ملعقة القهوة السحرية لتبييض وتقشير الوجه وإزالة التصبغات والخلايا الميتة في دقائق

يعتبر الوجه من أكثر الأشياء التي تعمل العديد من الفتيات علي الإهتمام به، حيث تعمل علي إستخدام العديد من الوصفات والكريمات التي تعطي نضارة وإشراقة رائعة، حيث تعتبر جميع هذه الكريمات ضارة بالبشرة وتعمل علي ظهور حب الشباب والإصابة بالعديد من سرطانات تحت الجلد، حيث تعتبر البشرة البيضاء سر جمال وأناقة كل إمرأة، لذلك نجد العديد من الفتيات تقوم بالبحث علي الطرق والإستخدامات التي تعمل علي تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، حيث نجد البعض من الفتيات الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل علي تفتيح البشرة وإشراقتها بإستخدام بعض الأجهزة، حيث تعتبر هذه الأجهزة ضارة بالبشرة تسبب لها العديد من الإلتهابات الشديدة التي تجعل الوجه يبدو بمظهر غير مقبول، لذلك ننصح بتجنب إستخدام كل هذه الاجهزه الضارة وكذلك الإبتعاد عن خلطات الكريمات التي تقوم بإستخدامها الغالبية العظمى من الفتيات، علي الرغم من وجود بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة وتجعلها ناعمة ومشرقة وجميلة. طريقة عمل ماسك القهوة للوجه طريقة عمل ماسك القهوة للوجه المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من الماء. طريقة التحضير قومي بتحضير طبق كبير ونظيف خالي من اي ملوثات خارجية أو ميكروبات حتى لا تعمل على إلتهاب أو الضرر بالبشرة.

قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وإضافة ملعقتان كبيرتان من السكر في هذا الطبق وقومي بتقليب القهوة مع السكر جيدا حتي تختلط الحبيبات ببعضها.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة واحد من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من الماء وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضهما حتي تحصلين علي عجينة متماسكة القوام وجيدة.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك قبل وضع هذا الماسك بالغسول المناسب و بالماء الفاتر وقومي بتنشيفه جيدا.

بعد ذلك قومي بوضع هذا الماسك علي وجهك وأتركيه علي بشرتك لمدة من عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة.

بعد مرور هذا الوقت وبعد أن يجف هذا الماسك علي بشرتك، قومي بفركه جيدا وبعد ذلك قومي بشطفه بالماء الفاتر.

بعد غسل الوجه بالماء وتنشيفه جيدا سوف تلاحظين النتيجة الفورية علي بشرتك وتتمتعي ببشرة بيضاء ومشرقة.

وعليكي بإستخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع للحصول على أفضل النتائج. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر الوجه من أكثر الأشياء التي تعمل العديد من الفتيات علي الإهتمام به، حيث تعمل علي إستخدام العديد من الوصفات والكريمات التي تعطي نضارة وإشراقة رائعة، حيث تعتبر جميع هذه الكريمات ضارة بالبشرة وتعمل علي ظهور حب الشباب والإصابة بالعديد من سرطانات تحت الجلد، حيث تعتبر البشرة البيضاء سر جمال وأناقة كل إمرأة، لذلك نجد العديد من الفتيات تقوم بالبحث علي الطرق والإستخدامات التي تعمل علي تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، حيث نجد البعض من الفتيات الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل علي تفتيح البشرة وإشراقتها بإستخدام بعض الأجهزة، حيث تعتبر هذه الأجهزة ضارة بالبشرة تسبب لها العديد من الإلتهابات الشديدة التي تجعل الوجه يبدو بمظهر غير مقبول، لذلك ننصح بتجنب إستخدام كل هذه الاجهزه الضارة وكذلك الإبتعاد عن خلطات الكريمات التي تقوم بإستخدامها الغالبية العظمى من الفتيات، علي الرغم من وجود بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة وتجعلها ناعمة ومشرقة وجميلة. طريقة عمل ماسك القهوة للوجه طريقة عمل ماسك القهوة للوجه المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من الماء. طريقة التحضير قومي بتحضير طبق كبير ونظيف خالي من اي ملوثات خارجية أو ميكروبات حتى لا تعمل على إلتهاب أو الضرر بالبشرة.

قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وإضافة ملعقتان كبيرتان من السكر في هذا الطبق وقومي بتقليب القهوة مع السكر جيدا حتي تختلط الحبيبات ببعضها.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة واحد من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من الماء وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضهما حتي تحصلين علي عجينة متماسكة القوام وجيدة.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك قبل وضع هذا الماسك بالغسول المناسب و بالماء الفاتر وقومي بتنشيفه جيدا.

بعد ذلك قومي بوضع هذا الماسك علي وجهك وأتركيه علي بشرتك لمدة من عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة.

بعد مرور هذا الوقت وبعد أن يجف هذا الماسك علي بشرتك، قومي بفركه جيدا وبعد ذلك قومي بشطفه بالماء الفاتر.

بعد غسل الوجه بالماء وتنشيفه جيدا سوف تلاحظين النتيجة الفورية علي بشرتك وتتمتعي ببشرة بيضاء ومشرقة.

وعليكي بإستخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع للحصول على أفضل النتائج. طريقة التحضير

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