طريقة عمل البسبوسة المرملة والطرية وبتشرب الشربات بسهولة

البسبوسة بالزبادي وجوز الهند تعد من أشهر الحلويات التقليدية، التي لا يخلوا منها أي منزل، لأنها تتميز بطعم لا يوجد أروع منه، ويمكن تحضيرها في وقت قصير، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وجوز الهند.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وجوز الهند

المكونات

220 جرام من السميد الغير خشن.

عبوتين كبيرتين من الزبادي.

كأس كبير من السكر الغير ناعم.

55 جرام من زيت الذرة.

ربع كوب صغير من بشر جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح طعام.

كمية مناسبة من الشربات الجاهز.

ضعي مقدار السميد في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي إليه السكر، والملح، والبيكنج باودر، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض. ضيفي الزبادي وزيت الذرة، وباقي المكونات، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط متجانس كثيف. بعد ذلك اسكبي خليط البسبوسة في صينية غير لاصقة، ثم زينيها بالمكسرات، ثم ضعيها في فرن ساخن. اتركي البسبوسة على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج تماما.

طريقة التحضيرطريقة عمل البسبوسة بجوز الهند ولبن الزبادي

المكونات

200 جرام من السميد الغير خشن.

كأس من بشر جوز الهند.

170 جرام من السكر الغير ناعم.

عبوة كبيرة من الزبادي.

25 جرام بيكنج باودر.

250 جرام من الشربات الجاهز.

اخفقي الزبادي مع مقدار السميد، والزبادي، والسكر، والبيكنج باودر جيدا، ثم اتركيهم جانبا، ثم احضري صينية متوسطة الحجم، ثم ادهنيها بقليل من الزبدة. اسكبي خليط الزبادي في الصينية التي تم تجهيزها، ثم اتركيها جانبا لبضع ثواني. قومي بإشعال الفرن، حتى يسخن جيدا، ثم ضعي الصينية به، ثم اتركيها على نار متوسطة لمدة ساعة إلا عشر دقائق، حتى تنضج.

طريقة التحضيرطريقة عمل القطر

المكونات

750 جرام من السكر الغير ناعم.

ربع لتر من الماء.

20 جرام عصير ليمون.

نصف ملعقة كبيرة ماء زهر.

ضعي مقدار السكر في وعاء حراري، ثم اسكبي فوقه مقدار الماء، ثم اخلطيهم جيدا حتى يذوب السكر، ثم ضعي الخليط على النار لمدة 8 دقائق. ضيفي باقي المكونات إلى خليط السكر، ثم اتركيه حتى يتكون خليط متجانس كثيف.

طريقة التحضير