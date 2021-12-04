كريم البانثينول والنشا أقوي من البوتوكس ألف مرة يفتح البشرة ويزيل المناطق الداكنة خلال يومين فقط

معجزة كريم البانثينول والنشا نتعرف عليها من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث يعد استعمال المكونات الطبيعية والتي تتوفر في منازلنا تكون أكثر التركيبات الطبيعية أمانا على الجلد ومن ثم لا بد وأن تبدأ كل فتاة تطمح إلى بشرة أكثر نضارة أن تقوم بالتطبيق للخليط المكون من المستحضر الممتاز بانثينول بتدعيمه بمكون النشاء مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى، وفيما يأتي من سطور قادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الإضافية لتلك التركيبة ولتحضيرها مع التعرف على أهم المعلومات حول طريقة التحضير وأهم الفوائد الأساسية لتلك التركيبة مع التعرف على الطريقة واجبة الاتباع كي يتم التطليق لظهور أفضل النتائج الإيجابية على البشرة.

معجزة كريم البانثينول والنشا

المعجزة لكريم البانثينول والنشا هي باختصار عبارة عن أبسط وصفة نقوم بالمزج فيها ما بين كلا من مكون البانثينول مع مكون النشاء، ومن خلال أن نقوم بالمزج الجيد ما بين المقادير الآتية نحصل على القوام الممتاز الذي من الممكن أن نقوم بالتطبيق السريع له للحصول على بياض ناصع للوجه مع العديد من الفوائد الأخرى والتي تتمثل في نعومة فائقة للجلد، ونضارة ممتازة، وتجنب لجفاف البشرة وحماية لها من التشقق، وتجديد الجلد بشكل طبيعي وآمن والتحسين من لون البشرة وتوحيده ليكون مظهره أجمل وأكثر توهجا وإشراقا.

مكونات خليط البانثينول مع النشاء:

من أهم المقادير والتي تساعد في التحضير لتلك

الوصفة المبيضة للجلد ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

ملعقة من البانثينول.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من النشاء.

قطرات ماء الورد.

طريقة التحضير لتلك التركيبة الطبيعية:

من الممكن أن نقوم بالتحضير لهذه التركيبة الطبيعية من خلال تذويب الجل في البداية، ومن ثم يتم إحضار كمية من كريم البانثينول المرطب للجلد ونضعه بالوعاء مع التقليب للجل المذاب مع الكريم ومن ثم نذيب في كوب ماء الورد مع النشاء مع إضافتهما إلى الوعاء وبه البانثينول، وبعدها نقوم بالتقليب لسائر المكونات مع بعضها البعض وبعد الحصول على القوام الملائم للخليط يسهل أن يطبق على الجلد من مرة إلى مرتين خلال اليو