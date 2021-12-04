بسكويت البرتقال اللذيذ بطريقة سهلة والطعم روعة

بسكويت البرتقال من ألذ وأسرع أنواع البسكويت التي يمكننا تحضيرها بمكونات قليلة وبسيطة، كما يتميز بمذاق مختلف ونكهة طيبة، وتحرص ربات البيوت على عمل البسكويت وتقديمه كوجبة إفطار للأطفال مع كوب من الحليب أو الشاي، كما يتم تقديمه في المناسبات والأعياد للضيوف فهو من المخبوزات الشهية التي تحظى بإقبال من الجميع، ويمكننا تحضيره في المنزل بمكونات متوفرة في كل مطبخ بدلاً من شرائه بأسعار غالية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت البرتقال على طريقة آية حبيب. مكونات بسكويت البرتقال مكونات بسكويت البرتقال يتم تحضير بسكويت البرتقال اللذيذ بالمكونات التالية:- نصف كوب زبدة (125جرام).

نصف كوب سكر (100 جرام).

ملعقة صغيرة بشر برتقال.

ربع كوب عصير برتقال.

3 كوب إلا ربع دقيق (350 جرام).

ملعقة صغيرة بيكنج بودر (5 جرام). طريقة التحضير طريقة التحضير يمكننا تحضير بسكويت البرتقال بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:- نخفق الزبدة مع السكر في العجان الكهربي أو بالمضرب اليدوي حتى يصبح الخليط خفيف وفاتح اللون، ثم نضيف البيضة مع استمرار الخفق حتى تمتزج مع خليط الزبدة والسكر. ثم نضيف ملعقة صغيرة من بشر البرتقال وربع كوب عصير برتقال، ونستمر في الخفق على سرعة عالية حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيداً. نزود الدقيق المضاف إليه ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ونخفق على سرعة متوسطة حتى يمتزج الدقيق مع المكونات مع مراعاة عدم العجن لمدة طويلة. نترك العجينة 15 دقيقة حتى يسهل فردها وتشكيلها، ثم نفردها بين ورقتي زبدة أو على طاولة مرشوشة بقليل من الدقيق. نشكلها دوائر بقطاعة البسكويت ثم نضع قطع البسكويت في صينية مدهونة ومبطنة بورقة زبدة يمكننا دهن البسكويت بخليط من ملعقة زبادي وصفار بيضة مضاف إليهم ملعقة صغيرة من الفانيليا أو دهنه بالحليب فقط ( خطوة اختيارية). ثم نقوم بعمل خطوط على سطح البسكويت باستخدام شوكة الطعام للتزيين. ندخل البسكويت في فرن ساخن مسبقاً على درجة 170 مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تمام النضج. نخرج البسكويت من الفرن بعد أن ينضج تماماً ونتركه يبرد ثم يقدم بألف صحة وعافية. الوسوم

بسكويت البرتقال من ألذ وأسرع أنواع البسكويت التي يمكننا تحضيرها بمكونات قليلة وبسيطة، كما يتميز بمذاق مختلف ونكهة طيبة، وتحرص ربات البيوت على عمل البسكويت وتقديمه كوجبة إفطار للأطفال مع كوب من الحليب أو الشاي، كما يتم تقديمه في المناسبات والأعياد للضيوف فهو من المخبوزات الشهية التي تحظى بإقبال من الجميع، ويمكننا تحضيره في المنزل بمكونات متوفرة في كل مطبخ بدلاً من شرائه بأسعار غالية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت البرتقال على طريقة آية حبيب. مكونات بسكويت البرتقال مكونات بسكويت البرتقال يتم تحضير بسكويت البرتقال اللذيذ بالمكونات التالية:- نصف كوب زبدة (125جرام).

نصف كوب سكر (100 جرام).

ملعقة صغيرة بشر برتقال.

ربع كوب عصير برتقال.

3 كوب إلا ربع دقيق (350 جرام).

ملعقة صغيرة بيكنج بودر (5 جرام). طريقة التحضير طريقة التحضير يمكننا تحضير بسكويت البرتقال بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:- نخفق الزبدة مع السكر في العجان الكهربي أو بالمضرب اليدوي حتى يصبح الخليط خفيف وفاتح اللون، ثم نضيف البيضة مع استمرار الخفق حتى تمتزج مع خليط الزبدة والسكر. ثم نضيف ملعقة صغيرة من بشر البرتقال وربع كوب عصير برتقال، ونستمر في الخفق على سرعة عالية حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيداً. نزود الدقيق المضاف إليه ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ونخفق على سرعة متوسطة حتى يمتزج الدقيق مع المكونات مع مراعاة عدم العجن لمدة طويلة. نترك العجينة 15 دقيقة حتى يسهل فردها وتشكيلها، ثم نفردها بين ورقتي زبدة أو على طاولة مرشوشة بقليل من الدقيق. نشكلها دوائر بقطاعة البسكويت ثم نضع قطع البسكويت في صينية مدهونة ومبطنة بورقة زبدة يمكننا دهن البسكويت بخليط من ملعقة زبادي وصفار بيضة مضاف إليهم ملعقة صغيرة من الفانيليا أو دهنه بالحليب فقط ( خطوة اختيارية). ثم نقوم بعمل خطوط على سطح البسكويت باستخدام شوكة الطعام للتزيين. ندخل البسكويت في فرن ساخن مسبقاً على درجة 170 مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تمام النضج. نخرج البسكويت من الفرن بعد أن ينضج تماماً ونتركه يبرد ثم يقدم بألف صحة وعافية.

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