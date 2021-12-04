طريقة عمل البسكويت بالعجوة في البيت خطوة بخطوة بكل سهولة مثل الجاهز تماما

البسكويت بالعجوة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره لا تتطلب الكثير من المجهود، كما أنها وصفة البسكويت بالعجوة مفيدة ومغذية لاحتوائها على العجوة، كما أنها تتميز بمذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل البسكويت بالعجوة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البسكويت بالعجوة.

مكونات البسكويت بالعجوة

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال على مكونات البسكويت بالعجوة ومكوناته كالتالي:

نصف كوب من الزيت.

مقدار ١٠٠ جرام من الزبدة المذابة.

كوب من السكر.

بيضتين.

رشة فانيليا.

نصف كوب حليب بودرة.

ملعقتين كبار من دقيق الذرة.

ثلاث أكواب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

مكونات العجوة

800 جرام من التمر.

ملعقتين كبار من السمنة.

ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البسكويت بالعجوة في البيت وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بنزع النوى من 800 جرام من التمر.

ثم نقوم بوضع مقلاه على النار ونضع فيها ملعقتين من السمن وجميع كمية التمر.

ونقوم بتقليب التمر جيدا مع السمن ثم نضيف اليه نصف كوب من الماء، ثم نقلبه جيدا.

ثم نتركه على النار الهادئة لنصف ساعة، ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بعجنه جيدا حتى يصبح بقوام ناعم، ونضعه في الثلاجة ونستخدمه عند الحاجة.

بعد ذلك نقوم بخلط المائة جرام زبدة ونصف كوب الزيت والبيضتين وكوب السكر ورشة الفانيليا معا في الخلاط الكهربائي.

ثم نضيف على الخليط نصف كوب اللبن البودرة وملعقتي دقيق الذرة، ثم نقلبهم قليلا.

ثم نقوم بوضع ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق على الخليط على ثلاثة مراحل حتى تتماسك العجينة.

ونترك العجينة في إناء لمدة عشرة دقائق حتى ترتاح.

ثم نقوم بفرد قطعة من العجين على شكل مستطيل.

ونقوم بوضع العجوه على طرف العجينة التي قمنا بفردها على شكل مستطيل.

ثم نقوم بلف العجينة التي بداخلها العجوة ثم نقوم بغلق أطراف العجينة.

ونقوم بالضغط على العجينة بالشوكة حتى تأخذ الشكل المتعارف عليه.

ثم نقوم بتقطيع العجينة قطع صغيرة، ثم نضعهم على صاج مدهون بالزيت النباتي.

ثم نقوم بإشعال الفرن على درجه حرارة 180 مئوية من الأسفل، ثم نقوم بإدخال الصاج بالفرن.

وعندما يتحمر البسكوت من الأسفل نقوم بإشعال النار من الأعلى حتى يتحمر الوجه.

ومدة تسوية البسكويت بالعجوة تتراوح ما بين١٠ و ١٢ دقيقة).

ثم يكون البسكويت بالعجوة بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول البسكويت بالعجوة مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل البسكويت بالعجوة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل البسكويت بالعجوة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي: