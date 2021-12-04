طريقة عمل العزيزية الدمياطي اللذيذة بمكونات بسيطة في البيت بكل سهولة

العزيزية الدمياطي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية وتتم بإستخدام الخلاط الكهربائي ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العزيزية الدمياطي.

مكونات العزيزية الدمياطي

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوبين من المكرونة أي نوع.

لتر من الحليب.

كوب من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من القشطة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العزيزية الدمياطي وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بسلق كوبين المكرونة سلقة كاملة.

ثم نقوم بخلط المكرونة المسلوقة في الخلاط الكهربائي مع لتر الحليب وكوب السكر والفانيليا حتي يصبح قوام الخليط ناعم ومتجانس.

بعد ذلك نقوم بخلط كوب الماء مع النشا جيدا ثم نضيفهم في الخلاط مع بقية المكونات ونخلط مجددا حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بصب الخليط من الخلاط في إناء ونضعه على النار ونضيف إليه القشطة ونقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتي يثقل قوام الخليط.

ثم نقوم بصب الخليط في صينية أو صاج مدهون بالزبدة أو السمن ونوزعه بالتساوي وندهن وجه الصينية بالقليل من الزبدة.

بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

وبعدما تتم تسوية العزيزية نتركها حتي تبرد وبعدما تبرد نقوم بدهن وجه الصينية بالقليل من السيرب أو الشربات.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص الشوكولاتة البيضاء أو الكراميل.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.

بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.

وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.

وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.

ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.

ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الكريم شانتيه

يمكننا تزيين العديد من الأطعمة بالكريم شانتيه وسننناول فيما يلي طريقة عمل الكريم شانتيه ومكوناته كالتالي:

كوب ونصف من الكريم شانتيه البودرة.

كوب من الحليب المثلج أو كوب من الماء المثلج.

نصف كوب من السكر البودرة ويمكن الزيادة علي ذلك الحد من السكر أو النقصان منه حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم عملية تحضير الكريمة بالكامل بواسطة المضرب الكهربائي وهي كالتالي: