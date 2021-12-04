بكوبين من الحليب اعملي أحلى كعك سوري بالحليب بطعم رائع وبأقل تكلفة في المنزل

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يعد الكعك السوري بالحليب من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين، وهنا سوف نقدمها على الطريقة السورية بطعم رائع ومذاق مختلف في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي الحليب والدقيق ومكونات آخرى كما يعرف عن الحليب بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، كما يمكن تقديمه بأشكال كثيرة منها بالسمسم او بالزبيب وهنا سوف نقدمه بالحليب، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كعك سوري بالحليب في المنزل.مقادير عمل كعك سوري بالحليب
يحتوي الكعك السوري بالحليب على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ربع كيلو من الزبدة الذائبة.
- ٢ كوب من الحليب.
- كيلو وربع من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.
- نصف كيلو من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- ملعقتان كبيرتان من المحلب.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل الكعك السوري بالحليب هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الزبدة مع السكر ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق مع الخلط جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب والمحلب وجوزة الطيب مع الاستمرار بالخلط، ثم نضيف الخميرة ونستمر بالعجن.
- ثم نضيف البيكنج بودر ونقوم بالعجن جيداً، باليد إلى أن نحصل على عجينة ناعمة.
- بعد ذلك نترك العجينة تخمر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نحضر العجينة ونشكلها على هيئة شريط طويل ثم نلفه حول نفسه للحصول على الشكل المطلوب.
- ويتم تكرار هذه الخطوة إلى أن تنتهي الكمية، ثم نحضر صينية مبطنة بورق الزبدة ونرص بها حبات الكعك.
- ثم نترك الصينية جانبا لمدة لا تقل عن ٣ ساعات حتى ترتاح ويزيد حجمها.
- بعد مرور الوقت ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم وضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبهذا نكون قد قدمنا أحلى كعك سوري بالحليب لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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يعد الكعك السوري بالحليب من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين، وهنا سوف نقدمها على الطريقة السورية بطعم رائع ومذاق مختلف في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي الحليب والدقيق ومكونات آخرى كما يعرف عن الحليب بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، كما يمكن تقديمه بأشكال كثيرة منها بالسمسم او بالزبيب وهنا سوف نقدمه بالحليب، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كعك سوري بالحليب في المنزل.مقادير عمل كعك سوري بالحليب
يحتوي الكعك السوري بالحليب على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ربع كيلو من الزبدة الذائبة.
- ٢ كوب من الحليب.
- كيلو وربع من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.
- نصف كيلو من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- ملعقتان كبيرتان من المحلب.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل الكعك السوري بالحليب هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الزبدة مع السكر ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق مع الخلط جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب والمحلب وجوزة الطيب مع الاستمرار بالخلط، ثم نضيف الخميرة ونستمر بالعجن.
- ثم نضيف البيكنج بودر ونقوم بالعجن جيداً، باليد إلى أن نحصل على عجينة ناعمة.
- بعد ذلك نترك العجينة تخمر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نحضر العجينة ونشكلها على هيئة شريط طويل ثم نلفه حول نفسه للحصول على الشكل المطلوب.
- ويتم تكرار هذه الخطوة إلى أن تنتهي الكمية، ثم نحضر صينية مبطنة بورق الزبدة ونرص بها حبات الكعك.
- ثم نترك الصينية جانبا لمدة لا تقل عن ٣ ساعات حتى ترتاح ويزيد حجمها.
- بعد مرور الوقت ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم وضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبهذا نكون قد قدمنا أحلى كعك سوري بالحليب لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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