها ٤ ملاعق كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن. نقوم بوضع البصل ونقلب حتى يزبل، ثم نضيف شرائح الدجاج ونقلب حتى يتجانس الخليط ويصبح ذهبي اللون. بعد ذلك نضيف الفلفل الرومي الألوان، والثوم المفروم، ثم نقلب المكونات لمدة عشر دقائق. نضيف الملح، والزعتر، والفلفل الأسود، والكزبرة المطحونة للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط تمامًا. نقوم بإضافة الصلصة للخليط مع إضافة ربع كوب من الماء الدافئ حتى لا تحترق الشاورما على النار. نترك الطاسة على نار هادئة لمدة عشر دقائق، ثم نضع الشاورما في طبق التقديم وبألف صحة وهنا. فوائد شاورما الدجاج للجسم تحتوي على العديد من العناصر الغذائية سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- تساعد على حماية الجسم من هشاشة العظام.

تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحافظ عليه من الأمراض.

تعمل على تجديد أنسجة خلايا الجسم.

تساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

تساعد في بناء العظام والعضلات وتقويهم.

تقلل من خطر الإصابة بالأنيميا وفقر الدم. الوسوم

تعتبر شاورما الدجاج بالصلصلة من أجمل الأكلات الشعبية المشهورة، التي يقبل على تناولها الكثير من الناس، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع جميع الأمهات تحضيرها في البيت بكل بساطة، بدل من شراء الأطعمة الأخرى التي لا نعرف مصدرها، وهى تتكون من بعض المكونات التي لا يخلو أي منزل منها، ويمكن تحضيرها باللحم، أو السجق، أو التونة، وكلاً منها تعطي طعم ورائحة ومذاق مختلف عن الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل شاورما الدجاج بالصلصة خطوة بخطوة أحلى من المطاعم لتحضير وجبة اقتصادية وسريعة بكل سهولة بالمنزل. مكونات شاورما الدجاج بالصلصة مكونات شاورما الدجاج بالصلصة تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي :- نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع شرائح رفيعة.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

طبق كبير من الفلفل الرومي الألوان المقطع شرائح.

حبة كبيرة من الطماطم المقطعة شرائح رفيعة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

رشه صغيرة من الزعتر.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

شطه حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير شاورما الدجاج بالصلصة خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضع بها ٤ ملاعق كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن. نقوم بوضع البصل ونقلب حتى يزبل، ثم نضيف شرائح الدجاج ونقلب حتى يتجانس الخليط ويصبح ذهبي اللون. بعد ذلك نضيف الفلفل الرومي الألوان، والثوم المفروم، ثم نقلب المكونات لمدة عشر دقائق. نضيف الملح، والزعتر، والفلفل الأسود، والكزبرة المطحونة للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط تمامًا. نقوم بإضافة الصلصة للخليط مع إضافة ربع كوب من الماء الدافئ حتى لا تحترق الشاورما على النار. نترك الطاسة على نار هادئة لمدة عشر دقائق، ثم نضع الشاورما في طبق التقديم وبألف صحة وهنا. فوائد شاورما الدجاج للجسم تحتوي على العديد من العناصر الغذائية سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- تساعد على حماية الجسم من هشاشة العظام.

تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحافظ عليه من الأمراض.

تعمل على تجديد أنسجة خلايا الجسم.

تساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

تساعد في بناء العظام والعضلات وتقويهم.

تقلل من خطر الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

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