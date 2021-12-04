طريقة عمل المطبق السعودي باللحمة المفرومة في المنزل بكل سهولة

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المطبق السعودي باللحمة ، يعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيره، وتعتبر من الوجبات التقليدية في المملكة العربية السعودية سواء القديم أو الحديث له مذاق لذيذ ورائع، وتحتوي على مذاق رائع وشهي وهش وخفيف، يعتبر من الأكلات المشهورة في مدن كثيرة وتختلف طريقة تحضيره من مدينة الي أخري، ويشتهر بدرجة كبيرة في مدينة ، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المطبق السعودي باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات المطبق السعودي باللحمة
يتكون المطبق السعودي باللحمة من بعض المكونات عديدة كالتالي:-
- 3 أكواب من الطحين.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- بيضة.
- 5 ملاعق كبيرة من الزيت.
- 2 كوب من الماء الدافئ للعجن.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبة متوسطة من البصلة المقطعة إلى مكعبات صغيرة
- ثمرة متوسطة من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- حبة من الفلفل الأخضر المفروم.
- ثمرة متوسطة من البصل المفروم.
- حبة من البقدونس المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- جبنة موزاريلا.
إعداد الحشو
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل الحشوة وهي كالآتي:-
- ضعي مقلاة على النار وضعي بها الزيت حتي يسخن، ثم نضع فيه البصل حتى تذبل وتأخذ اللون الذهبي.
- نضع بعد ذلك اللحمة المفرومة على البصل، نقلبها على نار عالية حتى يتغير لون اللحمة، ثم نضيف الملح، والبهارات، والفلفل الأسود.
- نبعد اللحمة من على النار، ثم نضيف عليها البصل الأخضر المفروم والبقدونس المفروم والفلفل الأخضر والفلفل الحار.
- ثم نضيف بعد ذلك الطماطم المفرومة والجبنة الموزيلا، ثم نقلب المكونات جيداً ننتظر حتى تبرد الحشوة قبل استخدامها.
سوف نتعرف على طريقة تحضير المطبق السعودي باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نضع الطحين أو الدقيق والملح في إناء كبير للعجن، قومي بتقليب الخليط جيداً حتى تتجانس معاً.
- قومي بخفق البيضة قليلاً بواسطة شوكة أو ملعقة، ثم نضيفها للخليط السابق.
- نضيف بعد ذلك الزيت، ثم بعد ذلك قومي بعجن المكونات حتى تتجانس المكونات معاً.
- قومي بإضافة الماء الدافئ بالتدريج على الخليط أو الطحين، وقومي بعد ذلك بالعجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة لا تلتصق بالوعاء ومتجانسة.
- ثم قومي بعد ذلك بتقطيع العجينة الي ثمانية كرات متساوية.
- نضع قطع كرات العجين على صينية مدهونه بالزيت، ثم ندهن كل قطعة بالزيت.
- نغطي قطع العجين بطبق ونغطيها، ثم نتركها لترتاح لمدة ثلاث ساعات.
- ندهن الرخامة بقليل من الزيت، ثم قومي بفرد قطع العجين حتّى تصبح رقيقة.
- نحشو القطع بعد فردها بكمية من الحشوة ثم نطبقها بشكل ظرف.
- قومي بتسخين مقلاة، ثم بعد ذلك نبدأ وضع المطبق بالمقلاة بدون دهنها بالزيت.
- نقلب المطبق على الجهتين حتى يأخذ اللون الذهبي من الجهتين ويقدم علي السفرة مع الكاتشب.
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المطبق السعودي باللحمة ، يعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيره، وتعتبر من الوجبات التقليدية في المملكة العربية السعودية سواء القديم أو الحديث له مذاق لذيذ ورائع، وتحتوي على مذاق رائع وشهي وهش وخفيف، يعتبر من الأكلات المشهورة في مدن كثيرة وتختلف طريقة تحضيره من مدينة الي أخري، ويشتهر بدرجة كبيرة في مدينة ، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المطبق السعودي باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات المطبق السعودي باللحمة
يتكون المطبق السعودي باللحمة من بعض المكونات عديدة كالتالي:-
- 3 أكواب من الطحين.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- بيضة.
- 5 ملاعق كبيرة من الزيت.
- 2 كوب من الماء الدافئ للعجن.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبة متوسطة من البصلة المقطعة إلى مكعبات صغيرة
- ثمرة متوسطة من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- حبة من الفلفل الأخضر المفروم.
- ثمرة متوسطة من البصل المفروم.
- حبة من البقدونس المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- جبنة موزاريلا.
إعداد الحشو
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل الحشوة وهي كالآتي:-
- ضعي مقلاة على النار وضعي بها الزيت حتي يسخن، ثم نضع فيه البصل حتى تذبل وتأخذ اللون الذهبي.
- نضع بعد ذلك اللحمة المفرومة على البصل، نقلبها على نار عالية حتى يتغير لون اللحمة، ثم نضيف الملح، والبهارات، والفلفل الأسود.
- نبعد اللحمة من على النار، ثم نضيف عليها البصل الأخضر المفروم والبقدونس المفروم والفلفل الأخضر والفلفل الحار.
- ثم نضيف بعد ذلك الطماطم المفرومة والجبنة الموزيلا، ثم نقلب المكونات جيداً ننتظر حتى تبرد الحشوة قبل استخدامها.
سوف نتعرف على طريقة تحضير المطبق السعودي باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نضع الطحين أو الدقيق والملح في إناء كبير للعجن، قومي بتقليب الخليط جيداً حتى تتجانس معاً.
- قومي بخفق البيضة قليلاً بواسطة شوكة أو ملعقة، ثم نضيفها للخليط السابق.
- نضيف بعد ذلك الزيت، ثم بعد ذلك قومي بعجن المكونات حتى تتجانس المكونات معاً.
- قومي بإضافة الماء الدافئ بالتدريج على الخليط أو الطحين، وقومي بعد ذلك بالعجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة لا تلتصق بالوعاء ومتجانسة.
- ثم قومي بعد ذلك بتقطيع العجينة الي ثمانية كرات متساوية.
- نضع قطع كرات العجين على صينية مدهونه بالزيت، ثم ندهن كل قطعة بالزيت.
- نغطي قطع العجين بطبق ونغطيها، ثم نتركها لترتاح لمدة ثلاث ساعات.
- ندهن الرخامة بقليل من الزيت، ثم قومي بفرد قطع العجين حتّى تصبح رقيقة.
- نحشو القطع بعد فردها بكمية من الحشوة ثم نطبقها بشكل ظرف.
- قومي بتسخين مقلاة، ثم بعد ذلك نبدأ وضع المطبق بالمقلاة بدون دهنها بالزيت.
- نقلب المطبق على الجهتين حتى يأخذ اللون الذهبي من الجهتين ويقدم علي السفرة مع الكاتشب.
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