طريقة عمل حمص الشام المصري الأصلي بالشطة زي المحلات

من المشروبات المعروفة والتي تكون مفضلة لدي بعض الأشخاص وهو أيضا من المشروبات الساخنة، مشروب حمص الشام أو الحلبسة كما يطلق عليه الناس يعتبر هذا المشروب مفضل وخاصة فى الشتاء وذلك لأنه يعطي شعور بالدفئ لأنه يكون ساخنا، ويحتوي هذا المشروب على فوائد كثيرة غير أنه يكون ذو مذاق رائع إلا أنه يتميز بأنه يحتوي على فيتامينات وعناصر مفيدة للجسم وتحمي الجسم من الأمراض التي يتعرض لها الجسم ومن ضمنها الانفلونزا، ويعتبر أنه غير مكلف لأن تحضيره لا يحتاج إلى مكونات كثيرة ويمكن تحضيره أفضل من شرائه من الشارع لأن هذا يكون أفضل وأسرع فى التحضير وسوف نقوم بذكر كيفية تحضيره بالمنزل بمكونات سهلة. مكونات عمل حمص الشام بصلصة حارة: 6 ملعقة كبيرة حمص طازج.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

4 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

6 فصوص ثوم مهروس.

رشة ملح وكمون.

3 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة صلصة حارة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه الماء ونتركه على النار حتى يغلي جيداً. نضع فيه ثوم والملح والكمون والصلصة الحارة ونص عصير الليمون وصلصة الطماطم، ونقلبهم مع بعضهم جيداً. نقوم بتغطية المزيج وخفض النار حتي تكون هادئة، ونتركه لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم نزيله من على النار ونتركه فى جنب. نقوم بوضع 2 ملعقة كبيرة حمص مطهي وناضج فى أكواب الخاصة بالتقديم، وبعد ذلك نضع عليها مزيج الصلصة الحارة، ونضيف نصف عصير الليمون المتبقي على الصلصة الحارة. مكونات عمل حمص الشام بالبصل: 2 كوب حمص مستوي طازج.

1 ثمرة بصل مفروم جيداً.

1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

رشة واحدة فلفل أسود ناعم، كمون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه كل المكونات من، ثوم وطماطم وحمص وماء وكمون وفلفل أسود، ونضعهم على النار ونقلبهم جيداً ثم نقوم بتغطية المزيج ونخفض النار ونتركه لمدة لا تقل عن 10 دقائق وحتي يستوي وتكون نار هادئة. نزيل الوعاء من على النار ونقوم بوضعه في أكواب التقديم، ثم نقوم بإضافة الملح والليمون على وجه المشروب. مكونات عمل حمص الشام بالفلفل الحار: 500 جرام مقدار نصف كيلو حمص طازج.

1 كوب وربع عصير طماطم ناضجة.

1 ثمرة بصل مفروم جيداً.

5 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة خل.

3 ملعقة كبيرة كمون ناعم.

1 كوب عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة شطة.

2 ورقة نعناع ناضج.

3 كوب ماء.

2 ليمونه مقطعة شرائح. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه الحمص، الماء، عصير الطماطم، البصل، الثوم المهروس ونقلبهم جيداً. نضيف عليهم الملح والكمون ونقلبهم وبعد ذلك نقوم بتغطية الوعاء، ونتركه لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يستوي وتكون نار منخفضة. نضع عصير الليمون، الخل، الشطة قبل المزيج ما يتم تسويته جيداً. نرفع الخليط من على النار، ونضعه فى أكواب التقديم ونضع على الوجه شرائح ليمون وورق النعناع. مكونات عمل حمص الشام بصلصة حارة:طريقة التحضير:مكونات عمل حمص الشام بالبصل:طريقة التحضير:مكونات عمل حمص الشام بالفلفل الحار:طريقة التحضير: الوسوم

من المشروبات المعروفة والتي تكون مفضلة لدي بعض الأشخاص وهو أيضا من المشروبات الساخنة، مشروب حمص الشام أو الحلبسة كما يطلق عليه الناس يعتبر هذا المشروب مفضل وخاصة فى الشتاء وذلك لأنه يعطي شعور بالدفئ لأنه يكون ساخنا، ويحتوي هذا المشروب على فوائد كثيرة غير أنه يكون ذو مذاق رائع إلا أنه يتميز بأنه يحتوي على فيتامينات وعناصر مفيدة للجسم وتحمي الجسم من الأمراض التي يتعرض لها الجسم ومن ضمنها الانفلونزا، ويعتبر أنه غير مكلف لأن تحضيره لا يحتاج إلى مكونات كثيرة ويمكن تحضيره أفضل من شرائه من الشارع لأن هذا يكون أفضل وأسرع فى التحضير وسوف نقوم بذكر كيفية تحضيره بالمنزل بمكونات سهلة. مكونات عمل حمص الشام بصلصة حارة: 6 ملعقة كبيرة حمص طازج.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

4 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

6 فصوص ثوم مهروس.

رشة ملح وكمون.

3 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة صلصة حارة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه الماء ونتركه على النار حتى يغلي جيداً. نضع فيه ثوم والملح والكمون والصلصة الحارة ونص عصير الليمون وصلصة الطماطم، ونقلبهم مع بعضهم جيداً. نقوم بتغطية المزيج وخفض النار حتي تكون هادئة، ونتركه لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم نزيله من على النار ونتركه فى جنب. نقوم بوضع 2 ملعقة كبيرة حمص مطهي وناضج فى أكواب الخاصة بالتقديم، وبعد ذلك نضع عليها مزيج الصلصة الحارة، ونضيف نصف عصير الليمون المتبقي على الصلصة الحارة. مكونات عمل حمص الشام بالبصل: 2 كوب حمص مستوي طازج.

1 ثمرة بصل مفروم جيداً.

1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

رشة واحدة فلفل أسود ناعم، كمون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه كل المكونات من، ثوم وطماطم وحمص وماء وكمون وفلفل أسود، ونضعهم على النار ونقلبهم جيداً ثم نقوم بتغطية المزيج ونخفض النار ونتركه لمدة لا تقل عن 10 دقائق وحتي يستوي وتكون نار هادئة. نزيل الوعاء من على النار ونقوم بوضعه في أكواب التقديم، ثم نقوم بإضافة الملح والليمون على وجه المشروب. مكونات عمل حمص الشام بالفلفل الحار: 500 جرام مقدار نصف كيلو حمص طازج.

1 كوب وربع عصير طماطم ناضجة.

1 ثمرة بصل مفروم جيداً.

5 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة خل.

3 ملعقة كبيرة كمون ناعم.

1 كوب عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة شطة.

2 ورقة نعناع ناضج.

3 كوب ماء.

2 ليمونه مقطعة شرائح. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه الحمص، الماء، عصير الطماطم، البصل، الثوم المهروس ونقلبهم جيداً. نضيف عليهم الملح والكمون ونقلبهم وبعد ذلك نقوم بتغطية الوعاء، ونتركه لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يستوي وتكون نار منخفضة. نضع عصير الليمون، الخل، الشطة قبل المزيج ما يتم تسويته جيداً. نرفع الخليط من على النار، ونضعه فى أكواب التقديم ونضع على الوجه شرائح ليمون وورق النعناع. مكونات عمل حمص الشام بصلصة حارة:طريقة التحضير:مكونات عمل حمص الشام بالبصل:طريقة التحضير:مكونات عمل حمص الشام بالفلفل الحار:طريقة التحضير:

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