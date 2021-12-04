عمل السويسرول بالمربي بدون حليب طري وهش زي القطن في 10 دقائق هتقومي تعمليه حالًا

السويسرول من أكثر الحلويات طرية ولذيذة ومميزة في الطعم، ويعشقها الكبار والصغار لنعومة مذاقها كما إنها منها المحشي بالمربي أو الشوكولاته أو المكسرات ومنها السادة، وطعمها خفيف وشهي، ويطلبها كثير من الأطفال لمذاقها المميز عن باقي الحلويات، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل السويسرول بالمربي بدون حليب، وخاصة لأن المربي من المواد الغذائية التي تحتوي علي نسبة عالية من الطاقة، ويحبها الكثير من الكبار والصغار.

أصبح السويسرول من أكثر الحلويات التي انتشرت في الآونى الأخيرة وأصبح الجميع يحبها لنعومة مذاقها، كما إنها تحتوي في مكوناتها علي مواد تفيد الجسم وتمده بالطاقة، لذلك سنوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية طريقة عمل السويسرول بالمربي بدون حليب.

مكونات عمل السويسرول بالمربى بدون حليب

بأبسط المكونات يمكنك عمل أجمل سويسرول لأبنائك في المنزل أو تقديمه في المناسبات، وذلك من خلال إستخدام المكونات التالية في عمل الطريقة بشكل صحيح.

3/4 كوب من الدقيق الأبيض

4 بيضات

ملعقة صغيرة من الملح

كوب من السكر الأبيض البودرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

توفير ملعقة كبيرة من النشا

تحضير ربع كوب من الماء الساخن

وتوفير ملعقة صغيرة من بشر البرتقال

نصف كوب من المربي.

أو كوب من الكريمة السائلة.

توفير سكر ناعم حسب الرغبة.

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سنوضح لكم خلال السطور التالية أسهل طريقة لإعداد أشهي أنواع السويسرول بالمربى ومكونات بسيطة وسهلة ولا يحتاج إلى وقت أو مجهود، من خلال إتباع الخطوات التالية: