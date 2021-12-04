طريقة عمل البسيمة مثل الحلواني أخف من البسبوسة والكيك ومعرفة سر لونها مثل الجاهزة

البسيمة من الحلويات الشرقية التي يتم تناولها دائماً بشكل مستمر في المطاعم و الكافيهات وبالأخص في المناسبات، ومع قدوم فصل الشتاء تسعى جميع الأمهات والسيدات على تحضير الحلويات المغذية و الخفيفة التي تساعد أولادها على المذاكرة و مدهم بالحرارة لكي يستطيعون التركيز، فإذا كنت تبحثين عن وصفة خفيفة و لذيذة إليكم البسيمة فهي من أخف الحلويات الشرقية و ابسطها لا تحتاج إلى بيض أو مكونات معقدة، ولهذا سنقدم لكم أسرار تحضير البسيمة مثل الجاهزة تمامًا ومعرفة لونها المميز.مقادير عمل البسيمة
البسيمة من أشهى وأحلى الحلويات الشرقية التي يمكن أن تحضيرها من المنزل بمكونات اقتصادية بسيطة، المكونات هي:
- ¾ كوب من السميد.
- نصف كوب من جوز الهند.
- كوب من الدقيق.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- ملعقة من الفانيليا.
- نصف كوب من الحليب السائل الدافئ.
- 2 ملعقة من البيكنج بودر.
- ¾ كوب من السمن البلدي.
- مكسرات مجروشة.
مكونات الشربات
- كوبين من السكر.
- كوب من الماء.
- معلقة كبيرة من السمن البلدي.
كما ذكرنا لكم البسيمة لا تحتاج إلى وقت كبير فهي سريعة جداً لا تحتاج سوى 20 دقيقة فقط لتحضيرها، ونقدم لكي ايضًا أسرار تحضيرها وهي:
- أولاً يا سيدتي قومي بوضع إناء كبير على نار متوسطة ونضيف عليها نصف كوب من السكر وملعقتين من الماء.
- نتركهم حتى يتكرمل السكر ويصبح لونه الذهبي الفاتح لا تتركيه يحترق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب الدافئ مع التقليب المستمر والسريع.
- بعدما يتم امتزاج الحليب بالسكر ونضيف السمن مع الخلط والضرب بشكل مستمر وسريع.
- نرفع الإناء من على النار ونضيف جوز الهند و السميد والدقيق بالتدريج مع الضرب والخلط المستمر.
- عندما يمتزج المكونات نضيف البيكنج بودر ونخلطهم.
- بعد ذلك نقوم بتحضير صينية الخبز ونوزع ملعقة من السمن ورشة من السميد.
- نصب خليط السميد في الصينية ثم نوزع المكسرات المجروشة على وجه البسيمة وتقطع قطع متوسطة ثم ندخلها الفرن الساخن.
- نتركها حتى يتم تسويتها على درجة حرارة 180 درجة.
- نحضر في ذلك الوقت الشربات نضع كوبين من السكر على كوب من الماء على نار مرتفعة حتى الغليان ثم نضيف السمن البلدي نتركها تغلى 3 غلاوات.
- تخرج الصينية من الفرن ويصب الشربات عليها وهو ساخن.
- تترك حتي تبرد قليلًا ثم تقدم للطعام.
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البسيمة من الحلويات الشرقية التي يتم تناولها دائماً بشكل مستمر في المطاعم و الكافيهات وبالأخص في المناسبات، ومع قدوم فصل الشتاء تسعى جميع الأمهات والسيدات على تحضير الحلويات المغذية و الخفيفة التي تساعد أولادها على المذاكرة و مدهم بالحرارة لكي يستطيعون التركيز، فإذا كنت تبحثين عن وصفة خفيفة و لذيذة إليكم البسيمة فهي من أخف الحلويات الشرقية و ابسطها لا تحتاج إلى بيض أو مكونات معقدة، ولهذا سنقدم لكم أسرار تحضير البسيمة مثل الجاهزة تمامًا ومعرفة لونها المميز.مقادير عمل البسيمة
البسيمة من أشهى وأحلى الحلويات الشرقية التي يمكن أن تحضيرها من المنزل بمكونات اقتصادية بسيطة، المكونات هي:
- ¾ كوب من السميد.
- نصف كوب من جوز الهند.
- كوب من الدقيق.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- ملعقة من الفانيليا.
- نصف كوب من الحليب السائل الدافئ.
- 2 ملعقة من البيكنج بودر.
- ¾ كوب من السمن البلدي.
- مكسرات مجروشة.
مكونات الشربات
- كوبين من السكر.
- كوب من الماء.
- معلقة كبيرة من السمن البلدي.
كما ذكرنا لكم البسيمة لا تحتاج إلى وقت كبير فهي سريعة جداً لا تحتاج سوى 20 دقيقة فقط لتحضيرها، ونقدم لكي ايضًا أسرار تحضيرها وهي:
- أولاً يا سيدتي قومي بوضع إناء كبير على نار متوسطة ونضيف عليها نصف كوب من السكر وملعقتين من الماء.
- نتركهم حتى يتكرمل السكر ويصبح لونه الذهبي الفاتح لا تتركيه يحترق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب الدافئ مع التقليب المستمر والسريع.
- بعدما يتم امتزاج الحليب بالسكر ونضيف السمن مع الخلط والضرب بشكل مستمر وسريع.
- نرفع الإناء من على النار ونضيف جوز الهند و السميد والدقيق بالتدريج مع الضرب والخلط المستمر.
- عندما يمتزج المكونات نضيف البيكنج بودر ونخلطهم.
- بعد ذلك نقوم بتحضير صينية الخبز ونوزع ملعقة من السمن ورشة من السميد.
- نصب خليط السميد في الصينية ثم نوزع المكسرات المجروشة على وجه البسيمة وتقطع قطع متوسطة ثم ندخلها الفرن الساخن.
- نتركها حتى يتم تسويتها على درجة حرارة 180 درجة.
- نحضر في ذلك الوقت الشربات نضع كوبين من السكر على كوب من الماء على نار مرتفعة حتى الغليان ثم نضيف السمن البلدي نتركها تغلى 3 غلاوات.
- تخرج الصينية من الفرن ويصب الشربات عليها وهو ساخن.
- تترك حتي تبرد قليلًا ثم تقدم للطعام.
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