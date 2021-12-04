بكوب من الشكولاتة اعملي أحلى سويسرول بطعم رائع لكي ولأولادك وأحلى من الجاهز

يعد السويسرول بالشكولاتة من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق شهي ويمكن تقديمه للأطفال أو إعطاءهم منه عند ذهابهم إلى المدرسة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً يمكن تحضيرها بنكهات مختلفة مثل الفراولة أو الكريمة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل سويسرول الشكولاتة في المنزل.

مقادير عمل السويسرول بالشيكولاتة

يحتوى السويسرول بالشيكولاتة على العديد من المكونات سوف نقدمها لكم وهى كالآتي:-

4 حبات من البيض. كوب إلا ربع من الدقيق. ملعقة كبيرة من النشا. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. نصف كوب من السكر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة بشر ليمون. كوب شوكولاتة نوتيلا. شربات خفيف.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل السويسرول بالشيكولاتة في المنزل وهى كالتالي:-