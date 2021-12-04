طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة وجبة اقتصادية وسريعة

كفتة البطاطس من الأطباق اللذيذة المحبوبة لدى الكثير من الناس، ويفضلون تناولها على وجبة الإفطار والعشاء، وتعرف بمذاقها الطيب وقوامها الهش، وهى من الأكلات الاقتصادية التي تستطيع جميع الأمهات تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتقدم دائمًا بجانب السلطة الخضراء، والمكرونة بالصلصة، ويمكن حشوها بالدجاج، أو الجبن، كما تحتوي على بعض القيم الغذائية المفيدة في بناء جسم الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة البطاطس خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة. مكونات كفتة البطاطس مكونات كفتة البطاطس تحتوي الكفتة على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ثلاث حبات من البطاطس المسلوقة.

ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

طبق صغير من البصل الأخضر المفروم.

فلفل أخضر مفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

طبق صغير من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع ملعقة صغيرة من فلفل الأسود.

طبق صغير من البقسماط المطحون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ونضع به البطاطس المسلوقة، ثم نقوم بهرسها جيدًا بواسطة شوكة الطعام. نقوم بإضافة جميع المكونات عليها، ثم نقلبهم مع بعض حتى تصبح مثل العجينة. نضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة كاملة حتى تتماسك جيدًا. نقوم بتشكيلها على شكل أصابع متوسطة الحجم، ثم نضع الأصابع في البقسماط المطحون. نرص الأصابع في صينية كبيرة وندخلها الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى تتماسك مرة أخرى. نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نتركها حتى تسخن جيدًا. نقوم بقلي أصابع الكفتة في الزيت ونقلب من حين لآخر حتى تتحمر وتنضج وتصبح ذهبية اللون. نخرجها من الزيت، ثم نضعها على طبق التقديم بجانب الخبز البلدي والمقبلات وبألف صحة وهنا. نصائح عند عمل كفتة البطاطس سوف نتعرف على نصائح مفيدة عند عمل الكفتة بالمنزل والتي يجب التعرف عليها وهى كما يأتي:- تسخين الزيت جيدًا قبل القلي.

ترك الكفتة داخل الثلاجة حتى تتماسك.

يفضل هرس البطاطس جيدًا حتى تصبح مثل العجينة تمامًا.

يجب وضع الكفتة في البقسماط مباشرةً أثناء التشكيل.

وضع بيضة للخليط يعطي لها قوام متماسك.

وضع ملعقة صغيرة من النشا يجعلها مقرمشة وهشه. الوسوم

كفتة البطاطس من الأطباق اللذيذة المحبوبة لدى الكثير من الناس، ويفضلون تناولها على وجبة الإفطار والعشاء، وتعرف بمذاقها الطيب وقوامها الهش، وهى من الأكلات الاقتصادية التي تستطيع جميع الأمهات تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتقدم دائمًا بجانب السلطة الخضراء، والمكرونة بالصلصة، ويمكن حشوها بالدجاج، أو الجبن، كما تحتوي على بعض القيم الغذائية المفيدة في بناء جسم الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة البطاطس خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة. مكونات كفتة البطاطس مكونات كفتة البطاطس تحتوي الكفتة على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ثلاث حبات من البطاطس المسلوقة.

ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

طبق صغير من البصل الأخضر المفروم.

فلفل أخضر مفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

طبق صغير من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع ملعقة صغيرة من فلفل الأسود.

طبق صغير من البقسماط المطحون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ونضع به البطاطس المسلوقة، ثم نقوم بهرسها جيدًا بواسطة شوكة الطعام. نقوم بإضافة جميع المكونات عليها، ثم نقلبهم مع بعض حتى تصبح مثل العجينة. نضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة كاملة حتى تتماسك جيدًا. نقوم بتشكيلها على شكل أصابع متوسطة الحجم، ثم نضع الأصابع في البقسماط المطحون. نرص الأصابع في صينية كبيرة وندخلها الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى تتماسك مرة أخرى. نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نتركها حتى تسخن جيدًا. نقوم بقلي أصابع الكفتة في الزيت ونقلب من حين لآخر حتى تتحمر وتنضج وتصبح ذهبية اللون. نخرجها من الزيت، ثم نضعها على طبق التقديم بجانب الخبز البلدي والمقبلات وبألف صحة وهنا. نصائح عند عمل كفتة البطاطس سوف نتعرف على نصائح مفيدة عند عمل الكفتة بالمنزل والتي يجب التعرف عليها وهى كما يأتي:- تسخين الزيت جيدًا قبل القلي.

ترك الكفتة داخل الثلاجة حتى تتماسك.

يفضل هرس البطاطس جيدًا حتى تصبح مثل العجينة تمامًا.

يجب وضع الكفتة في البقسماط مباشرةً أثناء التشكيل.

وضع بيضة للخليط يعطي لها قوام متماسك.

وضع ملعقة صغيرة من النشا يجعلها مقرمشة وهشه.

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