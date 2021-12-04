طريقة عمل البسيمة مثل الحلواني أخف من البسبوسة والكيك ومعرفة سر لونها مثل الجاهزة

البسيمة من الحلويات الشرقية التي يتم تناولها دائماً بشكل مستمر في المطاعم و الكافيهات وبالأخص في المناسبات، ومع قدوم فصل الشتاء تسعى جميع الأمهات والسيدات على تحضير الحلويات المغذية و الخفيفة التي تساعد أولادها على المذاكرة و مدهم بالحرارة لكي يستطيعون التركيز، فإذا كنت تبحثين عن وصفة خفيفة و لذيذة إليكم البسيمة فهي من أخف الحلويات الشرقية و ابسطها لا تحتاج إلى بيض أو مكونات معقدة، ولهذا سنقدم لكم أسرار تحضير البسيمة مثل الجاهزة تمامًا ومعرفة لونها المميز.

البسيمة من أشهى وأحلى الحلويات الشرقية التي يمكن أن تحضيرها من المنزل بمكونات اقتصادية بسيطة، المكونات هي:

¾ كوب من السميد.

نصف كوب من جوز الهند.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب السائل الدافئ.

2 ملعقة من البيكنج بودر.

¾ كوب من السمن البلدي.

مكسرات مجروشة.

مكونات الشربات

كوبين من السكر.

كوب من الماء.

معلقة كبيرة من السمن البلدي.

كما ذكرنا لكم البسيمة لا تحتاج إلى وقت كبير فهي سريعة جداً لا تحتاج سوى 20 دقيقة فقط لتحضيرها، ونقدم لكي ايضًا أسرار تحضيرها وهي: