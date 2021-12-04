لن تصدقي وصفات طبيعية لتبييض الركب والأكواع في اسبوع فقط

تعاني الكثير من السيدات من إسمرار الركب والأكواع والتي تسبب لهم مشكلة كبيرة وتسبب لهم الإحراج الشديد عند إرتداء الملابس المكشوفة ويسعون دائمًا إلى البحث عن الطرق التي تمكنهم من التخلص هذا الإسمرار، ويفضل الكثير من السيدات إستخدام الطرق الطبيعية أكثر من استخدام المواد الكيميائية التي غالباً ما تترك آثار سلبية على الجلد مثل الاحمرار والالتهاب، ومن الممكن أن تتسبب في زيادة الإسمرار.وصفة الليمون والعسل للتخلص من إسمرار
يدخل الليمون في الكثير من الوصفات الطبيعية الخاصة بالتفتيح لأنه له قدرة كبيرة على تفتيح الجلد لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي له الكثير من الفوائد للجلد.
المكونات
- ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.
- عصير ليمونة واحدة.
طريقة التطبيق
- يتم خلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى يكون الخليط متجانس.
- يتم وضع الخليط على الركب والأكواع.
- يترك الخليط لمدة ثلث ساعة.
- يتم غسل الركب والأكواع بالماء الدافئ جيدًا للتخلص من أثر الخليط.
- يجب عدم التعرض إلى أشعة الشمس بعد إستخدام الوصفة بحوالي ثلاثة ساعات حتى لا يتسبب في الإلتهاب.
- يفضل إستخدام المرطب المعتاد إستخدامه حتى لا تتسبب الوصفة في الإلتهاب.
- يتم إستخدام هذه الوصفة يوميًا مع الإستمرار على إستخدامها لمدة اسبوعين متتاليين للحصول على نتيجة جيدة في التفتيح.
تعتبر الزبادي من أفضل المواد الطبيعية في تفتيح الجلد، لأنها تحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على التبيض بشكل كبير
المكونات
- ملعقة صغيرة واحدة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة واحدة من الخل الأبيض.
طريقة التطبيق
- يتم وضع المكونات مع بعضها ومزجها جيدًا.
- يتم وضع الخليط على منطقة الأكواع والركب.
- يترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تجف تماماً.
- يتم فرك الخليط حتى يتم التخلص منه تمامًا.
- يتم تجفيف المكان جيدًا بعد غسله واستخدام كريم مرطب.
- يتم غسل الركب والأكواع بالماء الفاتر.
- لابد من إستخدام هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع
- يفضل الإستمرار على استخدام الوصفة لمدة لا تقل عن شهر كامل للحصول على أفضل النتائج.
الوسوم
تعاني الكثير من السيدات من إسمرار الركب والأكواع والتي تسبب لهم مشكلة كبيرة وتسبب لهم الإحراج الشديد عند إرتداء الملابس المكشوفة ويسعون دائمًا إلى البحث عن الطرق التي تمكنهم من التخلص هذا الإسمرار، ويفضل الكثير من السيدات إستخدام الطرق الطبيعية أكثر من استخدام المواد الكيميائية التي غالباً ما تترك آثار سلبية على الجلد مثل الاحمرار والالتهاب، ومن الممكن أن تتسبب في زيادة الإسمرار.وصفة الليمون والعسل للتخلص من إسمرار
يدخل الليمون في الكثير من الوصفات الطبيعية الخاصة بالتفتيح لأنه له قدرة كبيرة على تفتيح الجلد لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي له الكثير من الفوائد للجلد.
المكونات
- ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.
- عصير ليمونة واحدة.
طريقة التطبيق
- يتم خلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى يكون الخليط متجانس.
- يتم وضع الخليط على الركب والأكواع.
- يترك الخليط لمدة ثلث ساعة.
- يتم غسل الركب والأكواع بالماء الدافئ جيدًا للتخلص من أثر الخليط.
- يجب عدم التعرض إلى أشعة الشمس بعد إستخدام الوصفة بحوالي ثلاثة ساعات حتى لا يتسبب في الإلتهاب.
- يفضل إستخدام المرطب المعتاد إستخدامه حتى لا تتسبب الوصفة في الإلتهاب.
- يتم إستخدام هذه الوصفة يوميًا مع الإستمرار على إستخدامها لمدة اسبوعين متتاليين للحصول على نتيجة جيدة في التفتيح.
تعتبر الزبادي من أفضل المواد الطبيعية في تفتيح الجلد، لأنها تحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على التبيض بشكل كبير
المكونات
- ملعقة صغيرة واحدة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة واحدة من الخل الأبيض.
طريقة التطبيق
- يتم وضع المكونات مع بعضها ومزجها جيدًا.
- يتم وضع الخليط على منطقة الأكواع والركب.
- يترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تجف تماماً.
- يتم فرك الخليط حتى يتم التخلص منه تمامًا.
- يتم تجفيف المكان جيدًا بعد غسله واستخدام كريم مرطب.
- يتم غسل الركب والأكواع بالماء الفاتر.
- لابد من إستخدام هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع
- يفضل الإستمرار على استخدام الوصفة لمدة لا تقل عن شهر كامل للحصول على أفضل النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تصدقي وصفات طبيعية لتبييض الركب والأكواع في اسبوع فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.