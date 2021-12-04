احذروا سم قاتل.. هذا الجزء من الدجاج يجب التخلص منه فورا وتطهير مكانة بالخل والملح

احذر تناول هذا الجزء من الدجاج به سم قاتل الدجاج من المأكولات اللذيذة التي يحبها العديد من الناس وذلك لانه يحتوي على العديد من الفوائد كما انه غني بالبروتين ‏ويمكن صناعة العديد من الوصفات والمأكولات باستخدام الدجاج لذلك فهو من الأطباق الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها رغم كل هذه الفوائد التي يحتوي عليها الدجاج إلى أن هناك بعض الأضرار التي يمكن أن يسبب بها تناول الدجاج إذا قمنا بتناوله بالطريقة الخاطئة و الطريقة الخاطئة لتناول الدجاج هي الطريقة التي تجعلنا نتناول بعض أجزاء الدجاج ‏التي تحتوي على العديد من الأضرار ومن خلال هذا المقال سنتعرف على بعض أجزاء الدجاج التي تسبب للإنسان العديد من الأضرار.

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أجزاء من الدجاج تسبب العديد من أضرار لابد من التخلص منها

هناك بعض الأجزاء الموجودة في الدجاج و التي لا يصح أبدا بتناولها لأنها تسبب العديد من الأضرار لجسم الإنسان وهذه الأجزاء هي:

جلد الدجاج ‏لانه يحتوي على العديد من السعرات الحرارية والدهون التي يمكن أن تسبب ارتفاع في معدل الكوليسترول في الجسم لذلك فهي خطرة جدا على مرضى القلب ومرضى السكر ومرضى الضغط الدم لذلم من الأفضل عدم تناول جلد الدجاج.

ذيل الدجاج ‏من الأجزاء التي لابد من التخلص منها أيضا لانه يحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا التي كانت موجودة في الدجاج ولابد من التخلص منها، وهي تقع في نهاية جسم الدجاج ويكون لها شكل دائري.

رئة الدجاجة ‏تقع بجانب الكبد في داخل الدجاج ولا بد من التخلص منها لأنها تحتوي على الأضرار أيضا وتتكون من تكتلات دموية غير صحية لابد من التخلص منها وعدم تناولها.

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‏ راس الدجاج من الأجزاء التي لا بد من التخلص منها قبل غسل الدجاج ومن الأفضل التخلص منهت أيضا اثناء الشراء الدجاج لأنها تحتوي على العديد من البكتيريا التي يمكن أن تسبب الأضرار لجسم الإنسان.

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طريقة التخلص من أجزاء الدجاج غير مرغوب فيها

فيما يلي ثم تحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها التخلص من أجزاء الدجاج:

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