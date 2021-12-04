طريقة عمل الباذنجان بالجبنة الموتزاريلا بخطوات غير متعبة بدون تكاليف

طريقة عمل الباذنجان بالجبنة الموتزاريلا بخطوات غير متعبة للغاية، وهو يعد من أحلي أنواع المقبلات على الطعام ويفضله الجميع صغاراً وكباراً وذلك لطعمه اللذيذ الممتع، وهذا النوع من الطعام له فوائد صحية مفيدة جداً للجسم حيث يعتبر الباذنجان مصدر الحديد للجسم ويعمل على تقوية المناعة ومكافحة كثير من الأمراض، ويتم إعداد الباذنجان بعدة طرق مختلفة على حسب رغبة كل شخص فالبعض يحضره بالثوم والخل والبعض الآخر باللحمة المفرومة، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل الباذنجان بالجبنة الموتزاريلا وطريقة تحضيره ببساطة.

مكونات عمل الباذنجان بالجبنة الموتزاريلا

تعتبر مكونات عمل الباذنجان بالجبنة الموتزاريلا من المكونات الغير مكلفة للغاية فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٣ حبات من الطماطم المفرومة.

٢ حبة كبيرة من الباذنجان.

ملعقة صغيرة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة زيت.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو.

زيت زيتون.

نصف ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

حبة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة من الفلفل الحار.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد أنواع أكلات الباذنجان من أكثر أنواع المقبلات التي تفتح الشهية على تناول الأطعمة المختلفة لذلك سوف نعرض لكم هذه الطريقة وهي كالتالي:-

نحضر الباذنجان ونغسله جيداً بالماء، ثم نقطعه بالطول إلى نصفين بدون أن نقشره. ثم ندهن جميع أطراف القطع بزيت الزيتون ونرصه في صينية وندخله الفرن ونشويه جيداً. بعد ذلك نضع مقلاة على النار بها قليل من الزيت ونشوح به البصل ونقلب فيها حتى تذبل. نضيف على البصل الفلفل الحار ونحرك ثم نضع الطماطم المفرومة والملح والفلفل الأسود. ثم نضع عليهم الفلفل الأحمر الحلو ومعجون الطماطم ونقلب جميع المكونات ونتركها حتى تتسبك. نخرج الباذنجان ونضغط عليه قليلاً ونضع به الجبنة الموتزاريلا وقليل من الحشوة، ثم نضع مرة أخرى قليل من الجبنة الموتزاريلا. ندخل الصينية مرة أخرى على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها قليلاً حتى تذوب الجبنة فقط. بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم بجانب الأكلات المتنوعة ويتم تناولها بألف هنا وشفا.

أهم فوائد تناول الباذنجان بالجبنة

يحتوي الباذنجان بالجبنة على فوائد ذات قيمة غذائية عالية وهي كما يلي:-