طريقة قلي الباذنجان بدون زيت بطريقة إقتصادية مقرمش وخفيف على المعدة

طريقة قلي الباذنجان بدون زيت، أصبح الكثير من الناس تتسائل عن طرق صحية لتناول الأطعمة، وذلك لاهتمام الكثير صحتهم ورشاقتهم، ومن أهم الأطعمة التي يمكن أن يضر بالفعل هي الباذنجان المقلي على الرغم من كثرة فوائدة الكبيرة جدًا للجسم إلا أنه عند قليه يشرب كمية زيت كبيرة جدًا قد تتراكم في الجسم وتسبب العديد من المشاكل، لذلك يتساءل الكثير هل هناك حل او طريقة مختلفة للتخلص من الزيت و قلي الباذنجان بدون امتصاص زيت، وهذا ما سوف نعرضه لكم بالفعل الآن من خلال هذا المقال.

طريقة قلي الباذنجان بدون زيت

الان سنعرض لكم طريقة لحل مشكلة امتصاص الزيت، وذلك يصبح الباذنجان صحي بالشكل الأفضل والمرغوب فيه، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

أربع ثمرات من الباذنجان متوسط الحجم.

لترين من الماء الساخن.

أربع ملاعق من الملح الخشن.

أربع ملاعق من اي زيت نباتي للقلي.

احضري الباذنجان وضعيه تحت الماء حتى يتم تنظيفة جيدًا من أي أتربة أو شوائب. قومي بتقطيع رأسه، ثم قشري الباذنجان جيدًا. ثم قومي بتقطيع الباذنجان إلى شرائح متوسطة الحجم. الان ضعي قطع الباذنجان التي تم تحضيرها في الماء الساخن بالملح واتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة. بعد ذلك أحضري مصفاة ورصي عليها قطع الباذنجان ضعيها في مكان مشمس وذلك بغرض أن تجف تمامًا من المياة الموجودة بداخلها. وسوف تجدين أن الباذنجان انزل الكثير من المياه بعد تصفيته. الان بعد الانتهاء احضري مقلاة ويفضل في هذه الحالة التيفال. ضعي بداخلها الزيت واتركيه يسخن قليلًا. رصي عليها قطع الباذنجان. حتى تمتليء المثبته. اتركيه على نار هادئه حتى يصبح لونه ذهبي، قلبي الباذنجان الآن، وذلك حتى يصبح ذهبي من كل الجوانب. هو الآن جاهز احضري طبق وضعي به أو أوراق لامتصاص الزيت الخاصة بالمطبخ. اتركيهم عليها حتى يمتص الزيت بشكل كامل ويصبح مقرمش ولذيذ، والان يمكنك تناوله مع العديد من الاكلات المميز في أي وقت. من الممكن ان نقوم بتحضير مقلوبة الباذنجان وهذه الوصفة مفيدة ويحبها الكثير من الأشخاص. أو عمل مسقعة لذيذة التي يحبها كل أفراد الأسرة بكل صحة وبدون أي مخاوف.

خطوات تحضير الباذنجان المقلي بدون نقطة زيت