طريقة عش البلبل بالفستق والعسل

نصف كيلو كنافة رفيعة.

٢ كوب ونصف فستق متحمص.

كوب وربع سمنة مذابة. للقطر (شربات الحلويات): ٢ كوب سكر.

كوب ماء.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة تحضير القطر(الشربات): في وعاء على النار نضع الماء والسكر وعصير الليمون ونقلبهم ثم نتركه على النار حتى يغلي ثم نهدئ النار وتركها حتى نحصل على القوام المطلوب سوء خفيف ننزله من على النار او ثقيل نتركه على النار فتره أطول. طريقة تحضير عش البلبل بالفستق: نحضر خيط كنافة رفيع ونلفه بشكل دائري ونجعل المنتصف فارغ و ننقله الى صينية مدهونة زيت أو بها ورقة زبدة. نكرر العملية حتى تنتهي كمية الكنافة. نضع في منتصف دائرة الكنافة بعض حبات الفستق مع الضغط عليها بلطف. نغطي الصينية بورق فويل وندخلها الفرن ١٠ دقائق ثم ننزع الورق الفويل ونضعها تحت الشواية تأخذ لون ذهبي. نسكب على كنافة عش البلبل الشربات فور خروجها ويكون الشربات بارد تماماً ثم نترك الكنافة تبرد ثم تقدم. الكنافة بالمكسرات والعسل: نقوم بإحضار الكنافة المثلجة وتكسيرها حتى تصبح مفرومة بعض الشئ ونضيف لها كوب سمنة ونصف كوب سكر بودرة ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات معاً. نحضر صينية مدهونة سمنة ونضع بها نصف كمية الكنافة بشكل متساوي ونضغط عليها بصينة اخري من الأعلي. نضيف المكسرات جوز هند وزبيب وسكر ومكسرات مفرومة نقلبهم معاً ونضيفهم على الكنافة. ثم نضع باقي كمية الكنافة بشكل متساوي وندهنها سمن وندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي. وبعد خروجها نسكب عليها شربات الكنافة البارد او عسل النحل. مكونات كنافة عش البلبل بالفستق :للقطر (شربات الحلويات):طريقة تحضير القطر(الشربات):طريقة تحضير عش البلبل بالفستق:الكنافة بالمكسرات والعسل: يمكن استخدام بواقي الكنافة في عمل كاسات حلوى لذيذة. الكنافة بالكريم شانتية وقطع الفاكهة: نقوم بوضع في الكاسات الكنافة المفتتة وعليها كريم شانتية مخفوق. ثم نضع بعض قطع الفاكهة المتوفرة لديكي فراوله او مانجو أو موز او فاكهة مجففة ونضع طبقة اخري من الكنافة. ثم طبقة اخري من الكريم شانتية وعليها فاكهة كميه بسيطة على الوجه. اذا توافر لديكي اي نوع صوص يمكن تزين وجه الكاسات به وان لم يتوفر تقدم كما هى. الكنافة بالكريم شانتية وقطع الفاكهة: الوسوم

نصف كيلو كنافة رفيعة.

٢ كوب ونصف فستق متحمص.

كوب وربع سمنة مذابة. للقطر (شربات الحلويات): ٢ كوب سكر.

كوب ماء.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة تحضير القطر(الشربات): في وعاء على النار نضع الماء والسكر وعصير الليمون ونقلبهم ثم نتركه على النار حتى يغلي ثم نهدئ النار وتركها حتى نحصل على القوام المطلوب سوء خفيف ننزله من على النار او ثقيل نتركه على النار فتره أطول. طريقة تحضير عش البلبل بالفستق: نحضر خيط كنافة رفيع ونلفه بشكل دائري ونجعل المنتصف فارغ و ننقله الى صينية مدهونة زيت أو بها ورقة زبدة. نكرر العملية حتى تنتهي كمية الكنافة. نضع في منتصف دائرة الكنافة بعض حبات الفستق مع الضغط عليها بلطف. نغطي الصينية بورق فويل وندخلها الفرن ١٠ دقائق ثم ننزع الورق الفويل ونضعها تحت الشواية تأخذ لون ذهبي. نسكب على كنافة عش البلبل الشربات فور خروجها ويكون الشربات بارد تماماً ثم نترك الكنافة تبرد ثم تقدم. الكنافة بالمكسرات والعسل: نقوم بإحضار الكنافة المثلجة وتكسيرها حتى تصبح مفرومة بعض الشئ ونضيف لها كوب سمنة ونصف كوب سكر بودرة ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات معاً. نحضر صينية مدهونة سمنة ونضع بها نصف كمية الكنافة بشكل متساوي ونضغط عليها بصينة اخري من الأعلي. نضيف المكسرات جوز هند وزبيب وسكر ومكسرات مفرومة نقلبهم معاً ونضيفهم على الكنافة. ثم نضع باقي كمية الكنافة بشكل متساوي وندهنها سمن وندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي. وبعد خروجها نسكب عليها شربات الكنافة البارد او عسل النحل. مكونات كنافة عش البلبل بالفستق :للقطر (شربات الحلويات):طريقة تحضير القطر(الشربات):طريقة تحضير عش البلبل بالفستق:الكنافة بالمكسرات والعسل: يمكن استخدام بواقي الكنافة في عمل كاسات حلوى لذيذة. الكنافة بالكريم شانتية وقطع الفاكهة: نقوم بوضع في الكاسات الكنافة المفتتة وعليها كريم شانتية مخفوق. ثم نضع بعض قطع الفاكهة المتوفرة لديكي فراوله او مانجو أو موز او فاكهة مجففة ونضع طبقة اخري من الكنافة. ثم طبقة اخري من الكريم شانتية وعليها فاكهة كميه بسيطة على الوجه. اذا توافر لديكي اي نوع صوص يمكن تزين وجه الكاسات به وان لم يتوفر تقدم كما هى. الكنافة بالكريم شانتية وقطع الفاكهة:

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