قنبلة التفتيح كريم الليمون والنشا المبهر لتبييض البشرة والأماكن السوداء والكلف بنتيجة مذهلة

تبيض الجسم بالنشا والليمون، إذا كنت تريد تبييض طبيعي للجسم عبر استخدام الوصفات الطبيعية وإذا اقترب زفافك وتريدين تبييض وتقشير الجسم بسرعة، يمكنك ذلك عبر استخدام وصفات تقشير للبشرة عديدة تمنحها نعومة واللمعان وتعتبر من الوصفات الرائعة التي لها القدرة على إزالة اللون الداكن بسرعة وبفاعلية شديدة، وتستطيع عبر استخدام مسحوق الحليب تبييض الجسم، كما يمكنك استخدام وصفات طبيعية عديدة سوف نذكرها في هذا المقال ونذكر كيفية تحضيرها ببساطة.

تبيض الجسم بالنشا والليمون

يمكنك تبييض الجسم بالنشا والليمون عبر إضافة ثلاث ملاعق من مسحوق الحليب إلى ثلاث ملاعق من زيت الزيتون وملعقتين من النشا فوق ملعقة من الليمون ونمزج هذه المكونات معا جيداً.

وبعدها يتم الحصول على عجينة ناعمة ونغسل اليدين جيدا ونقوم بتجفيفها، ونضع هذا المسحوق على البشرة وخاصة الأماكن الداكنة لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بتدليكها باستخدام لوفة سميكة، ونشطف الجسم بعدها بماء دافئ.

ستلاحظ مظهر رائع، ويمكنك بعدها إضافة المرطب المناسب للحصول على ترطيب كامل، وازالة الجفاف من البشرة بعد عملية التقشير.

اللبن الزبادي:

يمكن إضافة أربع معالق من لبن الزبادي إلى ملعقة من عصير الليمون، وملعقتين كبيرتين من النشا، ونمزج هذه المكونات جيداً معا.

ونضع هذه العجينة على البشرة بعد غسلها وتجفيفها حوالي 20 دقيقة ونستخدم هذا الغسول في الأسبوع مرتين.

ويتم بعدها شطف الوجه بالماء الدافئ للحصول على أفضل نتيجة، ويفضل تكرار استخدام هذه الوصفة مع البعد عن التعرض لأشعة الشمس.

وصفات طبيعية للبشرة باستخدام النشا

2. ماسك البطاطس