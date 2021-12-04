بسرعة الصاروخ هتقوري الكوسة والباذنجان بدون مقوارة هتعملي أكبر كمية في دقائق

تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة، أنواع المحشي من الخضراوات المختلفة من الممكن أن يتم تحضيره من خلال التقوير لمختلف الأنواع من الخضراوات مثل الكوسة أو الباذنجان من خلال استعمال المقوار ولكن تلك الطريقة العادية تعتبر من الطرق المعتادة والتي قد تستهلك ربة المنزل لوقت الطويل في الإعداد لمحشي الكوسة أو الباذنجان، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الطرق التي من الممكن اتباعها للتخلص من اللب الداخلي للكوسة، أو الباذنجان وباستعمال أدوات غير المقوار، وفيما يلي الطرق الجديدة بالتفصيل

من الممكن أن يتم التقوير للكوسة أو للباذنجان من خلال الاستعانة بالسكين، حيث يساعد السكين المستدير النصل والرفيع أن يخترق الكوسة من الداخل وكذلك الباذنجان.

وذلك يكون عقب التقشير والتحضير للكوسة وتنظيف الباذنجان.

وتلك الطريقة تعتبر سريعة حيث يتم تدوير السكين في داخل ثمرة الكوسة أو ثمرة الباذنجان.

وفي منتهى السرعة سيكون التخلص من اللب للكوسة بأسرع طريقة.

بسرعة الصاروخ هتقوري الكوسة والباذنجان بدون مقوارةتقوير الكوسة أو الباذنجان بالملعقة

من الممكن أيضا التقوير لنوعي الخضار باستعمال طرق الملعقة المدبب وتعتبر أيضا طريقة من الطرق السريعة والتي تصلح لتقوير أكبر قدر من الكوسة والباذنجان وفي وقت قصير حيث يسهل بعد ذلك عمل خليط الأرز ومن ثم يتم حشو الكوسة أو الباذنجان بتلك الخلطة، ومن ثم تتم التسوية للمحشي بالوعاء الملائم.

من أبرز الطرق والتي تتساءل عنها الكثير من السيدات حيث تعتبر تلك الطريقة من أكثر الطرق التي تنجز أكبر كميات من الكوسة والباذنجان.

وتعتبر تلك الطريقة بحركة واحدة يسهل على ربة المنزل أن تقوم بالتقوير لثمرة الكوسة من خلال إدخال القطاعة ووضعها في الثمرة والنزول بها إلى قبل نقطة القاع.

ولا نصل بها لنهاية الكوسة، حتى لا يتم خرقها ويسهل حشوها بالخليط إما خليط الأرز بالبهارات، أو خليط اللحم المفروم.

وتعتبر تلك الطريقة من أبرز الطرق السريعة والتي من الممكن إنجاز أكبر كمية من الكوسة من خلالها وفي وقت قصير لأفضل محشي كوسة وباذنجان.

تقوير الكوسة والباذنجان بقطاعة التفاح