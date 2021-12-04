بكوب من الشكولاتة اعملي أحلى سويسرول بطعم رائع لكي ولأولادك وأحلى من الجاهز

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يعد السويسرول بالشكولاتة من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق شهي ويمكن تقديمه للأطفال أو إعطاءهم منه عند ذهابهم إلى المدرسة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً يمكن تحضيرها بنكهات مختلفة مثل الفراولة أو الكريمة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل سويسرول الشكولاتة في المنزل.مقادير عمل السويسرول بالشيكولاتة
يحتوى السويسرول بالشيكولاتة على العديد من المكونات سوف نقدمها لكم وهى كالآتي:-
- 4 حبات من البيض.
- كوب إلا ربع من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة بشر ليمون.
- كوب شوكولاتة نوتيلا.
- شربات خفيف.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل السويسرول بالشيكولاتة في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء من الإستنليس ونخفق فيه البيض والسكر، ونخفق بالمضرب اليدوى لمدة 6 دقائق.
- ثم نحضر المضرب الكهربائى ونقوم بتشغيله، ونخفق الخليط جيداً حتى يصبح الخليط كريمى.
- بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق ونضع فوقه النشا والبيكنج بودر.
- ثم ننزله على خليط البيض بشكل تدريجى ونقلب بشكل بطئ.
- نحضر صينية مستطيلة، نقوم بتبطينها بورق الزبدة وندهن الورق بالزبدة بإستخدام فرشاة من السيليكون، ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نسكب الخليط بالصينية وندخله الفرن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
- بعد إخراجه من الفرن نسقيه بشربات خفيف ويلف بورق الزبدة حتى يبرد، بعد ذلك نحضر الشيكولاتة ونفرد السويسرول ونضعها عليه مع ترك الجوانب.
- نقوم بلفه ونضعه في الثلاجة، في ذلك الوقت نقوم بتحضير صوص الشيكولاتة بإحضار وعاء ونضع فيه الزبدة مع الحليب السائل على نار هادئة ونضيف فوقه السكر والكاكاو الخام ونقلبهم جيداً حتى نحصل على صوص الشيكولاتة.
- بعد ذلك نخرج السويسرول من الثلاجة ونسكب عليه صوص الشيكولاتة، ثم ندخله الثلاجة مرة آخرى حتى يتماسك جيداً.
- ثم نقطعه من الأطراف حتى يصبح متساوى وبهذا نكون قدمنا السويسرول في المنزل.
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يعد السويسرول بالشكولاتة من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق شهي ويمكن تقديمه للأطفال أو إعطاءهم منه عند ذهابهم إلى المدرسة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً يمكن تحضيرها بنكهات مختلفة مثل الفراولة أو الكريمة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل سويسرول الشكولاتة في المنزل.مقادير عمل السويسرول بالشيكولاتة
يحتوى السويسرول بالشيكولاتة على العديد من المكونات سوف نقدمها لكم وهى كالآتي:-
- 4 حبات من البيض.
- كوب إلا ربع من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة بشر ليمون.
- كوب شوكولاتة نوتيلا.
- شربات خفيف.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل السويسرول بالشيكولاتة في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء من الإستنليس ونخفق فيه البيض والسكر، ونخفق بالمضرب اليدوى لمدة 6 دقائق.
- ثم نحضر المضرب الكهربائى ونقوم بتشغيله، ونخفق الخليط جيداً حتى يصبح الخليط كريمى.
- بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق ونضع فوقه النشا والبيكنج بودر.
- ثم ننزله على خليط البيض بشكل تدريجى ونقلب بشكل بطئ.
- نحضر صينية مستطيلة، نقوم بتبطينها بورق الزبدة وندهن الورق بالزبدة بإستخدام فرشاة من السيليكون، ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نسكب الخليط بالصينية وندخله الفرن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
- بعد إخراجه من الفرن نسقيه بشربات خفيف ويلف بورق الزبدة حتى يبرد، بعد ذلك نحضر الشيكولاتة ونفرد السويسرول ونضعها عليه مع ترك الجوانب.
- نقوم بلفه ونضعه في الثلاجة، في ذلك الوقت نقوم بتحضير صوص الشيكولاتة بإحضار وعاء ونضع فيه الزبدة مع الحليب السائل على نار هادئة ونضيف فوقه السكر والكاكاو الخام ونقلبهم جيداً حتى نحصل على صوص الشيكولاتة.
- بعد ذلك نخرج السويسرول من الثلاجة ونسكب عليه صوص الشيكولاتة، ثم ندخله الثلاجة مرة آخرى حتى يتماسك جيداً.
- ثم نقطعه من الأطراف حتى يصبح متساوى وبهذا نكون قدمنا السويسرول في المنزل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب من الشكولاتة اعملي أحلى سويسرول بطعم رائع لكي ولأولادك وأحلى من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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