لن تصدقي وصفات طبيعية لتبييض الركب والأكواع في اسبوع فقط

تعاني الكثير من السيدات من إسمرار الركب والأكواع والتي تسبب لهم مشكلة كبيرة وتسبب لهم الإحراج الشديد عند إرتداء الملابس المكشوفة ويسعون دائمًا إلى البحث عن الطرق التي تمكنهم من التخلص هذا الإسمرار، ويفضل الكثير من السيدات إستخدام الطرق الطبيعية أكثر من استخدام المواد الكيميائية التي غالباً ما تترك آثار سلبية على الجلد مثل الاحمرار والالتهاب، ومن الممكن أن تتسبب في زيادة الإسمرار.

وصفة الليمون والعسل للتخلص من إسمرار

يدخل الليمون في الكثير من الوصفات الطبيعية الخاصة بالتفتيح لأنه له قدرة كبيرة على تفتيح الجلد لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي له الكثير من الفوائد للجلد.

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة التطبيق

يتم خلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى يكون الخليط متجانس.

يتم وضع الخليط على الركب والأكواع.

يترك الخليط لمدة ثلث ساعة.

يتم غسل الركب والأكواع بالماء الدافئ جيدًا للتخلص من أثر الخليط.

يجب عدم التعرض إلى أشعة الشمس بعد إستخدام الوصفة بحوالي ثلاثة ساعات حتى لا يتسبب في الإلتهاب.

يفضل إستخدام المرطب المعتاد إستخدامه حتى لا تتسبب الوصفة في الإلتهاب.

يتم إستخدام هذه الوصفة يوميًا مع الإستمرار على إستخدامها لمدة اسبوعين متتاليين للحصول على نتيجة جيدة في التفتيح.

وصفة الزبادي والخل الأبيض

تعتبر الزبادي من أفضل المواد الطبيعية في تفتيح الجلد، لأنها تحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على التبيض بشكل كبير

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من الزبادي.

ملعقة صغيرة واحدة من الخل الأبيض.

طريقة التطبيق